【開催報告】第18回KONDO春まつり2026　～約1500組の来場で大盛況のうちに閉幕～

開催概要

イベントハイライト

近藤建設株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/111632/table/37_1_3f656da0f2629eb410ea1daf8d36cc3e.jpg?v=202605140252 ]

■模擬上棟式＋お菓子まき（オープニングイベント）

イベントのオープニングを飾ったのは、模擬上棟式とお菓子まきです。なかなか目にする機会が少なくなっている日本の伝統的な建築儀式を、来場者の皆さまに改めて知っていただける貴重な時間となりました。クライマックスのお菓子まきでは、小さなお子様からご家族の皆さまが大きく手を広げてお菓子をつかむ姿が会場いっぱいに広がり、笑顔と歓声があふれるあたたかいオープニングとなりました。こうした素敵な伝統を次世代へも受け継いでいきたいという思いを、改めて強くする時間となりました。

模擬上棟式お菓子まき

■秩父檜 のこぎり体験～未来の大工さん養成所～

KONDOグループならではの、木材【秩父檜】と触れ合えるコーナーとして、のこぎりを使って秩父檜の丸太を切り落とす体験コーナーを設置いたしました。一生懸命のこぎりを引く小さな大工さんたちの姿が印象的で、実際に自分の手で体験したからこそ得られる達成感と喜びが、お子様にとってかけがえのない宝物となれば幸いです。

のこぎり体験のこぎり体験

■名匠大工によるかんながけ実演・体験

若手大工とベテラン大工による「かんながけ」の実演では、長い年月をかけて磨き上げられた匠の技が披露されました。また来場者の方々がご自身でかんながけを体験できる時間も設け、自分のかんながけでできたかんなくずを大切そうに持ち帰るお子様の姿が多く見られました。ベテラン大工さんからは技術の奥深さや職人としての想いを直接伺うことができ、改めてものづくりの素晴らしさを実感する貴重な時間となりました。

かんながけ実演かんながけ体験

■献血PR活動（日本赤十字社様）

今年初めての試みとして、日本赤十字社様のご協力のもと献血PRコーナーを設置いたしました。多くの来場者の方々に献血の重要性についてご理解を深めていただき、地域全体で健康や助け合いの意識を高める意義深い取り組みとなりました。

献血PR車

■ステージパフォーマンス

ダンススタジオ建設でお世話になった「Dance Studio VIOLA」様をはじめ、お付き合いのある多くのオーナー様にご協力をいただいたステージパフォーマンスでは、会場が大いに盛り上がりました。いずれも素晴らしいパフォーマンスの数々に、来場者の皆さまから大きな歓声と拍手が送られました。

ステージパフォーマンス観客

■東入間警察署様 パトカー展示

東入間警察署様のご協力によるパトカー展示コーナーは、お子様たちに大人気のコーナーとなりました。普段間近で見ることのできない警察車両を前に、目を輝かせるお子様たちの笑顔が印象的でした。

パトカー展示

■地元飲食店様によるキッチンカー縁日コーナー

地元の飲食店様にご協力をいただき、多くのキッチンカーが集結した縁日コーナーは終日大行列を見せる大人気ぶりとなりました。青空の下、美味しいフードを楽しむご家族の笑顔があふれ、会場に春の賑わいをもたらしました。

キッチンカーキッチンカー

■住まいの体験・相談コーナー

大手メーカーの省エネ設備展示や制振装置体感コーナー、当社スタッフによる無料相談ブースには、新築・リフォーム・リノベーション・土地活用・空き家など、住まいに関するさまざまなご相談に多くの来場者の方々にお立ち寄りいただきました。制振装置体感コーナーでは、制振装置をつける前と後の揺れの違いを実際に体感いただき、耐震について考える貴重な機会となりました。

設備展示制振装置体感コーナー住まいの相談ブースオーナー様との交流

■大工による包丁研ぎブース

自慢の大工による包丁研ぎブースは開始早々から大人気となり、次々とお客様がご来場され、開始間もなく受付終了となるほどの盛況ぶりとなりました。

「第18回 KONDO春まつり2026」 × KONDO Group SDGs プロジェクト

包丁研ぎブース

今回開催いたしました「第18回 KONDO春まつり2026」は、単なる地域イベントにとどまらず、体験・交流・地域貢献を通じて、持続可能な社会の実現に向けたさまざまなSDGsの取組みと深く結びついています。地域に根差して60年以上のKONDOグループだからこそ実現できる、地域と共生する取り組みを今後もさらに広げ、KONDOグループは、地域とともに未来へ歩み続けます。

KONDO春まつり2026において SDGsにつながる取り組み

≪のこぎり体験・かんながけ実演・模擬上棟式で質の高い教育を≫

学校教育ではなかなか得られない、本物の素材と道具を使ったリアルな体験の場を提供しました。秩父檜を使ったのこぎり体験や名匠大工によるかんながけ実演、模擬上棟式を通じて、子どもたちにものづくりの楽しさ・伝統文化の大切さ・職人の技への敬意を育む質の高い体験型教育の機会を創出しました。

≪献血PR活動ブース、地域住民の交流促進ですべての人に健康と福祉を≫

日本赤十字社様のご協力のもと実施した献血PRコーナーを通じて、命をつなぐ献血活動への理解と参加意識を地域全体に広めました。また、屋外での体験・交流を通じた身体活動や地域住民同士のふれあいが、心身ともに健やかな暮らしの実現に貢献しています。

≪地元企業様・協力会社様との連携により地域経済の活性化に貢献≫

地元企業様・協力会社様との連携によるイベント開催を通じて、地域経済の活性化に貢献しました。また大工・職人という伝統的な職業の魅力を広く発信することで、担い手不足が深刻化するものづくり産業への関心と就業意欲を高め、持続可能な産業の発展に寄与しています。

開催を終えて

伝統の技に触れ、家族で笑い、世代を超えてつながるKONDO春まつりが、地域の皆さまにとって毎年楽しみにしていただける特別な一日であり続けられるよう、これからもKONDOグループは地域とともに歩み続けてまいります。

当日ご来場いただいたすべての皆さま、そしてイベントの開催にあたりご協力・ご支援をいただいたすべての皆さまへ、心より感謝申し上げます。来年のKONDO春まつりでも、皆さまと素敵な時間をともにできることを心よりお待ちしております。

その他KONDOグループのイベントリリース

・小さな手で、大きな学びを～20年以上続く『親子木工教室』が今年の夏も開幕します～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000111632.html

KONDOグループに関するリリース

・埼玉りそな銀行と『 空き家課題 』に対する連携協定を締結しました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000111632.html

・2026年1月 新営業所をオープン ≪Kon Kon Smile 若葉≫

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000111632.html

・◇完成見学会開催◇東日本エリア初の挑戦 ～優れた耐震性能を備えたCLTハイブリット構法による分譲住宅【ロマンティア浦和領家】～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000111632.html

・【 完成報告 】CLT耐震壁＋鉄骨造のハイブリッド構造ビル

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000111632.html

・【第75回全国植樹祭 協賛企業】『秩父檜』含む 埼玉県産木材を約72％使用した 街角モデルハウスを清見にオープン

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000111632.html

KONDOグループ（近藤リフレサービス株式会社/近藤建設株式会社/近藤不動産株式会社) 会社概要

本社所在地：埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-7

代表者 ：代表取締役社長 宇佐見 佳之

URL ：https://www.kondo-gr.co.jp/