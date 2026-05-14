日本最大級の新たな美の舞台が誕生Mrs.Wellness Beauty 2026初開催

株式会社Dstyleホールディングス

一般社団法人日本プロポーション協会(東京都渋谷区、理事長:徳田充孝)は、既婚女性を対象とした新たなミセスコンテスト「Mrs. Wellness Beauty 2026」を初開催いたします。

本コンテストは、“美・健康・内面の豊かさ”をテーマに、女性一人ひとりが自分らしく輝く機会を創出することを目的としています。

エントリーは2026年5月31日まで受付中です。

■Mrs.Wellness Beauty 2026

「Mrs. Wellness Beauty」は、単なる外見の美しさだけでなく、内面の魅力やライフスタイル、健康意識など、トータルな美しさを評価する新しいコンテストです。

結婚・出産・ライフステージの変化を経てもなお輝き続ける女性に、新たな挑戦と自己実現の場を提供します。

■開催の背景

現代において、多くの女性がライフステージの変化とともに、「自分らしさ」や「美しさ」の在り方に向き合っています。

一方で、「挑戦したいけれど機会がない」「自信が持てない」といった声も多く聞かれます。

本コンテストは、そうした女性たちが一歩踏み出し、自分の可能性に気づくきっかけとなる場として企画されました。

■開催概要

応募対象：日本在住の既婚女性（元既婚女性含む）

応募締切：2026年5月31日(日)

申し込み方法:一般社団法人日本プロポーション協会HP内、専用エントリーフォームより応募

賞品：【グランプリ】ミセスコンテスト世界大会ドリームチケット＆各社協賛会社からのご協賛商品 他

お問合せ：一般社団法人日本プロポーション協会

Mrs.Wellness Beauty事務局

■一般社団法人日本プロポーション協会について

一般社団法人日本プロポーション協会は、女性の美と健康、そして自己実現を支援する団体です。

プロポーションづくりを軸に、コンテストやイベントを通じて新たな挑戦の場を提供し、女性が自信を持って輝ける社会の実現を目指しています。

・理事長:徳田充孝 専務理事：小野由加子

・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

・HP：https://www.ijp.or.jp/index.php

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS