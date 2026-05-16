万年人手不足に喘ぐブルーカラー領域の救世主。全国350社以上を勝たせてきた採用マーケティングサービス【採用コモン】

業界のタブーに切り込む、全く新しい「採用の自立支援」

株式会社採用コモン

日本のインフラを支える建設・物流・製造・警備などの「ブルーカラー（現場系）領域」において、人手不足による黒字倒産が現実味を帯びています。この危機に付け込むように、高騰し続ける求人広告費や、1人採用するだけで50万～100万円が消える人材紹介ビジネス。これらは企業の経営体力を激しく消耗させています。

この「外部に金を払い続けなければ応募が来ない」という依存構造を根本から解決するため、株式会社採用コモン（本社：東京都港区）は、2026年5月16日、ブルーカラー領域に完全特化し、企業の「完全内製化」をゴールに据えた革新的な採用コンサルティングサービス「採用コモン」を正式にローンチいたします。

全国47都道府県・350社以上を直接支援して導き出した「最大約90％の採用単価削減マニュアル」 を各社に合わせて作成。月額15万円の完全定額制（成果報酬0円）で、企業を求人広告のブラックボックス運用から永遠に解放します。

開発の背景：求人業界の「ブラックボックス」が中小企業の未来を奪っている

私たちが目指すのは「自社で採用できる体制を作る」ことです。クライアント自身のアカウント上で100%透明な運用を行い、ノウハウをすべてオープンにしながらマニュアル化。最終的に「コンサルタントがいらなくなる状態」を創り出します。

100倍のインパクトをもたらす「採用コモン」4つの強み

1.「アルゴリズムの徹底ハック」

Indeed、求人ボックス、Wantedlyなどが「どのような求人を優遇し、どう書けば求職者に届くのか」の裏側のロジックをすべてデータに基づいて設計。現場のリアルな求職者心理を反映させることで、掲載開始からわずか即日～2日で応募が入る驚異の即効性を実現しています。

2. 追加費用一切不要。「月額15万円で採用し放題」の異常なプライシング

どれだけ素晴らしい人材を何十人、何百人採用しようとも、成功報酬は「0円」です。月額固定の15万円のみ。一般的なRPOサービスや高額な人材紹介の数分の1という異常なまでの低コスト運用を可能にしました。浮いた採用予算を、企業の本来の目的である「現場の待遇改善」や「設備投資」へと回すことができます。

3. 都市部から限界集落まで、全国47都道府県・350社以上の運用データ

私たちは、机上の空論を語るコンサルタントではありません。人口減少に苦しむ地方の建設業から、激戦区の都市部における警備・製造業まで、全国350社以上の泥臭い採用現場でトライ＆エラーを繰り返してきました。業種業界・地域ごとに「どの媒体で、どう運用すれば人が集まるか」の勝ちパターンを最初から網羅しています。

4. 最大90%削減のノウハウを詰め込んだ「脱・外注」

コンサルティング期間中に、各社専用の「採用内製化マニュアル」を作り上げます。求人票の書き方から日次のデータ分析手法までをすべて言語化し、引き継ぎます。私たちのゴールは「外注からの解放」です。

業界を震撼させる圧倒的な「コスト改善」の実績（一例）

会社概要

- 【建築・施工管理派遣】 採用単価 120万円 ⇒ 24万円（88%削減）- 【半導体製造】 採用単価 100万円 ⇒ 22万円（88%削減）- 【清掃業界】 採用単価 20万円 ⇒ 4万円（80%削減）- 【警備業界】 採用単価 60万円 ⇒ 18万円（70%削減）

会社名：株式会社採用コモン

代表者：代表取締役 東田 尚起

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3-1城山トラストタワー21階 We Work

事業内容：ブルーカラー特化型採用マーケティング・完全内製化支援事業

公式URL：https://www.saiyo-komon.co.jp/