洗浄・衛生のトータルソリューション企業クレオ、FOOMA JAPAN 2026で省人化・CO2削減提案を強化
株式会社クレオ(本社：東京都中央区、代表取締役社長：名倉豊夫)は、2026年6月2日(火)から
5日(金)の4日間、東京ビッグサイトで開催されるFOOMA JAPAN 2026に出展いたします。
本展示では、【省人化】【安全・安心】【CO2削減】【食品ロス削減】のテーマを中心に、食品業界が
抱える衛生課題の解決策をご提案いたします。
FOOMA JAPAN 2025 クレオブース写真
■主な出展内容
・容器洗浄脱水ライン
製造現場で使用される様々な容器のための洗浄脱水機にロボットを組み合わせたライン
ロボット投入による省人化と遠心脱水によるCO2削減を実現
容器洗浄脱水ライン
・ミートワゴン洗浄機
食肉加工現場を中心に使用される大型容器の洗浄は、手洗いによる作業者負担の大きさが課題とされている。
本洗浄機は、洗浄作業の効率化と省人化に貢献する。
ミートワゴン洗浄機
※上記以外にも設備洗浄装置、過酢酸製剤、排水熱回収装置など、洗浄に関する最新のソリューションをご提案いたします。
■プレゼンテーションセミナーのご案内
テーマ：「洗浄の4要素（TACT）とは何か、知れば知るほど現場が楽になるかも」
日 時：2026年6月4日（木）11:35～12:20
会 場：会議棟6階 607セミナー会場
※定員120名／FOOMA JAPAN公式Webサイトより事前登録制
https://www.foomajapan.jp/seminar/#presentation
■出展概要
名 称：FOOMA JAPAN 2026国際食品工業展
会 期：2026年6月2日(火)～5日(金) 10:00～17:00
会 場：東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール／東展示棟1～3・7・8ホール
主 催：一般社団法人 日本食品機械工業会
クレオブース：東１ホール E１-２１-１３
※本展示会は完全事前来場登録制です。
ご来場の際は、公式Webサイトより事前登録をおねがいいたします。
https://www.foomajapan.jp/register/