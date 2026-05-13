共働き世帯の預け先と教育の悩みを解決。20時までの延長保育×5つの専門教育プログラムを提供するバイリンガル幼児園「i Kids Star(R)」が2027年度入園説明会を全国で実施

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/899_1_4fa4672f017e42228b62edb55ef21d1d.jpg?v=202605130951 ]

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司 以下、やる気スイッチグループ）が展開するバイリンガル×アクティブ幼児園「アイキッズスター（i Kids Star(R)）」(https://www.ikidsstar.jp/)では、2027年度（令和9年度）入園希望者向けの説明会を2026年6月に全国の各園で開催いたします。

■共働き世帯が直面する、預かりか、教育かの二択を解消

現在、共働き世帯の増加に伴い、保育時間の確保は切実な課題となっています。しかし、単に預かるだけでなく、将来への不安から、幼児期に質の高い教育を受けさせたいというニーズも急速に高まっています。また、予測困難な時代において、従来の知識詰め込み型ではない、主体性や国際感覚を養う教育が求められています。

i Kids Starは、20時までの長時間保育という保育園の機能と、バイリンガル教育・知能教育・運動・ライフスキル・プログラミングという5つの教育を高いクオリティで両立。全園駅近の立地を活かし、多忙な保護者さまの働き方の支援と、子どもの無限の可能性を引き出す教育環境を同時に提供することで、現代の社会課題に応えます。

■ 2027年4月、待望の新園「浦和美園」「葛飾かなまち」がオープン

ご好評につき、新たに2つの注目エリアへ進出いたします。

- i Kids Star 浦和美園（埼玉県さいたま市）： 始発駅の利便性と豊かな住環境を兼ね備えた、子育て世代に人気のエリアに開園します。- i Kids Star 葛飾かなまち（東京都葛飾区）： 再開発で注目を集める金町駅徒歩4分の好立地です。商業施設「MARK IS 葛飾かなまち」上にオープンし、利便性を追求いたしました。

■ 2歳児（年少々）からの早期教育で、学びの土台を形成

i Kids Starでは、2歳児クラスからの受け入れ体制を強化しています。初めての集団生活をスタッフが温かくサポートしながら、早期から知的好奇心を刺激。遊びや体験を通じて自分はできる！という自信を育み、生涯の学力を支える確かな土台を築きます。

■ i Kids Starが提供する３つの価値

1. やる気スイッチグループの各ブランドが培ってきた、5つのプログラムによる教育

やる気スイッチグループの英語ブランド（WinBe、Kids Duo、Kids Duo Advanced）のメソッドを取り入れたバイリンガル教育、知能育成の幼児教室：チャイルド・アイズの知能教育、スポーツ教室：忍者ナインの運動、プログラミング教育HALLOのプログラミング、そして各ブランドでの知見を結集したライフスキルの5つのプログラムをバランスよく実施。特定の分野に偏らず、将来の選択肢を最大化します。

2. 月1回の発表会による成長の可視化

英語、知育、運動の学びの成果をプレゼンテーションやスピーチ等で毎月お披露目。保護者さまは、お子さまの確かな成長をご実感いただけます。

3. 働く保護者さまの負担を徹底排除したサポート体制

全園駅近立地、朝7:30～夜20:00までの延長保育、各種ご準備の負担を最小限に抑えた体制など、フルタイムで働く保護者さまのキャリアを全力でバックアップします。

■ 2026年度 入園説明会 開催スケジュール

来春（2027年4月）入園に向け、方針・カリキュラム・募集要項等を詳しく解説いたします。

※2027年度の募集に加え、2026年度の途中入園についても、定員状況に合わせて各園で受け付けております。お急ぎの方は各園までお問い合わせください。

■宮城県

●i Kids Star 仙台東口（仙台市）

日時：6月13日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Star仙台東口 園舎

〒983-0851 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡１０１-１ ３階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2625/

■栃木県

●i Kids Star 宇都宮（宇都宮市）

日時：6月27日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Star宇都宮 園舎

〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷３丁目１－３

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2405/

■埼玉県

●i Kids Star 浦和美園（さいたま市）(新園：2027年4月オープン)

