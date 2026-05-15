建設業の採用に革命！「お試し単発からの引き抜き」も「直接スカウト」も。建設特化型マッチングアプリ『GATCH（ガッチ）』が本格始動

GATCH

建設業界に特化したジョブマッチングプラットフォーム『GATCH（ガッチ）』（所在地：東京都豊島区）は、建設企業向けに新しい採用プラットフォームの提供を本格開始いたしました。

GATCHでは、単発（スポット）で職人を呼んでから直接雇用する「引き抜き」と、アプリ上で正社員求人を公開して直接「スカウト」を送る2つの採用アプローチを用意。用途に合わせた2つの超・低価格プラン（ライトプラン／プロプラン）を展開し、建設業界の人手不足と入社後のミスマッチ問題を根本から解決します。

■ 開発の背景：建設業界が抱える「採用の限界」

現在の建設業界は、深刻な高齢化と慢性的な人手不足に直面しています。多くの企業が高いコストを支払って大手求人メディアに広告を出していますが、以下のような限界がありました。

☑️ 「今すぐ転職したい人」しかいないため奪い合いになる

☑️ 面接だけでは技術や人柄が分からず、入社後のミスマッチが多発する

☑️ 求人媒体の掲載費が高騰しており、採用できなくても多額のコストが掛け捨てになる

『GATCH』は、これらの業界課題をテクノロジーの力で根本から覆すために生まれました。

■ GATCHならではの「2つの革新的な採用アプローチ」

企業は自社の状況に合わせて、全く異なる2つのルートから職人を獲得できます。

(1) 【お試し勤務ルート】1日単発で呼んで、現場でスカウト（引き抜き推奨）

「いきなり正社員として雇うのはスキルや人柄が不安」という企業に最適です。まずは単発のスポットワークで職人を現場に呼び、一緒に汗を流します。そこで相性が良いと感じれば、そのまま自社の正社員として直接雇用（引き抜き）することをGATCHは「公式に推奨」しています。面接以上に確実な見極めが可能です。

(2) 【王道転職ルート】正社員求人への応募待ち ＆ ダイレクトスカウト

「安定して働きたい」と考えている転職潜在層のワーカーに対して、アプリ上で正社員求人を公開して応募を待つことができます。さらに、ワーカーのプロフィール（経験年数や保有資格）を見て、企業側から直接「うちで働きませんか？」とスカウトメッセージを送ることも可能です。

■ 企業のニーズに合わせた「2つの料金プラン」

GATCHは、従来の「1枠いくら」「採用1名につき数十万円」という求人業界の常識を壊し、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。現場ごとに求人を何件作成しても追加費用はかかりません。

1. 単発募集専用「ライトプラン」

対象: 明日の現場の人手が足りない企業、まずはお試しで職人を呼びたい企業

特徴: 日雇い・単発（スポット）の求人のみ掲載可能。

料金: 基本料金 0円。採用が1件以上成立した月のみ【9,900円（税込）】 ※月に何件採用しても9,900円から上がりません。応募や採用がゼロだった月は費用は一切かからない「完全ノーリスク」のプランです。

2. 正社員採用・スカウト使い放題「プロプラン」

対象: 腰を据えて正社員を採用したい企業、自ら優秀な職人をスカウトしたい企業

特徴: 単発求人に加え、正社員求人が掲載し放題。ワーカーへのダイレクトスカウト機能も無制限で利用可能です。

料金: 月額 29,000円 ／ 年額 300,000円

■ 【完全ノーリスク】年額払い限定「全額返金保証」について

プロプランを「年額払い（300,000円）」でご契約いただいた企業様を対象に、究極の成果保証をご用意しました。 万が一、1年間GATCHをご利用いただいて「求人への応募やスカウト承諾が1件も発生しなかった場合」は、利用料300,000円を【全額返金】いたします。 「新しい媒体でお金を無駄にしないか不安」という経営者様の声にお応えし、完全ノーリスクで本気の採用活動に踏み出せる環境を提供します。 （※返金保証の適用には、月1回のログインや規定数のスカウト送信など、サービスを正しくご利用いただいているかの適用条件がございます）

■ 『GATCH』の今後の展望

現場ごとの細かいニーズと、職人のスキマ時間を繋ぐことで、建設業界全体の人手不足解消と、多重下請け構造に縛られない自由で新しい働き方を推進してまいります。

【サービスURL】

・企業向けご案内サイト： https://gatch-app.com

・ワーカー向けアプリダウンロード： https://gatch-app.com/app.html

【会社概要】

会社名：GATCH（ガッチ）

所在地：東京都豊島区

事業内容：建設業特化型ジョブマッチングプラットフォーム『GATCH』の開発・運営

お問い合わせ先： support@gatch-app.com