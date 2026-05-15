『トランスフォーマー』シリーズより、もちふわなぬいぐるみ「もちぼっつ」の第5弾が「あみあみ」から登場。

大網株式会社

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、変形ロボットキャラクター『トランスフォーマー』（発売元:タカラトミー）のぬいぐるみ「もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ」の第5弾を、2026年10月予定で発売いたします。「ランボル」「ランボル シャッタードグラス Ver.」「アラート」「サンストリーカー」「マイスター」の全5種が登場。「コンボイ」「バンブル」「プロール」も再販でご案内中です。

【動画でも製品をご紹介中】

https://youtu.be/QZaS5yWB4Ys

【「もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ」製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%82%E3%81%A1%E3%81%BC%E3%81%A3%E3%81%A4%20%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%80%80%E3%81%AC%E3%81%84%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%BF&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各3,850円(税込)

□素材：ポリエステル

□サイズ：本体 H150mm×W120mm×D80mm

□発売日：2026年10月予定

□発売元・販売元：あみあみ

トランスフォーマーたちがもちふわの「もちぼっつ」になっちゃった！

一緒におでかけしたり、たくさん集めて遊ぼう！

『トランスフォーマー』シリーズより、もちふわなかわいいデフォルメ姿になったトランスフォーマーたちのぬいぐるみの第5弾が登場です。

製品ページはこちら：

●もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ ランボル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04804112&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

製品ページはこちら：

●もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ ランボル シャッタードグラス Ver.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04804113&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

製品ページはこちら：

●もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ アラート(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04804114&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

製品ページはこちら：

●もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ サンストリーカー(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04804115&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

製品ページはこちら：

●もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ マイスター(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04804116&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【「コンボイ」「バンブル」「プロール」が再販！】

製品ページはこちら：

●もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ コンボイ（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04386826&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ バンブル（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04386828&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ プロール（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04566417&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。デザインは予告なく変更となる場合がございます。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

■『トランスフォーマー』とは

『トランスフォーマー』は、株式会社タカラトミーが作り出した“日本の玩具発”コンテンツで、「Robots in disguise」＝『ロボットが身の回りにある、ありとあらゆる物体に自由自在に変形し、潜んでいる』という唯一無二のコンセプトや、自由自在に変形することができる超ロボット生命体が宇宙を舞台に戦う壮大なストーリーと共に展開しています。

1984年にアメリカで玩具発売後、アニメやコミックが大ヒットし、1985年に日本でも玩具販売とアニメがスタート。2007年からはスティーヴン・スピルバーグとマイケル・ベイによりハリウッドで実写映画化され世界中で大ヒットし、2023年8月にはシリーズ第7弾『トランスフォーマー／ビースト覚醒』が公開されました。また2024年9月には新次元リアルCGムービー『トランスフォーマー／ONE』も日米同時公開されました。

現在では世界130以上の国と地域で７.3億個以上の販売実績（2025年2月時点）を持つ、世界中で大人気のキャラクターとなっています。

『トランスフォーマー』玩具公式HP：https://tf.takaratomy.co.jp/(https://tf.takaratomy.co.jp/)

(C) ＴＯＭＹ

「トランスフォーマー」、「ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲＳ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)