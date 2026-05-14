″海のミルク″国産牡蠣×秘伝の薬念。メディア多数紹介・リピーター続出の冬季限定牡蠣キムチ・今シーズン最後の食べ納めセール開催
〈 残りわずか・今シーズン最後のセール 〉65周年感謝価格［次に食べられるのは、次の冬。1960年創業の手作りキムチ専門店「第一物産」（東京・上野）は、毎年冬季限定で販売し、リピーターから絶大な支持を集める「牡蠣キムチ」の今シーズン最後のセールを実施いたします。残りわずかとなった在庫がなくなり次第、今シーズンの販売は終了。次に味わえるのは冬を待つことになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349105/images/bodyimage1】
■ 第一物産の牡蠣キムチとは
「海のミルク」とも呼ばれる国産の生牡蠣を贅沢に使用した、冬季限定の特別なキムチです。牡蠣の濃厚な旨みと、代々受け継がれてきた秘伝のヤンニョム（薬念）の絶妙な辛みと風味が織りなす、冬だけに味わえる極上の逸品。
毎年「これを楽しみに冬を待っている」「冷凍庫にストックしておきたい」と、数多くのリピーターから愛される当店自慢の一品です。テレビ・雑誌など各メディアにも多数紹介されてきた、第一物産を代表する季節の味です。
■ 他では味わえない - 3つのこだわり
◇ こだわり(1) 国産牡蠣だけを使う
使用するのは厳選した国産の生牡蠣のみ。産地から仕入れた新鮮な牡蠣を職人が目で確認し、品質の確かなものだけをキムチに仕込みます。製造後はノロウイルス検査を実施し、安全が確認された商品のみをお届け。牡蠣本来のプルプルとした食感と、凝縮された海の旨みをそのまま味わっていただけます。
◇ こだわり(2) 秘伝のヤンニョム（薬念）
第一物産が代々受け継いできた秘伝のヤンニョムで、一つ一つの牡蠣を丁寧に漬け込みます。辛みの中に甘み・コク・旨みが重なり、牡蠣の濃厚な風味を引き立てる絶妙な配合は、1960年の創業以来守り続けてきた「伝統の約束」の味そのものです。
◇ こだわり(3) 全て職人の手仕込み
大量生産・機械製造は行いません。キムチ職人が牡蠣一つ一つに丁寧に薬念を絡め、手作業で仕込みます。牡蠣の大きさや状態を見極めながら漬け込む職人の技があるからこそ、毎年変わらぬ「第一物産の牡蠣キムチ」の味をお届けできるのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349105/images/bodyimage2】
■ 各メディアに多数紹介された実績
第一物産の牡蠣キムチは、その独自性と品質の高さから、テレビ・雑誌・WEBメディアなど多くのメディアに取り上げられてきました。
◆ テレビ朝日系列「じゅん散歩」
◆ 日本テレビ「ヒルナンデス」
◆ フジテレビ「めざましテレビ」
◆ 日本テレビ「ニノさん」
◆ 雑誌「大人のおしゃれ手帖」「dancyu」「エル・グルメ」 他
また楽天市場では「デイリーランキング1位6冠達成」を記録するなど、オンラインショップでも高い人気を誇っています。
■ なぜ「今が最後」なのか
牡蠣キムチは、牡蠣が旬を迎える冬の時期にのみ製造・販売する季節限定商品です。国産の生牡蠣を使用しているため、旬を外れると品質の確かな原料の確保が難しくなります。
今シーズンの在庫は残りわずかとなり、なくなり次第今年の販売は終了。次回の販売開始は冬になる予定です。「昨年食べ損ねた」「毎年楽しみにしている」という方は、ぜひこの機会にお求めください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349105/images/bodyimage3】
■ 65周年感謝セール - ラインナップ
創業65周年を記念した感謝セールとして、今シーズン最後の牡蠣キムチをお得な価格でご提供しています。
◆ 牡蠣キムチ 1個 1,756円（冷凍）
◆ 牡蠣キムチ 2個セット 3,330円（10％OFF）
◆ 牡蠣キムチ 3個セット 4,675円（15％OFF）
◆ 牡蠣キムチ 5個セット 7,400円（20％OFF）
※まとめ買いがお得です。冷凍保存できますので、ストックにもおすすめです。
■ 商品概要
【商品名】 牡蠣キムチ（冬季限定）
【原料】 国産生牡蠣・秘伝のヤンニョム（薬念）
【製造】 職人による全量手仕込み
【保存方法】 要冷凍（-18℃以下）
【販売期間】 在庫がなくなり次第終了 ※次回販売は冬の予定
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/category/ct329
