品川区とキユーピーが共創「しながわボウル」が2年目へ　区役所食堂から地域コミュニティへ提供場所を拡大

キユーピー株式会社

2025年（令和7年）5月から、品川区とキユーピー株式会社が共創した「しながわボウル」プロジェクト※は、開始から1年が経ち、2年目の取り組みが始まりました。

このプロジェクトは、品川区が掲げる「区民のしあわせ（ウェルビーイング）」という視点と、「サラダの魅力を発信し続け、世界の食と健康に貢献していく」というキユーピーの「サラダファースト」の想いを掛け合わせた、官民による「共創」の取り組みです。2年目の2026年（令和8年）5月からは、身近な区有施設でもお楽しみいただけるよう、区役所食堂以外で初めて「info＆cafe SQUARE( https://infoandcafesquare.jp/about )

」（スクエア荏原1階）で「しながわボウル」の提供を開始しました。











2025年（令和7年）5月～2026年（令和8年）4月までに提供された「しながわボウル」12メニュー





キユーピーが提唱する「サラダファースト( https://www.kewpie.co.jp/saladfirst/ )

」の取り組みでは、好きなものと一緒に野菜を食べる「with ベジタブル」を提案しています。「しながわボウル」はまさに、そのスタイルを具現化したメニューです。

今回は、なぜ自治体である品川区とキユーピーが連携し「しながわボウル」を開発したのか、経緯をお伝えします。





※ 「しながわボウル」プロジェクトは、品川区とキユーピーが連携し、区民の野菜摂取量の向上やバランスの良い食生活を通じた食環境整備に関する取り組みとして、2025年（令和7年）5月から開始しました。

1日の野菜摂取目標量を満たしている人は、わずか3.3％という現状

品川区との取り組みのきっかけは、2023年（令和5年）に実施された「品川区健康意識調査」の結果にありました。







・ 目標とされる1日350g以上の野菜を食べている区民は、わずか3.3％にとどまっていたこと

・ 主食・主菜・副菜を組み合わせたバランスの良い食事を「1日2回以上」とれている区民が約半数（52.3％）に過ぎなかったこと





これらの課題に対して、品川区は食環境整備の解決策を探していました。行政が持つ「地域を良くしたいという意志」と、キユーピーが長年培ってきた、メニュー開発の知見やサラダをおいしく食べるための調味料。この二つの力を合わせて、「自然と野菜が摂取できる食事」を作るために、本プロジェクトは始動しました。

自治体との共創に生かされたキユーピーの知見

本プロジェクトにおいて、キユーピーは商品を提供するだけでなく、長年培った知見を提供しました。今回の取り組みは他の自治体との連携においても基盤となる、キユーピーならではの知見が3つあります。

1. 義務感を「食べたい」へ変換する、キユーピーの「メニュー提案力」

「野菜不足解消」といった行政目線の課題は、そのままでは生活者の「食べたい」という動機に繋がりにくい側面があります。キユーピーは、これらの背景を、いかに「魅力的なメニュー名」や「食欲をそそる見た目」といった個人の満足感に直結させるかという点に注力しました。「健康のために食べる」という義務感ではなく、「おいしそうだから食べる」という欲求を優先させる設計が、結果として健康に繋がる仕組みを構築しています。

2. 調味料の力を活用した、無理なく続く「持続可能なオペレーション設計」

区役所食堂では、既存の設備や限られたスタッフで運営を続ける必要があります。キユーピーの強みであるドレッシングやソースを既存の食材に掛け合わせることで、スタッフに過度な負荷をかけず、安定した味を提供できるオペレーションを提案しました。これは単発のイベントではなく、持続可能な施策として成立させるための重要なポイントです。

3. サラダの食文化を創造してきた、キユーピーだからこそできるメニュー提案

キユーピーは、国内でシーザーサラダやコブサラダといったトレンドを作り、新たな食文化を創造してきました。今回の「しながわボウル」においても、その知見を最大限に生かしています。開発にあたっては、「エネルギー源となる炭水化物もバランスよく摂取できるようにしたい」という区の担当者の熱い想いも踏まえ、炭水化物はもちろん、一皿で食物繊維やたんぱく質もバランスよく摂取できる「ボウルスタイル」を提案しました。ドレッシングやソースの活用はもちろん、小松菜や白菜などサラダにはあまり使われない野菜の活用を提案。おいしそうな見た目とボリューム、栄養バランスを両立した、満足度の高いメニューを完成させることができました。

「おいしさ」と「話題性」で動機づけ、持続可能なオペレーションで実現した、無理のない取り組み

2025年（令和7年）5月から提供開始した「しながわボウル」は、1年間（12回）の提供を通じて着実な結果を残しました 。







・ 喫食者アンケート（第3弾・第8弾で実施）では、約93.8％の方が「また食べたい」と回答

・ 当初は3日間で150食程だった提供数が、10月以降は200食程に定着し認知が浸透

・ 毎月3日間、12カ月で合計2,313食（野菜約277kg）を提供

・ 野菜が120g以上、たんぱく質、炭水化物をバランスよく摂取できるボウル（丼）ス

タイルの「しながわボウル」が定着







平均食数（3日間合計）の変化





キユーピーが本プロジェクトで重視したのは、単なる食材の提供ではありません。品川区の目的である「健康増進」を、いかに区民が「食べたい」と感じる一皿に変換し、社会実装するかという点です。

