ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『カニ』の還元率ランキングを発表します。

【カニの還元率1位】宮城県気仙沼市の生本ずわいがに 棒肉 20～30本入

還元率 72.00％ 寄付額 15000円

ズワイガニの還元率1位は、宮城県気仙沼市の「生本ずわいがに 棒肉」です。 面倒な殻剥きは一切不要！解凍するだけですぐに食べられます。 かにしゃぶとして、昆布だしにくぐらせ火を通すと、“ふわふわ”とした食感に、口の中は豊かな風味と格別な甘味が広がります。 天ぷらやバター焼きも絶品で、かにの甘さがより引き立ちます。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『カニ』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/crab.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/