「subsclife」が「subsclife by TOKYOROOMS」へリニューアル　“好きな空間で暮らす”を支えるインテリアサービスへ

株式会社ソーシャルインテリア

「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げる株式会社ソーシャルインテリア（東京都港区、代表取締役：町野 健、以下ソーシャルインテリア）は、インテリアのセレクト型オンラインストア「subsclife」を「subsclife by TOKYOROOMS」へリニューアルいたしました。

本リニューアルでは、サービス名称を変更するとともに、送料・組立設置費を含めた24回の均一定額払いを導入し、初期費用を抑えながら、自分らしい空間を自由に編集できるインテリア体験へアップデートしました。

また今回のリニューアルを通じて、「TOKYOROOMS」を、部屋を通して暮らし方や価値観を提案するブランドとして展開してまいります。

「subsclife by TOKYOROOMS」について

“好き”から始まる空間づくりを支えるサービスへ

これまでのインテリア選びは、「失敗できない」「ルールがわからない」「正解があるように感じる」など、心理的ハードルが存在していました。



「subsclife by TOKYOROOMS」は、そうした固定観念から自由になり、自分らしい空間をもっと気軽に楽しめる体験を目指します。



家具選びを含め、“どんな部屋で、どんな時間を過ごしたいか”という視点から、空間づくりを提案していきます。

リニューアル内容

詳細 :https://subsclife.com/subsclife by TOKYOROOMS初期費用を抑えた、わかりやすい月額制へ

本リニューアルでは、料金設計を見直し、よりシンプルで利用しやすいサービスへアップデートしました。

主な特徴

- 初期費用を抑えた月額制- 毎月均一料金でわかりやすい料金設計- 契約満了後は原則追加料金無しで返却も可能- ライフスタイルの変化に合わせやすい利用体験

商品選択をよりわかりやすく改善

商品ページ内でサイズ・カラー・仕様などのオプション選択が可能になりました。

これまで別ページで表示されていた仕様違いの商品を、1つのページ内で比較・検討できるようになり、よりスムーズな商品選びを実現しています。

例えばソファでは、サイズ違いや張地違いによって複数ページに分かれていた商品を統合し、より直感的に比較・選択できるUIへ改善しました。

TOKYOROOMS（トーキョールームズ）について

部屋を通して、暮らしと価値観を編集するブランド

TOKYOROOMS（トーキョールームズ）は、部屋を通して、暮らし方や価値観、文化を提案するライフスタイルブランドです。インテリアを、自分らしさや感性を表現する行為として捉え、空間の新しい楽しみ方を提案しています。

オンラインストア、コンテンツ、展覧会、クリエイターとの共創などを通じて、“好きな空間で生きる”ことを後押ししていきます。

ソーシャルインテリアについて

- 【展覧会】TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～https://subsclife.com/tokyorooms/exhibition- 【YouTube】TOKYOROOMS ～上質でセンスの良い部屋づくり～https://www.youtube.com/@TOKYOROOMS

株式会社ソーシャルインテリアは、「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、「オンライン販売事業」「オフィス構築支援事業」「INTERIOR BASE事業」の3事業を展開しています。

オンライン販売事業

インテリアのセレクト型オンラインストア「subsclife by TOKYOROOMS」(2018年3月開始)は、新品・ヴィンテージ品・中古品・アウトレット品からお気に入りの商品を探せるサービスです。支払い方法をサブスクにすることで、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用することが可能です。

オフィス構築支援事業

法人向けの「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」は、家具のサブスクリプションサービスに留まらず、オフィス移転から空間デザイン、家具選定までワンストップでサポートするサービスです。

INTERIOR BASE事業

設計会社・販売店・メーカーといったプロ向けのインテリア卸プラットフォーム「INTERIOR BASE」は、国内外のオフィス什器から海外のハイエンド家具まで、国内最大級の商品情報データベースを基に、スペックイン業務を大幅に効率化するサービスです。

【会社概要】

会社名：株式会社ソーシャルインテリア

代表取締役：町野 健

事業内容：インテリアのセレクト型オンラインストア「subsclife by TOKYOROOMS」、法人のオフィスづくりをまるごと支援する「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」、家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」の企画・開発

設立日：2016年11月9日

公式HP：

・ソーシャルインテリア(https://socialinterior.com/corporate/)

・subsclife by TOKYOROOMS(https://subsclife.com/)

・ソーシャルインテリア オフィス構築支援(https://socialinterior.com/)

・INTERIOR BASE(https://interiorbase.jp/)

・THE MUSEUM(https://socialinterior.com/the-museum/)

【受賞歴】

・東急アクセラレートプログラム2019Demo Day 東急賞受賞(2020年3月、東急グループ)

・Next-generation Commerce Award 2020 特別賞受賞(2020年9月、公益社団法人日本通信販売協会)

・日本サブスクリプションビジネス大賞2020 ブロンズ賞受賞(2020年12月、一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会)

・すごいベンチャー100選出(2021年8月、東洋経済)

・日本ネット経済新聞賞 SDGs部門 特別賞(2022年6月、日本流通産業新聞社)

・行政との連携実績のあるスタートアップ100選(2023年4月、経済産業省)

・Mizuho Innovation Award 2024.3Q(2024年10月、みずほ銀行)