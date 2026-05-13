深緑深まるころ、鮮やかな花を咲かせるハナショウブは、日本伝統の園芸植物であり、四季を彩る花として人気です。 深川の名園・清澄庭園では、江戸系ハナショウブの群生の美と、白、ピンク、青、紫、複色等の多彩な花色をお楽しみいただけるとともに、見ごろの時期に合わせて講演会や演奏会、お休み処などのイベントも開催します。ぜひお越しください。

１ 日 時

令和８年５月23日（土）～６月14日（日）９時～17時 （最終入園16時30分）

２ 内 容

（１）清澄庭園 四季の植物講座

日 時：６月13日（土）13時30分～（約90分程度） 場 所：大正記念館 内 容：清澄庭園で親しまれている植物について、 特徴や見どころをわかりやすく座学形式で紹介します。 講 師：若林 芳樹(わかばやしよしき) 氏 【植物研究家】 参加費：無料（入園料別途） 定 員：40人程度 参加方法：当日先着順 ※開始30分前より大正記念館エントランスにて受付を開始します。 定員に達し次第締め切らせていただきます。

（２）花菖蒲演奏会

日 時：令和８年６月７日（日） 琴と二胡 令和８年６月14日（日） 津軽三味線 各日２回ずつ ①13時～ ②15時～（各回約30分） 場 所：大正記念館 内 容：琴と二胡（６月７日）、津軽三味線（６月14日）の演奏会を行います。

出演者： 〇６月７日： 大平 光美(おおひら てるみ) 氏【琴奏者】 李 英姿(り えいし)氏【二胡奏者】 〇６月14日 松橋 礼香(まつはし れいか) 氏【津軽三味線奏者】 参加費：無料（入園料別途） 定 員：各回100名程度 参加方法：当日先着順 ※開始30分前より大正記念館エントランスにて受付を 開始します。定員に達し次第締め切らせていただきます。

（３）清澄庭園で初夏の一句

日 時：期間中毎日 ９時～17時 場 所：庭園入口渡り廊下 内 容：「清澄庭園」「ハナショウブ」などをテーマに、来園者の皆様の自由な発想で俳句を詠んでいただき、ご自身で掲示していただきます。

（４）お休み処

日 時：５月23日（土）～６月７日（日） 10時～16時30分 ※ラストオーダーは16時 場 所：涼亭 内 容：庭園の景色を眺めながら、季節の上生菓子とお抹茶のセット等をお楽しみいただけます。

（５）庭園ガイド ※荒天中止

日 時：期間中の土曜日・日曜日 ①11 時～ ②14 時～（各回約60分） 集合場所：サービスセンター前 内容：庭園ガイドボランティアが見どころや歴史などをわかりやすく案内します。 参加費：無料（入園料別途） ※中止の場合は当園公式 X（旧 Twitter）にてお知らせします。

３ そ の 他

・ご来園前に当園の公式ホームページ・公式X（旧Twitter）にて最新情報をご確認ください。 ・本庭園は、皆様の安全に配慮しながら、節電して営業しています。電力を「へらす」「つくる」 「ためる」ＨＴＴに、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 ・個人情報の取り扱いについて ご提供いただいた個人情報は、当イベントに関わるご案内以外では使用いたしません。 事前にご本人の承諾を得た場合及び法令の定めのある場合を除いて、個人情報を第三者に開示・ 提供することはありません。 お客様からご提供いただいた個人情報は適切に管理し、個人情報の紛失、改ざん及び漏えい等の 防止を徹底し、お客様の個人情報を安全に、且つお客様にご安心いただけるよう保護してまいり ます。詳細は、東京都公園協会HPの下記ページをご確認ください。 ■東京都公園協会HP 個人情報の取り扱いについて： https://www.tokyo-park.or.jp/privacypolicy/

清澄庭園について

都指定名勝。この地は江戸時代、下総国関宿藩主・久世(くぜ)大和守(やまとのかみ)の下屋敷でしたが、明治11（1878）年に岩崎彌太郎がこの邸地を含む一帯3万坪を取得し、社員の慰安や貴賓を招待する場所として、明治13（1880）年に「深川親睦園」として開園しました。彌太郎亡き後、弟の彌之助、息子の久彌により造園工事が進められ、隅田川の水を引いた大泉水を造り、周囲には全国から取り寄せた名石を配して、明治の庭園を代表する「回遊式林泉庭園」が完成しました。 なお、大正12（1923）年９月の関東大震災や昭和20（1945）年３月の東京大空襲の時には避難場所として多くの命を救いました。 【開園時間】９時～17時（最終入園は16時30分） 【休園日】12月29日～１月１日 【住 所】江東区清澄３－３－９ 【交 通】都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線清澄白河駅 A3出口から徒歩３分 ※駐車場はございません。 【入園料】一般 150円 65歳以上 70円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料 ※10月１日「都民の日」は無料 【問い合わせ先】清澄庭園サービスセンター 電話：03－3641－5892 【ホームページ】公園へ行こう！清澄庭園 ： https://www.tokyo-park.or.jp/park/kiyosumi/ 【X(旧Twitter)】清澄庭園：https://x.com/KiyosumiTeien 【Instagram】都立９庭園 東京都公園協会：https://www.instagram.com/tokyo_9gardens/

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