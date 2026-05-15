株式会社Gホールディングスは、アニメ『ハイキュー!!』の新作スマホゲーム『ハイキュー!! TOUCH AND CONNECT』略して『ハイコネ』の事前登録受付を、本日5月15日（金）より開始いたします。最新情報は、公式Xアカウント（https://x.com/haikyu_haiconne）にて随時公開していきますので、ぜひご覧ください。

■『ハイキュー!! TOUCH AND CONNECT』とは？

アニメ『ハイキュー‼』がパズルゲームになって新たに登場！『ハイキュー!! TOUCH AND CONNECT』略してハイコネ。パズル玉をなぞってたくさんCONNECTしよう！！キミだけの戦略でパズル玉を消して目指せハイスコア！特殊なスキルを持ったキャラクターたちが一挙集結！簡単＆爽快なパズルゲームであの青春を味わおう！

同じ色のパズル玉をたくさんCONNECT！！ 簡単操作で、スキマ時間にも気軽に楽しめる！いつでもどこでも、爽快にパズルを楽しもう！

隣り合ったパズル玉を消して、どんどん成長！３段階に成長するパズル玉を戦略的に消してハイスコアを目指そう！ひらめきを活かしてパズルを攻略しよう！

パズルを進めるのに有利な特殊なスキルをもったキャラクターをゲットして、スキルを活かしながらパズルをどんどん攻略しよう！個性豊かなキャラクターを集めて、自分だけのチームを編成しよう！

初心者から上級者まで楽しめるバリエーション豊かなステージが次々と登場！何度でも挑戦して、たっぷり楽しもう！

■『ハイキュー!! TOUCH AND CONNECT』事前登録開始！

＜事前登録期間＞

2026年5月15日（金）～正式サービス開始前まで

＜事前登録報酬＞

事前登録者数に応じて、本ゲームリリース後ゲーム内のアイテムが配布されます！是非事前登録をして、報酬をたくさんゲットしましょう。豪華報酬はこちら！ 10万人突破…プレミアムガチャチケット3枚 15万人突破…翼1000個 20万人突破…プレミアムガチャチケット5枚 25万人突破…翼2000個 30万人突破…プレミアムガチャチケット10枚 ※事前登録者数30万人突破で、すべてのアイテムを全ユーザー様にプレゼントします。

＜事前登録方法＞

事前登録はApp Store、Google Play、予約トップ10から、また公式Xをフォロー、LINE公式アカウントを友達追加でも可能ですので、ぜひチェックしてみてください。 ●各ストアから事前登録（App Store、Google Play） https://haicone.go.link/29YvU ●予約トップ10から事前登録 iOS：https://yoyaku-top10.jp/apps/OTMzOTM3?os=ios Android：https://yoyaku-top10.jp/apps/OTMzOTM3?os=android ●ハイコネ公式Xをフォロー https://x.com/haikyu_haiconne ●LINEゲーム予約から予約 https://lin.ee/x1Bhk3p

■事前登録を記念したサインキャンペーンを開催！

5/15（金）よりサインキャンペーンを開催予定です。応募してくれた方の中から抽選で4名に日向翔陽役「村瀬歩さん」、影山飛雄役「石川界人さん」のサイン入りオリジナルジグソーパズルをプレゼントいたします。 ＜応募条件＞ ①ストア予約 ②ハイコネ公式Xをフォロー ③対象キャンペーンポストをリポスト

■キービジュアル公開！

本日5/15（金）本ゲームのキービジュアルを公開いたしました。日向と影山がパズルゲームを楽しんでいる姿を描きおこしました。リリースを楽しみにお待ちください。

■アニメ『ハイキュー!!』とは

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー‼』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。 それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。 そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！

タイトル： ハイキュー!! TOUCH AND CONNECT ハイコネ公式Xアカウント：https://x.com/haikyu_haiconne 著作権表記：©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会 ©G Holdings Co., Ltd.

■株式会社Gホールディングス

http://www.gholdings.co.jp/

ゲームの成功を「デザイン」する Gホールディングスでは、その豊富な経験や繋がりを活かし、グローバルゲームビジネスを「デザイン」します。 所在地：東京都新宿区西新宿三丁目8 番3 号新都心丸善ビル３階 設立：2018年6月20日 事業内容：スマホゲームアプリの企画・開発・パブリッシング [本件に関するお問い合わせ先] 株式会社Gホールディングス 担当：大久保 E-Mail：press@gholdings.co.jp