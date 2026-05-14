【想定年利14.5%】国内キャピタルゲイン型ファンド「OME Data Center#03 phase2」に投資するTECROWD97号ファンドの募集終了

TECRA株式会社TECROWD97号ファンド「OME Data Center#03 phase2」

TECRA株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、 代表取締役社長：新野博信）が運営する「TECROWD(テクラウド)」は、不動産特定共同事業法(国土交通省所管）にもとづく不動産クラウドファンディングです。

2026年5月13日（水）より一般募集を開始した以下ファンドにつきまして、おかげさまで募集金額全額のお申込をいただき、募集を終了したことをお知らせいたします。

ファンド詳細はこちら :https://tecrowd.jp/funds/properties/97?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-97_fund_20260513&utm_content=fundpage97-end

OME Data Centerプロジェクト#03

データセンターの建築後、土地建物の売却を目指すキャピタルゲイン型ファンド

本ファンドは、TECROWD89号ファンド「OME Data Center#03」(https://tecrowd.jp/funds/properties/89?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-97_fund_20260513&utm_content=fundpage89-end)（以下、旧ファンド）のphase2にあたるものです。旧ファンドでは対象地において2棟のデータセンター開発に向けた設計を行い、「区画A」および「区画B」について建築確認を取得しました。 旧ファンドは2026年5月10日をもって運用を終了し、いったん「区画A」および「区画B」の両区画を当社（TECRA株式会社）の固有資産へ振り替えます。その後、「区画A」を当社固有資産から本ファンドへ組み入れ、phase2として新たに運用を開始いたします。「区画B」については外部への売却を予定しております。

【旧ファンド情報】

・ファンド名：TECROWD89号ファンド「OME Data Center#03」(https://tecrowd.jp/funds/properties/89?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-97_fund_20260513&utm_content=fundpage89-end)

・想定利回り：12.0%

・募集金額（優先出資）：1,328,500,000 円

・運用期間：6ヶ月（2025年11月11日～2026年5月10日）

・運用状況：運用終了 ※2026年5月13日時点

OME Data Centerプロジェクト#03 phase2 概要

本ファンドは、青梅エリア（青梅市新町）にて行う、AI推論に特化した次世代型エッジデータセンタープロジェクトを投資対象とするファンドです。

すでに建築確認を取得している土地の取得費用と、データセンターの建築工事費用をご出資いただきます。

なお、建築工事費用は、建築工事着工時と土地建物売却時の2回に分けて支払う予定です。詳細は、リターンタブおよびリスクタブをご確認ください。

建物建築後、運用期間終了までに土地および建物を売却し、配当・元本償還を行います。

なお、対象土地については、東京電力より約2MWの受電が可能である旨の書面回答を取得したうえですでに本申込も完了しており、データセンター開発において最大のハードルとなる電力供給条件を満たしています。建物建築後のデータセンターとしての稼働に支障はなく、プロジェクトの実現性は十分に高いと判断しております。

竣工後の売却を予定しているキャピタルゲイン型ファンド

ファンド組成後、建築確認取得済みの対象土地を当社の固有資産から組み入れ、建物建築を行います。建物は2027年1～2月に竣工する予定です。竣工後は運営会社である株式会社Unsung Fieldsと賃貸借契約（フリーレント）を締結し、同社が開業準備を経て運営を開始します。その後、本格的に土地建物の販売活動に入りますが、データセンターの運営が開始されている中での販売活動とすることで、好条件での売却を目指します。なお、既にマーケティングを開始しており、複数の有力な売却先候補が見込まれています。

優先劣後構造を採用

投資家の皆さまにご出資いただく優先出資に加え、当社および当社が指定する者が劣後出資を行っており、本ファンドの償還時に元本割れが発生した場合は、劣後出資者が先に損失を負担します。

損失が劣後出資者の出資額を超えた場合にのみ、投資家の皆さまの元本が毀損する可能性があります。

想定運用スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61009/table/285_1_f83cededde7c18bc972e09da33f143a7.jpg?v=202605141051 ]

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」

■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス

TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。投資するにあたり物件選びから契約まで、すべてオンラインで完結するため、手軽に不動産への投資が始められます。



■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？

複数の投資家様から出資を受けた金銭により不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却時の利益を分配する仕組みです。不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき、投資家の皆様に安心してご利用いただける透明性の担保されたサービスを目指しております。

TECROWD TOP :https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-97_fund_20260513&utm_content=sitetop-97-end

運営会社について

TECRA株式会社

TECRA株式会社

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F

代表取締役社長：新野博信

資本金：1億5660万円

事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング

ホームページ ： https://www.tecra.jp/

宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号

不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号

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