蓄電所は通信停止で“売電ゼロ”に

株式会社オーエフ

株式会社オーエフ（本社：東京都港区、代表取締役：西山耕平）は、蓄電所の運用現場で顕在化している「通信停止による売電機会損失」および「複数ベンダー間の責任分断」という課題に対し、運用責任を一元化するO&Mサービスを提供開始しました。

本サービスは、監視・駆付け・メーカー連携・アグリゲーター連携・通信インフラまでを統合し、蓄電所の収益最大化と運用負担の削減を実現します。

■ 背景１.：蓄電所は“止まると即赤字”のインフラへ

蓄電所は太陽光と異なり、EMSによる遠隔制御、アグリゲーターとの常時接続、需給調整市場へのリアルタイム応答といった構造を持つため、通信が停止した瞬間に売電・制御が完全停止します。

高圧蓄電所（2MWクラス）が市場取引に参加している場合、1日停止で数十万～数百万円規模の収益損失が発生するケースもあります。

■ 背景２.：現場で実際に起きている課題

１.原因が分からない（初動の遅れ）

通信・EMS・PCS・アグリのどこに問題があるか切り分けに数時間～数日かかるケースも存在。

２. 責任の所在が不明確

メーカー・主任技術者・アグリゲーター・EPCの間で「誰が対応するのか」が決まらない。

３. 復旧までの意思決定が遅い

各社調整・見積・保険確認に時間を要し、結果として損失が拡大。

■ 解決策：オーエフの統合型O&M

１. 通信を含めた統合監視（24時間365日対応）

２. 監視センターのエンジニアによる原因特定

３. 全国250拠点の駆付け体制

４. 受変電設備～直流設備（EMS,PCS,BESS）～通信設備の現地対応

５. アグリゲーター連携対応

６. 保険対応まで一括管理

■O＆Mの 実績

太陽光O&M：全国1,800区画以上（2026年内2,400区画見込み）

蓄電所O&M：4案件契約済み（2026年内：20案件管理見込み）

■ 導入メリット

EPC・販売店：施工後の運用リスク回避、不具合対応の切り離し

アグリゲーター：制御安定性向上

事業主：運用負担削減・収益最大化

■ 今後の展開

オーエフはO&M×通信×アグリ連携を組み合わせた「蓄電所運用インフラ」の構築を進め、市場拡大に対応した基盤サービスを提供していきます。

■本件に関するお問い合わせ

下記リンクのお問い合わせフォームまでご連絡ください。

https://www.o-f.jp/contact/

■ 株式会社オーエフについて

株式会社オーエフは、通信インフラおよびエネルギーインフラの保守・運用サービスを提供する企業です。ネットワーク設備の設計・構築・保守や監視センターの運営など、通信インフラ分野における技術基盤を強みに、全国規模でインフラ運用サービスを展開しています。

また、太陽光発電設備のO&M（運用・保守）事業においても多くの実績を有しており、低圧・高圧・特別高圧を含め1,800区画以上の設備を保守管理しています。

さらに、全国250拠点の技術者ネットワークと365日稼働の監視センターを活用し、遠隔監視から現地対応までワンストップで提供しています。

通信インフラとエネルギーインフラの両分野における技術力を背景に、蓄電所分野においても安定運用を支えるサービスを提供しています。

■会社概要

会社名：株式会社オーエフ

所在地：東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー14F

代表者：代表取締役 西山耕平

設立：2003年7月

事業内容

ネットワークソリューション事業

エネルギーソリューション事業

教育ICTソリューション事業

公式サイト

https://www.o-f.jp/