「Puyo Puyo Global Ranking Series 2026」第1回大会エントリー受け付け開始！PGRS限定「ぷよぷよキラキラトレカ」プレゼントキャンペーンも実施！

株式会社セガ

株式会社セガは、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、「Puyo Puyo Global Ranking Series 2026」第1回大会のエントリー受け付けを開始いたしました。

また、本シリーズ対象大会において、PGRS限定「ぷよぷよキラキラトレカ」プレゼントキャンペーンの実施を決定いたしました。

「Puyo Puyo Global Ranking Series」は「ぷよぷよ」の海外競技人口の拡大を目的としたセガ公式大会です。

2026年5月から2027年1月にかけて行われる下記3種類の大会の戦績に応じて、「Global Point」を付与し、ランキング形式で競います。

【Puyo Puyo Global Ranking Series SEGA Official Tournament（PGRS・ST）】

セガが主催する公式大会で、4回の実施を予定。

【Puyo Puyo Global Ranking Series Ascension Official Tournament（PGRS・AT）】

「Ascension」が主催する大会で、4回の実施を予定。

【Puyo Puyo Global Ranking Series Community Tournament（PGRS・CT）】

ぷよぷよ海外コミュニティが主催する大会で、開催が決定した大会については「Puyo Puyo Global Ranking Series エントリーサイト」にてお知らせいたします。

ランキングの上位選手については、2027年3月に開催予定のぷよぷよの世界王者を決めるセガ公式大会、「ぷよぷよグランプリファイナル」に出場選手として招待いたします。

第1回目の対象大会「Puyo Puyo Global Ranking Series 2026 SEGA Official Tournament 1」は、2026年5月30日（土）に開催を予定しており、現在エントリー受け付け中です。

「Puyo Puyo Global Ranking Series エントリーサイト」にてお申込みいただけます。皆様のご参加をお待ちしております。

Puyo Puyo Global Ranking Series エントリーサイト

https://puyopuyo-global-ranking-series.j-cg.com/

■PGRS限定「ぷよぷよキラキラトレカ」プレゼントキャンペーン実施！

「Puyo Puyo Global Ranking Series 2026 SEGA Official Tournament 1」にご参加いただいた方全員に、PGRS限定「ぷよぷよキラキラトレカ」をプレゼントいたします。

本シリーズ限定の特別な特典となりますので、ぜひこの機会にご参加ください。

キャンペーン名

PGRS限定「ぷよぷよキラキラトレカ」プレゼントキャンペーン

キャンペーン概要

「Puyo Puyo Global Ranking Series 2026 SEGA Official Tournament 1」にご参加いただいた方全員にPGRS限定「ぷよぷよキラキラトレカ」を1枚プレゼントいたします。

＜応募方法＞

（１）対象大会へエントリー

（２）大会当日、対象大会に参加

※エントリーのみでは抽選対象となりません。必ず大会にご参加ください。

賞品

PGRS限定「ぷよぷよキラキラトレカ」

※全5種類のうち、ランダムで1枚を進呈いたします。

※その他のデザインは今後順次公開予定です。

注意事項

※日本国内のみの発送になります。

※プレゼントの送付はおひとり様1枚までとさせていただきます。

※参加者の方には、エントリー時にご登録いただいた連絡先へご連絡いたします。ご連絡の際にお届け先入力フォームをご案内いたしますので、指定の期限までにご登録ください。期限内にご登録がない場合や、入力内容に不備がある場合は、賞品を発送できない場合がございますのでご注意ください。

＜「ぷよぷよ」とは＞

ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

＜「eスポーツ」とは＞

「eスポーツ(esports)」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲーム使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。

【製品情報】

商品名：ぷよぷよeスポーツ

対応機種：PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)

発売日：

パッケージ版：発売中（2019年6月27日（木）発売）

ダウンロード版：配信中（2018年10月25日配信）

希望小売価格：

パッケージ版：1,990円（税込2,189円）

ダウンロード版：1,851円（税込2,036円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/puyopuyo20th

※アーケード版『ぷよぷよeスポーツ アーケード』も稼働中。

https://puyo-esports-ac.sega.jp/

商品名：Puyo Puyo Champions / ぷよぷよeスポーツ

対応機種：Steam

発売日：配信中（2019年5月8日（水）配信）

希望小売価格：1,019円（税込1,100円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：

https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

https://puyo.sega.com/champions/ （※欧米版公式サイト）

販売ページ：https://store.steampowered.com/app/971620/

※PC版は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語の言語テキストを収録しております。また、ボイスはオプションにて、英語と日本語の音声切り替えが可能です。

※PC版の必要スペックについては、Steamの商品紹介ページよりご確認をお願いいたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。