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349105/images/bodyimage4】
■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349105/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
■ 第一物産の牡蠣キムチとは
「海のミルク」とも呼ばれる国産の生牡蠣を贅沢に使用した、冬季限定の特別なキムチです。牡蠣の濃厚な旨みと、代々受け継がれてきた秘伝のヤンニョム（薬念）の絶妙な辛みと風味が織りなす、冬だけに味わえる極上の逸品。
毎年「これを楽しみに冬を待っている」「冷凍庫にストックしておきたい」と、数多くのリピーターから愛される当店自慢の一品です。テレビ・雑誌など各メディアにも多数紹介されてきた、第一物産を代表する季節の味です。
■ 他では味わえない - 3つのこだわり
◇ こだわり(1) 国産牡蠣だけを使う
使用するのは厳選した国産の生牡蠣のみ。産地から仕入れた新鮮な牡蠣を職人が目で確認し、品質の確かなものだけをキムチに仕込みます。製造後はノロウイルス検査を実施し、安全が確認された商品のみをお届け。牡蠣本来のプルプルとした食感と、凝縮された海の旨みをそのまま味わっていただけます。
◇ こだわり(2) 秘伝のヤンニョム（薬念）
第一物産が代々受け継いできた秘伝のヤンニョムで、一つ一つの牡蠣を丁寧に漬け込みます。辛みの中に甘み・コク・旨みが重なり、牡蠣の濃厚な風味を引き立てる絶妙な配合は、1960年の創業以来守り続けてきた「伝統の約束」の味そのものです。
◇ こだわり(3) 全て職人の手仕込み
大量生産・機械製造は行いません。キムチ職人が牡蠣一つ一つに丁寧に薬念を絡め、手作業で仕込みます。牡蠣の大きさや状態を見極めながら漬け込む職人の技があるからこそ、毎年変わらぬ「第一物産の牡蠣キムチ」の味をお届けできるのです。
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■ 各メディアに多数紹介された実績
第一物産の牡蠣キムチは、その独自性と品質の高さから、テレビ・雑誌・WEBメディアなど多くのメディアに取り上げられてきました。
◆ テレビ朝日系列「じゅん散歩」
◆ 日本テレビ「ヒルナンデス」
◆ フジテレビ「めざましテレビ」
◆ 日本テレビ「ニノさん」
◆ 雑誌「大人のおしゃれ手帖」「dancyu」「エル・グルメ」 他
また楽天市場では「デイリーランキング1位6冠達成」を記録するなど、オンラインショップでも高い人気を誇っています。
■ なぜ「今が最後」なのか
牡蠣キムチは、牡蠣が旬を迎える冬の時期にのみ製造・販売する季節限定商品です。国産の生牡蠣を使用しているため、旬を外れると品質の確かな原料の確保が難しくなります。
今シーズンの在庫は残りわずかとなり、なくなり次第今年の販売は終了。次回の販売開始は冬になる予定です。「昨年食べ損ねた」「毎年楽しみにしている」という方は、ぜひこの機会にお求めください。
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■ 65周年感謝セール - ラインナップ
創業65周年を記念した感謝セールとして、今シーズン最後の牡蠣キムチをお得な価格でご提供しています。
◆ 牡蠣キムチ 1個 1,756円（冷凍）
◆ 牡蠣キムチ 2個セット 3,330円（10％OFF）
◆ 牡蠣キムチ 3個セット 4,675円（15％OFF）
◆ 牡蠣キムチ 5個セット 7,400円（20％OFF）
※まとめ買いがお得です。冷凍保存できますので、ストックにもおすすめです。
■ 商品概要
【商品名】 牡蠣キムチ（冬季限定）
【原料】 国産生牡蠣・秘伝のヤンニョム（薬念）
【製造】 職人による全量手仕込み
【保存方法】 要冷凍（-18℃以下）
【販売期間】 在庫がなくなり次第終了 ※次回販売は冬の予定
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/category/ct329
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■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
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配信元企業：株式会社第一物産
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