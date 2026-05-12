堀内果実園×WECK　コラボセット予約販売を開始！

株式会社マークスインターナショナル

“日常をより豊かにする” ビジョンを掲げ、インテリア・キッチン・ライフスタイル商品の卸売及び販売を行う株式会社マークスインターナショナル（本社：〒102-0083東京都千代田区麴町3-7-20、代表取締役：名取至）が輸入販売を行うドイツ製ガラス保存容器『WECK』と、奈良の老舗果実園『堀内果実園』のコラボセットを、直営ECサイト「marcs STORE 本店（https://marcs.shop/）」および堀内果実園オンラインショップにて予約販売を開始しましたことをお知らせいたします。

毎年楽しんでいただいている方も多いWECKでの梅仕事。

ガラスそのものがもつ素朴な雰囲気をはじめ、可愛い印象や落ち着いた佇まいまで、使い方や入れるものによって様々な表情を見せてくれるWECK。

そんなWECKを使った「WECKで梅仕事」をより一層楽しんでいただきたく、奈良県で明治36年に開墾し、果物そのものの魅力を届け続けている堀内果実園とのコラボセットのご予約を受付中です。

4種のセットをご用意していますので、今年の梅仕事のシーズンはぜひ、堀内果実園の梅とWECKのコラボをお楽しみください。

■『堀内果実園』とは

奈良県で明治36年に開墾し、果物そのものの魅力を届け続けている堀内果実園。

柿や梅などのフレッシュな果実の生産はもちろん、ドライフルーツやコンフィチュールの加工から直営ショップやカフェの運営などを展開し、注目を集めています。

『堀内果実園』公式サイト https://horiuchi-fruit.jp/

堀内果実園 特別栽培の青梅をセットに採用しています。

堀内果実園の農園がある奈良県吉野地方は、気候の違いから減農薬で梅の生産が可能な地域として注目を集めています。

堀内果実園でも、農林水産省の特別栽培農産物に係るガイドラインに準じて、農薬使用回数を一般の半分以下まで減らし、有機肥料を使用して栽培に取り組んでいます。

冬の時期の土壌作りでは、材木チップを土に混ぜてふかふかに。花の時期にはミツバチ応援隊の力を借りて、自然なかたちで受粉をすすめます。輝く太陽の光をいっぱい浴びて、大きく成長した梅の実を一粒一粒手作業で収穫しています。

■ 『WECK』とは

「WECKキャニスター」はイチゴのロゴがトレードマークのドイツ生まれのガラス製保存容器。

元々は食品の保存容器として100年以上の歴史を持つWECK。当時から愛され続けているのは、気密性の高さと密閉保存の簡単さです。本国ドイツをはじめ、世界中に広まり、今日では様々な用途に使われ愛されています。

リサイクルガラスの自然な⾊合い、そして飽きのこないデザインは、どんなものを入れても、主役としての魅力を引き立ててくれます。そして、シンプルな形、かわいい形、スマートな形、面白い形など豊富な形状とサイズは、入れるものや置きたい場所、用途に応じて選べる楽しさがあります。

マークスインターナショナルでは2001年より日本国内での販売を開始。さらに一緒に使うことでWECKのある暮らしを今まで以上に彩っていくアイテムを企画販売するオリジナルブランド『WITH WECK』を手掛け、WECKの新しい用途やシーンの提案・発信をしています。

■『堀内果実園×WECK』発売概要

ご予約受付中

※こちらの商品は、堀内果実園より2026年6月中旬頃より順次、梅・氷砂糖・WECKを合わせて発送いたします。

※お届け日時のご指定は承っておりません。

※商品1点につき、クール便配送料\1,100（税込）がかかります。

※梅の発育状況や天候により、お届け時期が変わる場合がございます。また、ご予約・販売時期の終了については、サイト内にて決定次第ご案内いたします。

※ご予約後のキャンセルは受け付けておりません。

販売元：株式会社マークスインターナショナル / 株式会社堀内果実園

販売店：marcs STORE（https://marcs.shop）堀内果実園オンラインショップ（https://horiuchi-fruit.shop-pro.jp/）



■『堀内果実園×WECK』商品概要

・堀内果実園 × WECK HOME SET [STRAIGHT 3250ml SET] 梅セット

価格：8,250円（税込）

https://marcs.shop/?pid=191426439

セット内容：

WECK HOME SET STRAIGHT3250ml ×1セット

（STRAIGHT3250ml ×1 / シリコーンキャップL Antique Green×1個 / ゴムパッキンL×1個 / ステンレスクリップ×2個

青梅(品種混合 / 梅酒・梅ジュース用) 1kg / 氷砂糖（国産原料）1kg

・堀内果実園 × WECK HOME SET [TULIP2700ml SET] 梅セット

価格：7,150円（税込）

https://marcs.shop/?pid=191584079

セット内容：

WECK HOME SET TULIP2700ml ×1セット（TULIP2700ml ×1個 / シリコーンキャップL Orange×1個

ゴムパッキンL×1個 / ステンレスクリップ×2個）

青梅(品種混合 / 梅酒・梅ジュース用) 750g / 氷砂糖（国産原料）750g

・堀内果実園 × WECK TULIP 1500ml 梅セット

価格：4,290円（税込）

https://marcs.shop/?pid=191585331

セット内容：

TULIP 1500ml ×1個 / ゴムパッキンL×1個 / ステンレスクリップ×2個



青梅(品種混合 / 梅酒・梅ジュース用) 450g / 氷砂糖（国産原料）450g

・堀内果実園 × WECK STRAIGHT 1550ml 梅セット

価格：4,290円（税込）

https://marcs.shop/?pid=191585503

セット内容：

STRAIGHT 1500ml ×1個 / ゴムパッキンL×1個 / ステンレスクリップ×2個



青梅(品種混合 / 梅酒・梅ジュース用) 450g / 氷砂糖（国産原料）450g

■marcs STORE（マークス ストア）について

マークスインターナショナルの公式オンラインストアです。ヨーロッパのブランドを中心に、いつ来ても楽しく、長く使いたいアイテムや日々の暮らしを彩る商品をご紹介しています。

https://marcs.shop/

■WECK.JPについて

マークスインターナショナルが運営するWECK日本公式サイトです。WECKの歴史や基本的な使い方などをはじめ各アイテムの紹介など、既に愛用いただいている方から、これから使ってみたい初心者の方まで、WECKをまるごと知っていただくためのブランドサイトです。

https://weck.jp/

WECK日本公式インスタグラム

https://www.instagram.com/weckjapan/

■marcs International co., ltd について

日常をより豊かにする。

日々の生活の中で我々はあらゆる“もの”に囲まれて暮らしています。

我々のなにげない生活の中で毎日使うもの、毎日目にするものが、

なんとなく気に入っていたり、好きなデザインであることが、

日々の暮らしを、少し豊かに感じる手伝いをしてくれているのだと思っています。

そんな想いから、世の中の誰かに素敵だな、と感じていただけるようなプロダクトを

みなさまにご紹介していくのが、我々の使命です。

■会社概要

社名：株式会社マークスインターナショナル

所在地：〒102-0083東京都千代田区麴町3-7-20 6F

電話：03-6861-4511

設立：平成9年1月6日

代表者：名取至

資本金：2,000万円

取扱商品：インテリア商材、ファニチュア、キッチン＆テーブルウェア

URL：https://www.marcs.co.jp

公式オンラインストア：https://marcs.shop/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/marcs_international/

■商品に関するお問い合わせ先

株式会社マークスインターナショナル：brand@marcs.co.jp

marcs STORE（同社ECサイト）：store@marcs.co.jp