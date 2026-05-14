第79回カンヌ国際映画祭において女優のジリアン・アンダーソン、レイラ・ ベクティ、俳優のヴァシーリー・シュナイダーがショーメのジュエリーを着用してレッドカーペットに登場

LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

2026年5月13日（水）（現地時間）79回目の開催となるカンヌ国際映画祭において、女優のジリアン・アンダーソン、レイラ・ ベクティ、俳優のヴァシーリー・シュナイダーがショーメのジュエリーを着用してレッドカーペットに登場しました。

ジリアン・アンダーソン

「ある視点」部門のオープニング作品となったジェーン・シェーンブルン監督の映画『Teenage Sex And Death At Camp Miasma』の上映会に際し、主演を務める女優のジリアン・アンダーソンは、ショーメのシグネチャーコレクションである「ジョゼフィーヌ」の「ソワール ドゥ フェット」から新作リングとイヤリング、同コレクションの「アムール ディグレット」から新作のブレスレットをコーディネートしてレッドカーペットに登場しました。

ヴァンサン・ガレンク監督の映画『L’Abandon』のプレミア上映会に、フランスの俳優であり脚本家のヴァシーリー・シュナイダーが、ショーメの「エピ ドゥ ブレ」コレクションのブローチを を身に着けてレッドカーペットに登場しました。

ヴァシーリー・シュナイダーレイラ・ ベクティ

ジェーン・シェーンブルン監督の作品『Teenage Sex and Death at Camp Miasma』の上映で、女優のレイラ・ ベクティは、 ショーメの「ヘリテージ」コレクションに属する1976年製のゴールド、ダイヤモンド、タイガーアイのイヤリングを身に着けてレッドカーペットに登場しました。