6月5日(大安)～いよいよ待望の福岡市にモデルルームオープン決定！

株式会社ビークルファン

東京都江戸川区に本社を置く株式会社ビークルファン(代表取締役 松原達郎)は6月5日(大安)から福岡姪浜BASEにて待望のプレオープンが決定した。

株式会社ビークルファンは2009年の創業以来、関東や関西を中心に全国の法人様やエンドユーザー様に環境騒音お財布に優しいSmallEVを累計1万台以上納車しているSmallEV業界のリーディングカンパニー。

東京江戸川区の本社ショールームを始め、関西では大阪天王寺ベースや千葉県の船橋ストックヤードなどで試乗購入も可能(要予約)であるが、このたびいよいよ予てからご依頼の多い待望の九州福岡市の姪浜に6月5日の金曜日(大安)からモデルルームをオープンすることを正式に発表した。

ビークルファン姪浜BASEは博多駅から空港線で15分の距離に位置し姪浜駅北口から徒歩3分のアクセスしやすい。

福岡でも海にほど近く駅ビルの『えきマチ1丁目』やお子様連れでショッピングやお食事も可能な『ウエストコート姪浜』などの商業施設のある福岡市【住みたい街ランキング】3位に選ばれた親しまれる好立地でのスタートを開始する。

ビークルファンのsmallEVは普通自動車免許(オートマ可)で運転でき、家庭用のコンセントに差し込むだけで充電。

バッテリーも脱着可能で子育てママを中心に日頃の移動や通勤や買いもの等に便利で、オプションインバーター(44,000円税込)で夏場のスポットクーラーや冬場の電気毛布などお好みのエアコンも設置できまた、脱着式バッテリーで災害時に最大6kwのポータブルバッテリーとしてスマホの充電最大400台分をはじめLED灯や炊飯器やIHプレートなどでキャンプや災害時なども100V家電が使用でき1台2役。

車検や車庫証明が不要で税金も3600円／年。1回の約200円の充電で最大150km走行可能なキャビン付き大人3人乗りの車両を中心にお客様の日頃の行動領域や乗車人数やご使用方法などのニーズに合わせ10車種からの豊富なバリエーションやカラーバリエーションから車体をご試乗やご購入できる。

一般の駐車場をはじめバイク駐輪場でも駐車できランニングコストも自動車の維持費の10分の１ほどで維持できて経済的。

また気になるメンテナンスや修理は、お客様への納車後の走行距離や期間に応じて全国に3500名の国家資格のあるプロの整備士がご自宅や会社まで直接お伺いしメンテナンスしてくれる【全国出張定期保守点検パック】付なので日頃安心してご使用いただけるスキームが認知されはじめ、

既に多くのお客様にご愛用頂いてるSmallEVである。

写真は先日5月9日に東京都港区北青山に納車したjoy cas様人気のcoffretを始め様々な車種をご試乗出来ます。

子育てママやお子様と一緒に経済的で、快適に楽しく移動できるSmallEVとして開発された

『coffret』を始め、公道領域や生活環境に応じて10種類から選べるビークルファン。

このたび、福岡姪浜BASEのプレオープン記念に伴い日頃の感謝を込めて『ご契約者様先着100名に10万円分オプションプレゼント！』の試乗ご予約を開始した。

また、東京本社や大阪天王寺BASEにおいても5月中のご成約で『ご契約者様先着50名に10万円分オプションプレゼント！』の創業17年祭を実施している。