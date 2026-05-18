パウダールームJP、ショート動画消費トレンドに合わせInstagramリールコンテンツの運営を強化

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韓国のビューティーコミュニティプラットフォーム「パウダールームJP」は、近年のショート動画コンテンツ消費トレンドの拡大に合わせ、Instagramリールを活用したコンテンツ運営を強化していると発表した。

近年、ビューティーおよびライフスタイル業界では、短く直感的に情報を伝える動画コンテンツを通じて、商品や空間を探索する消費行動が広がっている。特に、実際の使用シーンや店舗訪問体験を盛り込んだVlog形式のリールコンテンツが主要なコンテンツフォーマットとして定着しつつあり、ブランド各社においても関連コンテンツへのニーズが高まっている。

パウダールームJPはこうした流れを受け、従来のレビューおよびコミュニティベースのコンテンツ運営に加え、リールを中心とした動画コンテンツの運営領域を拡大している。最近では、パウダールームJPのエディターが直接参加し、商品の使用プロセスや空間体験などをVlog形式で紹介する、ビジュアル中心のリールコンテンツ運営も増加している。

また、ブランドや店舗・空間の特性に応じて、実際の店舗訪問プロセスを中心とした現場密着型リールコンテンツの展開も拡大している。単なる商品紹介にとどまらず、消費者の実際の移動動線や体験を自然に取り入れたコンテンツフォーマットへの関心が高まっており、関連施策も多様化しているという。

特にパウダールームJPは、今年6月、訪韓日本人をターゲットに、日本人参加者が韓国国内の主要ビューティー・ライフスタイル店舗を実際に訪問し、リールコンテンツ形式で紹介する訪問型プロモーションの実施を予定している。これにより、訪韓観光客の消費動向と連動した現場体験型ショート動画コンテンツの運営領域をさらに拡大していく方針だ。

パウダールームJPの担当者は、「近年、ブランド各社の間では、実際の消費行動に近い自然なショート動画コンテンツへの関心が高まっています。今後もリールを中心に、消費者体験を直感的に伝えられる多様なコンテンツ運営を継続的に拡大していく予定です」とコメントしている。