日時：6月27日（土）10:00～12:00

会場：ロイヤルパインズホテル浦和

住所：〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和 2F 小宴会場

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/3260/

■東京都

●i Kids Star 四谷（新宿区）

日時：6月6日（土）【午前】10:00～12:00【午後】14:00～16:00

会場：i Kids Star四谷 園舎

〒160-0017 東京都新宿区左門町６丁目７ 鯉江ビル２階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2749/

●i Kids Star 葛飾かなまち（葛飾区） (新園：2027年4月オープン)

日時：6月13日（土）10:00～12:00

会場：金町自動車教習所

〒125-0041東京都葛飾区東金町１-10-１

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/3259/

●i Kids Star 大泉学園（練馬区）

日時：6月6日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Star 大泉学園 園舎

〒178-0063 東京都練馬区東大泉１丁目３７-８ ドラゴンスクエアビルII２階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2920/

●i Kids Star 仙川（調布市）

日時：6月13日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Star仙川 園舎

〒182-0002 東京都調布市仙川町３丁目１０－９ シティハウス仙川ステーションコート１階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2402/

●i Kids Star メガロス武蔵小金井（小金井市）

日時：6月20日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Starメガロス武蔵小金井 園舎

〒184-0003 東京都小金井市緑町５丁目３－２４ メガロス武蔵小金井２階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2859/

●i Kids Star メガロス町田（町田市）

日時：6月27日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Star メガロス町田 園舎

〒194-0022 東京都町田市森野２丁目２－４５ メガロス町田２階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2618/

■神奈川県

●i Kids Star 新百合ヶ丘（川崎市）

日時：6月6日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Star新百合ヶ丘

園舎 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１丁目１－２ シティモール５階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2403/

●i Kids Star 本牧山手（横浜市）

日時：6月13日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Star 本牧山手 園舎

〒231-0804 神奈川県横浜市中区本牧宮原７ー４

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2840/

■愛知県

●i Kids Star いりなか（名古屋市）

日時：6月27日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Starいりなか 園舎

〒466-0833 愛知県名古屋市昭和区隼人町８－１６ ２階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2404/

●i Kids Star 名鉄ヒルズ徳重（名古屋市）

日時：6月27日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Star名鉄ヒルズ徳重 園舎

〒458-0852 愛知県名古屋市緑区元徳重１丁目４０１ ユメリア徳重1階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2587/

●i Kids Star 名鉄刈谷（刈谷市）

日時：6月20日（土）10:00～12:00

会場：i Kids Star名鉄刈谷 園舎 〒448-0028 愛知県刈谷市桜町１丁目３９ １階

URL： https://www.ikidsstar.jp/classrooms/detail/2661/

■お申込み方法：

事前登録専用ページにて受付中

https://www.ikidsstar.jp/enrollment/

■説明会に際しての注意事項・その他：

・説明会終了後には個別のご質問時間を設けます。ご不明な点やお悩みの点についてご相談いただけます。

・参加は保護者さまのみとさせていただきます。お子さまのご参加はご遠慮願います。

・室内用のお履物をご用意ください。※葛飾かなまちは不要です。

・詳細は各園のホームページをご確認ください。満席の場合がございます。

◇◇◇

i Kids Star(R)（アイキッズスター）(https://www.ikidsstar.jp/)

「子どもたちが本来的に持っている好奇心を刺激し、無限の可能性を引き出す」ことを目的としたアクティブ×バイリンガル幼児園。2025年4月に12園に拡大。

特徴：

１. 英会話、知能、運動、ライフスキル、プログラミングの5つのスキル教育と月に1回の発表会を実施することによって、インプットとアウトプットを循環させ「考える力」「表現する力」をバランスよく伸ばす

２. 利便性の高い駅前の立地で共働き世帯に嬉しい最大20:00までのお預かりも可能

３. 1日の大半を英語で過ごす「イマージョン教育」を採用し、英語を“教科”ではなく“生活の手段”として自然に習得できる環境を提供

公式サイトURL： https://www.ikidsstar.jp/

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/