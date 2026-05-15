ペットブランド「STANDING ON THE BLUE」、2026年春夏コレクション第三弾を発売

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社であるファッションネット株式会社（本社：東京都港区）が展開するペットブランド「STANDING ON THE BLUE（スタンディング オン ザ ブルー）」は、2026年春夏コレクション第三弾を発売いたしました。

2026年春夏コレクション第三弾では、夏本番に向けた熱中症対策アイテムや、愛犬とのお揃いスタイルを楽しめるペアアイテムを展開。年々暑さが厳しさを増す日本の夏に対応し、愛犬との外出時間をより快適に楽しむためのラインナップを提案します。

第二弾で展開したクーリングウェアや水遊び対応アイテムに続き、本コレクションでは“日常使いしやすい暑さ対策アイテム”にフォーカス。機能性はもちろん、STANDING ON THE BLUEらしいファッション性にもこだわり、街中からアウトドアまで幅広いシーンに馴染むコレクションに仕上げました。

■ 2026年春夏コレクション 第三弾 ラインナップ

・Cooling Neck Band \5,500(税込)

首周りを効率よく冷却できるクーリングネックバンド。

首元を冷やすことで、頸動脈を通る血液を冷却し、効率的に全身の体温を下げることで熱中症対策をサポートします。

着用中は身体全体に熱がこもりにくく、体温上昇による夏バテ対策にもおすすめ。夏場の散歩やアウトドア、移動時など、様々なシーンで活躍するアイテムです。

URL：https://standingontheblue.com/collections/accessories/products/cooling-neck-band-1

・CLUB Pair Cap (owner) \8,500(税込)

愛犬とお揃いで着用できるペアキャップ。

ツヤ感のあるツイル生地を使用し、カジュアルすぎず、ドレッシーすぎない、様々なスタイルに馴染むデザインに仕上げました。

形状は一から設計し、試作を重ねながら頭が綺麗に見えるシルエットを追求。クラウンは深め、ツバは長めに設計することで、安定感のある被り心地を実現しています。

サイズ調節幅も広く、ドッグランやキャンプなどのアクティブシーンから、カフェや街中への外出まで、幅広いシーンで活躍します。

URL：https://standingontheblue.com/collections/accessories/products/club-pair-cap-owner

・CLUB Pair Cap (dog) \6,500(税込)

愛犬とお揃いで着用できるドッグ用ペアキャップ。

夏に嬉しい冷感機能を備え、お揃いスタイルを楽しみながら、熱中症対策や白内障・目の病気予防にも配慮した仕様です。

耳周り・顎周り・頭周りの3点でサイズ調節が可能なため、それぞれの頭の形にフィットしやすく、愛犬がブルブルしても脱げにくい設計となっています。

URL：https://standingontheblue.com/collections/26ss-collection/products/club-pair-cap

■ 購入方法

公式オンラインストア、または取り扱い店舗にてご購入いただけます。

詳細は公式サイト内「STORE LIST」をご確認ください。

PRODUCT：https://standingontheblue.com/collections/all

STORE LIST：https://standingontheblue.com/pages/store-list

■ブランド概要

STANDING ON THE BLUE

ペットブランドとして、2023年6月にローンチ。

モードやストリート、ラグジュアリーの要素をデザインに取り入れ、機能面・実用性にもこだわったアイテムを展開。

STANDING ON THE BLUE 公式アカウント

ECサイト：https://standingontheblue.com/

Instagram：https://www.instagram.com/standingontheblue/

■ 会社概要

MNインターファッション株式会社

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2605_STOB26SS3&utm_id=TIMES_2605_STOB26SS3)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2605_STOB26SS3&utm_id=TIMES_2605_STOB26SS3)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/

ファッションネット株式会社

会社名：ファッションネット株式会社（Fashion Net Inc.）

代表取締役社長：梅田 幹博

本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階

事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業

URL：https://www.fashion-net.co.jp/

問い合わせ先：standingontheblue@fashion-net.co.jp