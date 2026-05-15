“置くだけで、音楽のある空間へ。”amadana レコードプレーヤー「PR30」楽天市場「show !t」にて取り扱い開始

インテリアになじむミニマルデザインと、これ1台で楽しめるオールインワン設計を両立したレコードプレーヤー「PR30」が登場しました。

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPANPR30

スピーカーを本体に内蔵しているため、アンプや外部スピーカーを別途用意する必要がなく、届いたその日からレコード再生が可能。レコード初心者の方でも手軽にアナログ音楽を楽しめる仕様となっています。

PR30

Bluetooth接続にも対応し、レコード再生だけでなく、スマートフォンの音楽をワイヤレスで再生することも可能。



日常使いのオーディオとしても活躍します。

また、木製キャビネットと異素材を組み合わせたデザインにより、オーディオ機器としてだけでなく、インテリアとしても空間になじむ仕上がりを実現しました。

“本格オーディオ”としての難しさを抑えながら、

レコードならではの温かみのある音を、もっと身近に楽しめる一台です。

PR30【製品特徴】■ スピーカー内蔵のオールインワン設計

外部機器なしでレコード再生が可能。

電源を入れてすぐに音楽を楽しめます。

■ Bluetooth対応

スマートフォンなどの音源をワイヤレス再生可能。

日常使いのスピーカーとしても使用できます。

■ 4スピーカー構成

10W×4のスピーカーを搭載し、立体感のあるサウンドを実現。

■ シンプルな操作性

自動スタート・自動停止機能を搭載し、初めてのレコードプレーヤーとしても扱いやすい設計です。

■ インテリアになじむデザイン

木製キャビネットを採用し、リビングやワークスペースにも自然に溶け込みます。

【製品概要】

商品名：PR30

型番：DIO-A003

駆動方式：ベルトドライブ

対応回転数：33 / 45回転

対応レコードサイズ：7 / 10 / 12インチ

スピーカー：10W × 4

Bluetooth：対応

入出力端子：AUX入力 / RCA出力 / ヘッドホン端子

【こんな方におすすめ】

- レコードをこれから始めたい方- 機材選びに悩みたくない方- インテリアになじむオーディオを探している方- 手軽にアナログ音楽を楽しみたい方

音楽を“特別な趣味”としてではなく、

もっと自由に、もっと日常へ。

PR30は、レコードのある暮らしを気軽に楽しめる新しい選択肢を提案します。