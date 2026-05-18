5月1日（金）ハウスコムFC寝屋川駅前店オープン　5月15日（金）ハウスコムFC庄内店オープン

ハウスコム株式会社

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコム株式会社〔所在地：東京都港区 代表取締役社長執行役員：松川 泰三、以下ハウスコム〕は、2026年5月1日よりハウスコムFC寝屋川駅前店をオープン、2026年5月15日よりハウスコムFC庄内店をオープン致しました。この結果、ハウスコムブランドのフランチャイズ加盟店は全国で合計20店舗になります。

ハウスコムFC寝屋川駅前店ハウスコムFC庄内店

＜ハウスコムFC新2店舗概要＞

ハウスコムFC寝屋川駅前店

住 所：大阪府寝屋川市東大利町2-8 若林ビル１F

交 通：京阪本線「寝屋川市駅」徒歩1分

営 業 時 間 ：9:30～19:00

定 休 日 ：年中無休（年末年始除く）

ホームページ：https://shikishima-neyagawa.com/

ハウスコムFC庄内店

住 所：大阪府豊中市庄内西町2-22-38

交 通：阪急宝塚本線「庄内」駅 徒歩１分

営 業 時 間 ：10:00～18:30

定 休 日 ：水曜日（年末年始、夏季休業日除く）

ホームページ：https://www.whitehouse-web.jp/

ハウスコムでは、フランチャイズ加盟店の皆さまが安心して事業運営に取り組めるよう、支援体制を整えています。高い知名度と信頼性を誇るハウスコムブランドにより、集客力や物件仕入れ、営業活動の強化を実現するとともに、反響送客や法人営業支援、ハウスコムビジネスパックなど多様な支援施策を通じて売上構築をサポートします。さらに、物件情報を一括で登録・管理できる物件コンバータや顧客・契約管理システムなど、業務効率を高めるシステムを提供。定期的に開催するベンチマークセミナーやフランチャイズ加盟店間の交流により、成功事例や課題解決策といった実践的なノウハウを共有し、成長の機会を創出します。加えて、ハウスコム本部スタッフが対面・オンラインにて定期的に巡回し、経営課題に寄り添った継続的な支援を行うことで、経営面でも力強くサポートします。

今後もハウスコムは、より多くのハウスコムブランドのフランチャイズ加盟店と共に、さらなる事業拡大と地域に寄り添うサービスの充実を目指していきます。

フランチャイズ加盟に興味がある方はフランチャイズ加盟店募集サイトよりお問い合わせください。

ハウスコムフランチャイズ加盟店募集サイト：https://housecom-fc.jp

お問い合わせ・資料請求はこちら：https://housecom-fc.jp/contact/

■ハウスコム株式会社概要

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに、不動産仲介事業を中心に、管理・売買・施工管理など幅広いサービスを展開しています。大東建託グループの一員として、その豊富なバリューチェーンを活かしながら、収益源の多極化による持続的な成長を推進します。地域社会とお客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、新たな価値の創造に挑戦し続ける企業です。

会社名：ハウスコム株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 松川 泰三

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー9階

資本金：4億2463万円

URL：https://www.housecom.co.jp/