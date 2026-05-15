自宅こそが、人生で最も贅沢な場所である。リゾートトラストグループ、保険外看護・生活支援の新事業「プレステージ・ナーシング」を開始

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラストグループは、このたび、在宅での高品質な看護・生活支援ニーズに応える新事業として、保険外看護・生活支援サービス「プレステージ・ナーシング」を開始します。本事業では、住み慣れたご自宅を、お客様にとって安心して過ごしていただける“ファーストベスト（何よりも優先したい場所）”と捉え、24時間365日の看護・生活支援体制と、当グループが培ってきたホスピタリティを融合した新たな在宅サービスを提供します。

当グループはこれまで、宿泊、検診、シニアレジデンスなどを通じて、お客様一人ひとりの人生に寄り添う価値を提供してまいりました。今回新たに立ち上げる本事業は、従来の宿泊、検診、シニアレジデンスの枠を超え、在宅領域においても“より上質な安心と豊かさ”をお届けする取り組みです。お客様のご自宅という既存資産を活用することで、施設開発に伴う大規模投資や維持コスト、空室リスクを抑えながら、高付加価値の看護・生活支援を実現してまいります。

【事業開始の背景】

高齢化の進展や医療・介護ニーズの多様化を背景に、「最期まで自宅で過ごしたい」「通院や必要な医療ケアを受けながら、自分らしい暮らしを続けたい」「外出や旅行などの機会をあきらめたくない」といったニーズは、今後ますます高まることが見込まれます。こうした中、在宅での医療・看護サービスには、単なる機能提供にとどまらず、安心感、個別性、生活の質まで含めた総合的な価値が求められています。

一方で、従来の施設型サービスには、不動産投資や維持コスト、稼働率リスクなど、事業運営上の大きな負担が伴います。本事業では、お客様の「自宅」を価値提供の基盤とすることで、施設保有に伴う投資負担や運営リスクを抑えながら、より柔軟で個別性の高いサービス提供を可能にします。また、公的保険の枠組みにとどまらない保険外サービスとすることで、サービス内容の自由度を高めるとともに、看護職に対しても専門性に見合った処遇や誇りある就業機会を提供し、高品質な人材確保につなげてまいります。

【事業コンセプト】

本事業が掲げるコンセプトは、「自宅こそが、人生で最も贅沢な場所である」という考え方です。施設は画一的な安心を提供する場である一方で、ご自宅は、お客様ご自身の歴史や価値観、ご家族との時間が積み重なった、かけがえのない空間です。私たちは、そのご自宅こそが、お客様にとっての“ファーストベスト”であると考えています。

看護・医療支援だけではなく、上質な接遇やきめ細かな生活支援まで含めて提供することで、在宅医療の新しい選択肢を創出します。病院や施設に合わせて暮らしを変えるのではなく、お客様の暮らしに合わせて医療・看護・ホスピタリティを設計することが、本事業の大きな特長です。

【サービス概要】

本事業では、主に以下の3つのサービスを展開予定です。提供エリアは、東京、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、京都、名古屋などの広範囲を想定しています。

1．プレミアム在宅看護

終末期の方や高度な医療的ケアを必要とされる方に向けて、専属チームによる24時間365日体制の看護サービスを提供します。医療的ケアを必要とされる方の在宅療養を、看護専門職が継続的に支援しながら、「最期は自宅で過ごしたい」というご本人・ご家族の思いに寄り添う、プライベート性の高い在宅ケアの実現を目指します。

2．在宅ハイメディック・ケア

健康維持や日々のコンディション管理への意識が高いお客様に向けて、日常的なコンディショニング支援や在宅での健康サポートを提供します。日常生活における健康管理の段階から質の高い支援を行うことで、より長く自分らしい生活を続けていただくことを目指します。

3．外出同行

通院時の同行に加え、会食、冠婚葬祭、イベント参加、旅行など、さまざまな外出シーンに看護師が同行するサービスです。医療的な不安が理由で外出をためらっていた方に対し、安心と安全を提供しながら、「行きたい場所を、行ける場所へ」変えていくことを目指します。

【本事業の特長】

1．24時間365日の高度な看護体制により、ご自宅での安心を支える

本事業の中核となる「プレミアム在宅看護」では、終末期の方や高度な医療的ケアを必要とされる方に向けて、専属チームによる24時間365日体制の看護サービスを提供します。単発の訪問にとどまらず、継続的かつ包括的にご本人とご家族を支えることで、在宅生活の安心感を高めてまいります。

2．“看護・生活支援”と“ホスピタリティ”を融合した、上質な在宅サービス

当グループがこれまで会員制リゾートホテル事業やメディカル事業で培ってきたホスピタリティの考え方を、在宅看護の領域にも取り入れます。医療的な安全性や専門性に加え、接遇、快適性、きめ細かな配慮まで含めて価値提供を行うことで、単なる在宅看護にとどまらない、新しい在宅サービスを目指します。