「健康のために食べる」という義務感ではなく、「おいしそうだから食べる」という欲求を優先しました。そこで、キユーピーのドレッシングやソースを活用し、見た目の美しさや食欲をそそるデザインを追求することで、健康への関心が低い層でも食べたくなることを目指しました。





11月14日の「タルタルソースの日」と21日の「カキフライの日」に合わせた「Wフライ（カキ・白身魚）のしながわボウル」や3月1日の「マヨネーズの日」に合わせてママレードとマヨネーズを合わせたソース（まぜマヨ( https://www.kewpie.co.jp/mazemayo/ )

）をかけた「豚肉のマママヨしながわボウル」など、毎月の「食の記念日」や季節の行事に合わせた月替わりのテーマを設定しました。これにより、食事に話題性と楽しさを加え、1年を通じて飽きさせない提案を続けました。

品川区×キユーピー連携プロジェクト第7弾「Wフライ（カキ・白身魚）のしながわボウル」提供へ( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000217.000087362.html )

【品川区×キユーピー 第11弾】「マヨネーズの日」に合わせて「豚肉のマママヨしながわボウル」( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000226.000087362.html )

区役所食堂という既存の設備とオペレーションを活用しつつ、少ない負荷で付加価値を生む仕組みを構築できました。調理スタッフが無理なく継続できる設計にすることで、自然と野菜が摂取できる「しながわボウル」を1年間継続して実施することが可能となりました。 共創を振り返って

ーー品川区 森澤 恭子 区長

「『しあわせ多彩区』を掲げる品川区において、区民の皆様の健康は私たちの最優先課題です。キユーピー様との連携により、おいしい食事を通じて自然と野菜を摂取できる環境を創り出せたことは、大きな一歩だと考えています。健康のために何かを我慢するのではなく、おいしさを満たした結果として健康につながる。この考え方こそが、持続可能なウェルビーイングの実現につながると確信しています。この1年間で、区役所食堂を利用された多くの方から『また食べたい』『家でも作ってみたい』という声をいただきました。これは単なる外食体験ではなく、日常の食生活を見直すきっかけになっていることの証だと思います。」











「しながわボウル」メディア向け発表会( https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2025/20250523183349.html )

（2025年（令和7年）5月23日実施）森澤区長





ーー品川区ご担当者

「食堂で『しながわボウル』を囲んで談笑する高齢者の姿を拝見し、食事が外出のきっかけや地域コミュニティへの参加という、ウェルビーイングの実現にも寄与していることを実感しました。『仕事が休みだったから食べに来た』『ずっと食べたいと思っていた』という声があり、定期的・継続的な開催によって区民への認知が浸透している実感があります。行政が一方的に『健康』を押し付けるのではなく、企業と組んで『おいしさ』という喜びを入り口にできたことが、今回の成功の最大の要因だと感じています。」











品川区健康推進部 品川区保健所 生活衛生課 永井氏（左）と満崎氏（右）





ーーキユーピー担当者

「単なる『野菜不足解消』という表面的な課題ではなく、『自然と野菜が摂取できる環境の欠如』という課題に対し、お互いが共通言語を持って動ける仕組みを構築したことが、1年間の安定した提供を支えました。制約を『壁』とするのではなく、それらを前提とした上で、キユーピーの持つ味覚の設計図をどう整合させるかという作業こそが、本プロジェクトの本質でした。」











（左から）キユーピー首都圏支社長 向野、森澤区長、キユーピー首都圏支社 佐藤（3月2日表敬訪問時撮影）

誕生から1年、「しながわボウル」が街へ広がる。「点」から「面」へ、新たな一歩

「しながわボウル」が、区役所食堂で誕生して1年。これまで最も提供食数の多かった「ハンバーグのしながわボウル（第6弾）」をバージョンアップした第13弾（下写真）メニューを2026年（令和8年）5月19日（火）～21日（木）に、区役所食堂で提供します。







第13弾「ハンバーグ＆目玉焼きのしながわボウル」





2026年（令和8年）5月には、地域の魅力が詰まったコミュニティスペース「info＆cafe SQUARE( https://infoandcafesquare.jp/about )

」で提供を開始しました（5月分の提供は終了）。





「しながわボウル」、区有施設内の飲食店で新たに提供開始( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000233.000087362.html )

区役所という「点」から、品川の「街」という大きな「面」へ。区民の皆様の日常により身近な存在として、「しながわボウル」は次のステージへと進化します。





キユーピーはこれからも「しながわボウル」プロジェクトを通じて、品川区が目指す「無理なく・楽しく・続けられる」食環境を共創していきます。









【参考記事】

サラダからはじめよう！ キユーピーグループの挑戦とイノベーション サラダファーストプロジェクトSTORY_vol.1( https://prtimes.jp/story/detail/ZrXOpmF7R8x )

好きなモノと、好きなコトと、好きなトキに。キユーピーが描く日常に溶け込むサラダのある食卓( https://prtimes.jp/story/detail/ZxWYymFkwRb )

サラダで人は幸せになれるのか？ ── キユーピーが挑む、未来の食卓とウェルビーイングの可能性( https://prtimes.jp/story/detail/ZxWYymFKl2b )

キユーピーの「サラダファースト」にアンデルセンが共鳴。パンと野菜で心が満たされる食卓を( https://prtimes.jp/story/detail/3b74wohm38B )















