【エンポリオ アルマーニ】バティックに着想を得たサマーコレクションを発表

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

エンポリオ アルマーニは、インドネシアの伝統的な染色、バティックに着想を得たパターンと南仏リヴィエラの洗練されたムードを掛け合わせ、文化と自然、異なるリズムが静かに重なり合うサマーコレクションを提案します。

ゆったりとしたシャツや流れるようなシルエットのドレスに、バティック調のモチーフが穏やかに広がり、軽やかな動きとともにその表情を変えていきます。リネンブレンドやコットンガーゼがもたらすのは、エフォートレスな着心地。そこにオリエンタルなムードを感じさせる色彩やテクスチャーが重なり、奥行きのある表情を生み出しています。

キーとなる素材であるピュアコットンのシャンブレーは、異なる色が織りなすさりげないツートーンの表情が魅力。デニムを思わせる風合いを持ちながらも、より軽やかで柔らかな質感が、夏の装いに自然に溶け込みます。

シャツは、クリーンなラインと軽やかな着心地が際立つ一着。ドレスは、バンダナプリントをあしらい、シャツとパレオ風スカートを重ねたようなツーピース風のデザインに、ウエストのサッシュがさりげないアクセントを添えています。さらに、同素材・同モチーフを用いたスカートやパンツ、バッグなどの小物も揃い、洗練されたスタイリングを完成させます。

都市とリゾートの開放感を融合させたサマーコレクション。クラフト感のあるディテールとモダンなデザインが調和し、夏の旅にも日常にも寄り添うワードローブを提案します。

【エンポリオ アルマーニ】

1981年、イタリア・ミラノでデザイナー ジョルジオ・アルマーニによって創設されたブランド。

着心地と自由な発想を大切にし、都会的で洗練されたスタイルを提案しています。エンポリオとはイタリア語で「あらゆるものが手に入る大きな市場」を意味し、その名の通り、エンポリオ アルマーニではメンズ・ウィメンズのウェアをはじめ、小物、時計、フレグランス、アンダーウェア、スポーツウェアまで幅広く展開しています。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070