3．保険外サービスだからこそ可能な、柔軟で個別性の高い支援

本事業は、公的保険の枠組みにとどまらない保険外サービスとして展開することで、お客様一人ひとりの状態、ご希望、生活スタイルに応じた柔軟なサービス設計を可能にします。終末期ケアや日常の健康支援に加え、通院や外出、旅行などにも対応し、制度の制約に縛られない、より自由度の高い在宅支援を提供します。

4．外出や社会参加の可能性を広げる「外出同行」

「外出同行」では、病院受診時の同行だけでなく、会食、冠婚葬祭、イベント参加、旅行など、さまざまな外出シーンに看護師が同行します。医療的な不安を理由に外出を控えていた方に対し、専門職が寄り添うことで、安全性を確保しながら行動範囲を広げ、「行きたい場所を、行ける場所へ」変えていくことを目指します。

5．高い専門性を有する看護職が誇りを持って働ける環境づくり

看護業界において人材不足が深刻化する中、本事業では、保険外サービスならではの仕組みにより、専門性に見合った処遇と、質の高いサービス提供の両立を図ります。専門性と接遇力の双方を発揮できる環境を整えることで、高い専門性を有する看護職の確保と育成につなげてまいります。

6．テクノロジー活用による、安心・安全と品質向上

本事業では今後、訪問時の記録支援や情報共有にAIなどのデジタル技術を活用し、サービス品質の標準化と透明性向上に取り組みます。正確な記録やご家族との共有、ハラスメント防止などにつなげることで、現場負担の軽減と安心・安全のさらなる向上を目指します。

【今後の展望】

リゾートトラストグループは、本事業を通じて、従来の「宿泊」「検診」「シニアレジデンス」に続く新たな価値提供領域として「在宅」を本格的に位置づけてまいります。施設という場を提供するだけでなく、お客様が人生の大半を過ごす“自宅”という生活の場に、看護・生活支援・ホスピタリティを届けることで、グループのアイデンティティである「ご一緒します、いい人生」を実現してまいります。

今後は、サービス品質の磨き上げや人材育成体制の整備、提供エリアの拡大検討などを進めながら、在宅での安心と豊かさを支える新しい選択肢として、本事業の社会的価値を高めてまいります。また、ご利用者、ご家族、従事者の全てにとって持続可能で価値ある事業モデルの構築を通じて、新たな在宅看護のあり方を提案してまいります。

【担当役員コメント】

私たちが目指すのは、医療や看護を必要とされる方が、住み慣れたご自宅においても、その方らしい人生をあきらめることなく過ごせる社会の実現です。本事業では、「自宅こそが、人生で最も贅沢な場所である」という考えのもと、医療的支援の安心と、上質なホスピタリティによる豊かさの両立に挑戦します。

リゾートトラストグループがこれまで培ってきた知見や品質へのこだわりを在宅領域にも広げることで、お客様一人ひとりの人生に、これまで以上に深く寄り添ってまいります。今後も、高い専門性と人の温もりを兼ね備えた新しい在宅サービスの創造を通じて、安心で豊かな暮らしの実現に貢献してまいります。

古川 哲也

リゾートトラスト株式会社 専務執行役員 メディカル本部 本部長

株式会社ハイメディック 代表取締役

【事業概要】

事業名称：プレステージ・ナーシング

主管部署：リゾートトラスト株式会社 メディカル本部 プレステージ・ナーシング推進部

事業内容：保険外看護・生活支援サービス、在宅健康支援サービス、外出同行看護サービス

主な提供サービス：プレミアム在宅看護、在宅ハイメディック・ケア、外出同行

提供開始日：2026年10月1日

提供エリア：東京、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、京都、名古屋など

【会社概要】※サービス提供会社

会 社 名：株式会社ナースアテンダント（リゾートトラスト株式会社の連結子会社）

所 在 地：東京都世田谷区玉川台2-21-14 KY用賀ビル1階

代 表 者：上村 恭子 （リゾートトラスト株式会社 執行役員）

設 立：2013年10月2日

資 本 金：5百万円（リゾートトラストグループより100％出資）

事 業 内 容：介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護予防サービス事業、居宅介護支援事業／

看護業務およびその関連業務の受託／医療、介護業務およびその関連業務のコンサルタント業／インターネットを利用した情報提供サービス業務／インターネットを利用したアプリケーションソフトの企画・制作・販売

U R L：https://www.nurse-at.jp/index.html

【関連情報】

株式会社ハイメディック

https://www.himedic.co.jp/

リゾートトラストのシニアレジデンス

https://www.trustgarden.jp/