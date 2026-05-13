01Boosterは、Invest Seoul、Plinto Partners Inc.と提携し、2年連続で韓国スタートアップの日本市場進出を支援！

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーとして企業のオープンイノベーションや新規事業開発を支援する株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ、以下01Booster）は、ソウル市の投資誘致機関であるInvest Seoul（インベストソウル）、およびPlinto Partners Inc.（プリントパートナーズ）と連携し、「2026 Invest Seoul IR in Tokyo」の運営事業者として、韓国のスタートアップの日本市場進出を支援しました。採択企業数を、昨年度10社から本年度12社へと拡充し、日韓スタートアップ連携のさらなる深化を目指します。

本プログラムは、韓国国内での選考を通過した有望なスタートアップ12社に対して日本市場への進出及び資金調達、協業を支援することを目的としています。

2026年3月から4月までの2ヶ月間にわたり、韓国および日本（東京）にて、韓国プログラムと日本プログラムの二部構成で展開されました。01Boosterが担当する日本プログラムでは、投資家向けピッチ（IR）および1on1ミーティング、SusHi Tech Tokyo 2026へのガイドなど多角的な支援を通じて企業の成長を促進いたしました。なお、各スタートアップへのメンタリング支援はPlinto Partnersが担当しております。

採択12社の紹介

DieEnde co ltd(https://dieende.co.kr/)

サブカルチャーコンテンツに特化した専門企業です。独自のコンテンツプラットフォームを展開し、業界の流通構造に変革を起こしながら、デジタル環境に最適化された多彩なコンテンツを厳選して届けています。

Crosshub Inc(https://www.crosshub.ai/)

グローバル本人認証プラットフォーム「IDBlock」と簡便決済サービス「B-Pay」を展開しています。ウリィ銀行・IBK・新韓銀行等の主要国内銀行と提携し外国人向けプリペイドカード「Travel-K Card」を運営するほか、韓日間の決済連携サービスの提供を計画しています。

DeepScent Inc(https://www.deepscent.io/home/)

空間ごとの特性や目的に応じて香り体験を動的に制御し、ユーザー体験を向上させるAI香りコンテンツソリューションを提供しています。

Rainbow Company Corp(https://www.rainbowcompany.net/)

リアル空間とデジタル世界をつなぐ総合インタラクティブ・データAR（拡張現実）ソリューション企業です。単なるインスタント写真を超えた、プレミアムXRソリューションです。AR技術を活用してオフライン・オンライン双方のブランド体験をシームレスに融合させます。

rabbit hole co ltd(https://rabbitholecompany.com/)

新ジャンル「AIシミュレーションゲーム」を切り拓く先駆的ゲームスタジオです。独自開発のAIオーケストレーション技術を基盤に、日本のサブカルチャー市場をターゲットにした新作『Timeline Zero』を開発中。複数のキャラクターとリアルタイムに対話できる環境を実現し、半年を超える長期にわたって没入できる新しいプレイ体験を提供します。

GBM(https://gyobokmall.co.kr/)

韓国No.1の実績を誇るオケージョンウェア（特別な場面向け衣装）・レンタルプラットフォームです。衣類レンタルとデータ主導のファッションテックイノベーションにより、ファッションの自由を目指しています。衣料品の生産・レンタル・管理を垂直統合することで従来比6倍の収益性を実現します。「所有」から「デジタル化」へ、ファッションのあり方を変えるデータ駆動型テクノロジー企業です。

De mi de global Co Ltd(https://lediffer.com/)

高機能ダーマコスメ（皮膚科学化粧品）に特化したプレミアムブランド「Lediffer（ルディファー）」を手掛けています。「美容施術に極限まで近づけた高機能スキンケア」をコンセプトに掲げ、自社の最先端R&Dから生まれたスキンケア・ヘアケア製品を開発しています。 同ブランドは、現代百貨店や高級スパ、クリニック、薬局といった信頼性の高いチャネルを中心に強固な流通網を確立。さらに2026年は、クヮンドン製薬モールとのパートナーシップのもと、薬剤師専用モールを通じた韓国全土への市場拡大を本格化させています。

Greenish Inc(https://www.grspharm.com/)

「妊活ジェル」分野のパイオニアである韓国のバイオヘルスケア企業です。代表製品『Ferti-Max』は、精子のミトコンドリアを活性化させる独自のデュアルメカニズムを搭載。単に精子への安全性を維持するレベルにとどまっていた従来の妊活ローションとは異なり、精子の働きそのものに能動的に働きかける、カテゴリの定義を覆す革新的な製品です。

Sustainable LAB(https://bio.site/sustainableLAB)

農林水産業の副産物を活用してプラスチック代替と炭素固定を同時に実現するバイオマテリアル「Terrafin」を開発しています。また、独自の炭素分断化技術を基盤とした美容・ライフスタイルブランド「Idden」も展開しています。

TOYOUS DREAM(https://www.toyoudream.com/)

20年以上にわたって多彩なジャンルのウェブトゥーン開発を牽引し、約600におよぶ強力なウェブトゥーンIPを蓄積してきたコンテンツ制作企業です。現在は韓国、日本、北米市場へハイクオリティなコンテンツを供給しており、自社IPを活用したショート動画コンテンツの展開を本格化させています。

Unimas(https://www.unimas.global/)

韓国・日本ブランドの海外展開を商品登録から通関・配送・カスタマーサービスまで一気通貫でサポートするコマーステック企業です。自社開発のクロスボーダーSaaSと東京ロジスティクス拠点を基盤としています。

LUSONG(https://www.lusong.co.kr/)

女性向けエコフレンドリーな生理用品（タンポン）を製造するバイオフェムテック企業です。従来品より小型でありながら吸水性を向上させた第4世代タンポンを開発・提供しています。

Invest Seoulについて

ソウル特別市が運営する外国人投資促進機関であり、外国企業や投資家がソウルで円滑にビジネスを展開できるよう、包括的な支援を提供しています。投資情報の提供、企業設立のサポート、税制優遇措置の案内など、多岐にわたるサポートを通じて、ソウルのビジネス環境の魅力を高め、持続的な成長を促進しています。

Plinto Partnersについて

ソウルを拠点とするグローバルアクセラレーター兼シード期投資家であり、韓国・日本・中国におけるクロスボーダーでの成長支援に注力しています。

同社は、マテリアル、コンポーネント＆エクイップメント（MCE）、ディープテック、コンテンツ／ライフスタイルといった高インパクト分野に投資を行っています。

また、01Boosterとの最近のMOU締結を含む戦略的な国際パートナーシップを通じて、クロスボーダーでの事業拡大および投資を促進しています。

株式会社ゼロワンブースター

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。

商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：

起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。