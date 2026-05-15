【開催レポート】『Alibaba Cloud AI Agent Workshop』を開催

SCYLOG株式会社

SCYLOG株式会社（サイログ、本社：東京都千代田区、以下SCYLOG）は、2026年4月27日（月）にトンネル東京（東京都品川区）にて、『Alibaba Cloud AI Agent Workshop ～はじめてのAI Agent体験～ 不安が「武器」に変わる夜』を開催しました。

一般社団法人MeltingPot（MeltingHack）との共催、アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社の特別協賛のもと、参加者56名が集い、AIエージェントを自らの手で動かす実践型プログラムを実施しました。

■ 開催の背景

「AIに仕事を奪われる」という不安が広がり続ける一方、その不安を"武器"に変えられる人材は、まだ少数です。

SCYLOGは、複雑な構造課題の解決にはテクノロジーと多様な人材による「共創」が不可欠と考えています。グローバルハッカソンコミュニティ「MeltingHack」を通じて国境・専門性を超えた学びの場を提供してきた実績のもと、今回は「AIエージェントを使う側から、創る側へ」という視点転換を促す場として本ワークショップを企画しました。

日本経済が「量から質」へと転換するなかで、個人のキャリア資産を更新し続けることが、産業競争力の底上げにつながる。その信念で企画運営を行いました。

■ ワークショップ内容

参加者は、アリババクラウドの最新技術を活用した実践プログラムを通じて、AIエージェントの構築・操作を体験しました。

活用ツール・モデル

AIエージェント構築ツール「Qoder Work」

大規模言語モデル「Qwen（通義千問）」

画像・動画生成AIモデル「Wan2.7」

プログラム構成

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183353/table/1_1_a7e0477c167b16a36efd4437650ede91.jpg?v=202605150751 ]

前半の座学ではグローバルでの最新活用事例を紹介し、後半のハンズオンでは参加者が自身のPCでAIエージェントを実際に構築・操作。メンターが直接指導にあたり、初参加者でもスムーズに体験できる設計としました。

■ 参加者の声

「AIエージェントを初めて使いましたが、自身で考え行動すること、会話ごとに成長することに驚きました。」

「実際のエージェントの利用シーンが具体的にイメージできました。」

「ClaudeCode以外のエージェントの選択肢があると思っていなかったので、とても参考になりました。」

■ 参加者満足度

イベント終了後のアンケートでは、有効回答42件（回答率約75%）を取得。

イベント全体の満足度：平均 4.0／5.0

■ 開催概要開催日時

開催日時：2026年4月27日（月）18:30～22:00

会場：トンネル東京（東京都品川区西品川1丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー9F）

参加費：無料

参加者数：56名

主催：SCYLOG株式会社

共催：一般社団法人MeltingPot（MeltingHack）

特別協賛：アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社

運営：株式会社Neeew Local

■ 共催・特別協賛・運営パートナーについて

【共催・コンテンツ企画】一般社団法人MeltingPot（MeltingHack）

「想いをカタチに」をコンセプトに、国籍・年齢・性別・専門領域を超えた多様な人材が集い、協働によるイノベーションを生み出す東京発のグローバルハッカソンコミュニティ。企業・社会課題をテーマに、濃密な時間の中でプロダクトを生み出す実践的な場を継続提供しています。

【特別協賛・コンテンツ提供】アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社

フルスタックAIサービスのグローバルリーダーとして、最先端のAIクラウドサービスを世界規模で展開。「通義千問（Qwen）」をはじめとする最先端AIモデルをHugging Face・ModelScope等を通じてグローバルに提供しています。今回は最新ツール「Qoder Work」および「Wan2.7」のコンテンツ提供を通じ、参加者が世界水準のAI技術に直接触れる機会を実現しました。

【運営】株式会社Neeew Local

企画・運営を中心にイベント・団体運営事務局事業を展開する、品川区発のイベントプロデュース会社。受付・会場設営・当日進行・スタッフ配置まで一貫して対応。企業・自治体・コミュニティの多様なイベントに対応実績を持ち、主催者が本質的なコンテンツ設計に集中できる環境を提供しています。

■ 今後の展望

本イベントの成功を踏まえ、SCYLOGはアリババクラウド・ジャパンサービス株式会社をはじめとするグローバルテクノロジーパートナーと連携しながら、若手ビジネスパーソン・エンジニアを対象とした実践型ワークショップを継続的に企画・開催してまいります。

AIエージェント活用の裾野を広げることで、日本における次世代人材育成と産業競争力強化に貢献することが、SCYLOGのイベント事業が果たすべき役割と考えています。

次回開催情報は、SCYLOG公式サイトおよびMeltingHackコミュニティにて順次発表予定です。

また、SCYLOGでは随時イベントを開催したい連携企業を募集中しております。ご気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■ 主催：SCYLOG株式会社について

「日本社会が抱える複雑な構造課題を、IT・グローバル人材・キャリア支援の3軸で解決する」をミッションに掲げ、人材紹介・採用支援・ITコンサルティング・イベントソリューションを展開。単なる人材紹介会社でも、ITコンサルファームでもなく、"人の可能性とテクノロジーの交差点"で、持続可能な社会の基盤を創る存在として事業を展開しています。

社名：SCYLOG株式会社（サイログ）

本社：〒102-0082 東京都千代田区一番町10番8号 一番町ウエストビル5F

事業内容：ITコンサルティング／SAP ERP運用保守／人材紹介・派遣／イベントソリューション

HP：https://scylog.com/

＜報道・スポンサーに関するお問い合わせ＞

SCYLOG株式会社 イベント運営企画担当：吉池諒 MAIL：yoshiike.r@scylog.com