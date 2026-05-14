Googleマップ×口コミで来店・問い合わせを増やす無料ウェビナーを開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年5月25日（月）に、不動産会社様向け無料オンラインセミナー「ITreview LEADER受賞！GMO TECHに聞く 口コミ利用での集客力アップ方法ウェビナー」を開催いたします。

本ウェビナーでは、不動産会社様から多く寄せられる「Googleマップを設定したが口コミが集まらない」「ポータルサイトから問い合わせはあるのに来店につながらない」「悪い口コミへの対処方法がわからない」といったお困りごとに対し、MEO業界で7年のキャリアを持つGMO TECH株式会社の佐々木 翔太 氏をゲストにお迎えし、Googleマップ×口コミを活用した集客強化の実践的なノウハウをお伝えします。

■ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260525/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_GMO_TECH_260515

次のようなお悩みを抱えていませんか？

・「ポータルサイトから問い合わせはあるのに、来店につながらない」

・「Googleマップは設定したが、口コミが集まらず集客に活かせていない」

・「悪い口コミが放置されたまま、対処方法がわからない」

本ウェビナーでは、MEO業界で7年のキャリアを持つGMO TECH株式会社の佐々木 翔太 氏と、約50社の不動産会社様のデジタルマーケティングを支援する弊社スタッフが、Googleマップ×口コミを活用した集客強化のノウハウを実践的にお伝えいたします。

● Googleマップ・MEOの仕組みと重要性を解説

● 口コミ件数と評価が来店・集客を左右する理由

● 仕組み化による口コミ収集の実践手法

● MEOサービス活用で商談獲得までつなげるには

■ウェビナー詳細

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●タイトル

ITreview LEADER受賞！GMO TECHに聞く 口コミ利用での集客力アップ方法ウェビナー

●開催日

2026年5月25日（月曜日）

●日時

時間：

1回目 10時00分～10時45分

2回目 14時00分～14時45分

3回目 17時00分～17時45分

※ウェビナーの内容は同じです。ご都合の良い日時にご参加ください。

●内容

・Googleマップ・MEOの仕組みと重要性を解説

・口コミ件数と評価が来店・集客を左右する理由

・仕組み化による口コミ収集の実践手法

・MEOサービス活用で商談獲得までつなげるには

●参加費

無料

●会場

オンライン開催（事前登録制）

※全国どこからでも参加可能です！

※Teamsを使用したウェビナー（オンラインセミナー）です。

※ご登録いただいた後自動でメールにてご参加者様用のURLが送信されます。

■参加登録方法

ウェビナーに申し込む :https://n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260525/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_GMO_TECH_260515

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

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■「MEOサービス」とは

本サービスをご契約いただくと「MEO Dashboard」をご利用いただけます。

Googleビジネスプロフィールの管理・更新から表示順位・口コミの確認、SNS投稿連携まで、MEO対策に必要な機能をひとつのツールで完結できます。

資料ダウンロードはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/download/meo?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_GMO_TECH_260515お問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/meo?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_GMO_TECH_260515

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/