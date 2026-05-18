履くだけでポッコリお腹がスッキリ！骨盤補正のプロと共同開発した〈骨盤サポートガードル〉から待望の３Lが新登場！

株式会社ランクアップ

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）は、マナラ＜骨盤サポートガードル＞を、数量限定7,600枚で、2026年5月1日から販売を開始いたしました。

こんなお悩みありませんか？

“骨盤のゆがみ”が原因かも！？

人間は二足歩行である限り左右均等に身体を使うことができません。日頃の歩き方、座り方、立ち方で癖がつき、脳が「これが私の正しい姿勢」と誤って認識して骨盤はゆがんでしまうのです。 そして、骨盤のゆがみは、ぽっこりお腹、腰、ひざへの負担、姿勢の悪さ…などあらゆる不調を引き起こします。まずは不調の根本原因である骨盤をケアしてください！

そこで、マナラ×カイロプラクティックドクターで〈骨盤サポートガードル〉を共同開発しました

整体院で骨盤矯正はできますが、治療期間が空いてしまうと元に戻ってしまいます。そこで、大切なのがホームケアだと感じ、理想のホームケアとして、はくだけで骨盤まわりを補正するサポートする〈骨盤サポートガードル〉を、カイロプラクティックドクター小倉先生の監修のもと開発しました。

カイロプラクティックドクター 小倉 毅 先生

関節、筋肉、神経系を通して改善していくカイロプラクティックで、米国に留学しドクターの称号を取得。

東北大学大学院で医学博士も取得。現在はトータルボディケアサロンHands Onグループ7店舗、専門学校の運営など幅広く活躍中。

難しいホームケア 〈骨盤サポートガードル〉がまとめて全部解決します！！

理想のガードルのこだわりポイント

※ベージュの「骨盤サポートガードル」の上に、黒のズボンを着用していますPOINT：1 はくだけで骨盤まわりを補正！

骨盤のゆがみは様々なタイプがあり、それぞれのゆがみ方に合わせて補正する必要があります。〈骨盤サポートガードル〉なら360度全方向から骨盤まわりを補正。どんなタイプの歪みでも対応できるのです。

POINT：２ スッキリするのに苦しくない！！

無理に強く締めつけず、伸縮性を調整。サポート力はそのままに、太ももまわりのサポート糸をはきやすくリニューアル。さらに苦しくない着用感を実現しました！

POINT：３ 吸湿放湿度繊維でムレにくい！

吸湿放湿繊維という、特殊素材を使用。衣服にたまった湿気をしっかりコントロールしてくれるので、夏でもムレずにサラッとはいていただけます。

POINT：４ ＼待望／３Lが新登場

「3Lの大きなサイズが欲しい」というご要望にお応えして、3Lをつくりました。3Lのみマチをつけて、はきやすく苦しさを軽減させたつくりになっています。

こんな方はぜひ、お試しください！

製品概要

製品名：骨盤サポートガードル

カラー：ブラック、ベージュ

通常価格：５,871円（税込）

□■株式会社ランクアップ 会社概要■□

代表取締役：岩崎 裕美子

設立年 ：2005年6月10日

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：113人（2024年11月時点）

売上高 ：144億（2025年9月期）

本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F

事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売

・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営

コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/

マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/

コラムサイト：https://manara.jp/column/

□■公式SNS一覧 ■□

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マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja

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