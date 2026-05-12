「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」が2027年春、東京・銀座にオープン。国内5都市・海外4都市で50万人以上を動員し国内外の賞を受賞した没入型アート展が初の常設施設に進化。

テレビ愛知株式会社

「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」が2027年春、東京・銀座にオープンします。

「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」は、これまでに国内外9都市で累計50万人以上を動員したイマーシブ（没入型）アート展覧会「動き出す浮世絵展」の集大成として東京・銀座に誕生する初の常設施設です。

「動き出す浮世絵展」は、2023年夏の名古屋での初開催以来、巡回展としてミラノ（イタリア）、鹿児島、東京、台北（台湾）、福岡、高雄（台湾）、大阪、パリ（フランス）の国内5都市、海外4都市の合計9都市で開催し、累計で50万人を超える方にご来場いただきました。

また、「動き出す浮世絵展」はクールジャパン官民連携プラットフォーム（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）が主催する「CJPFアワード2025」プロジェクト部門において優秀賞を受賞したほか、国際的クリエイティブアワード「MUSE Creative Awards 2026」の「Experiential & Immersive - Exhibition Experience」部門において金賞（Gold Winner）を受賞するなど国内外でその文化的価値や芸術性が高く評価されてきました。

レジャー・アート関連の予約・紹介サイトなどでも幅広く注目を集め、「アソビュー！」アートイベント・芸術祭ランキング第1位（「動き出す浮世絵展 TOKYO」2025年2月20日時点）、「レッツエンジョイ東京」美術館・アートイベントランキング第1位（「動き出す浮世絵展 TOKYO」2025年2月25日時点）、「ウォーカープラス」関東イベントランキング第1位（「動き出す浮世絵展 TOKYO」2025年2月20日時点）を獲得しています。

国内外で大きな反響を呼んだ「動き出す浮世絵展」が、訪日外国人旅行者やラグジュアリー層をはじめ世界中から人々が集う東京・銀座を舞台に、最先端の技術と日本の伝統美術を掛け合わせ、これまでにない没入体験を提供する日本文化の体験拠点「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」として生まれ変わり、日本が世界に誇る浮世絵の奥深さをグローバルに発信します。

※所在地、オープン日、チケット情報などの詳細は後日発表します。

【「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」公式ウェブサイト】

https://www.ukiyoeimmersiveart.com/ginza

動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」コンセプト

「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、最先端の3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して世代や言語を超えて楽しめる新感覚のデジタルアート作品として描き、8つのコンセプトの立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

葛飾北斎の『冨嶽三十六景』より「神奈川沖浪裏」「凱風快晴（通称：赤富士）」をはじめとする浮世絵の名作をテーマに、空間を包み込む立体的な映像と音響、香りの演出で浮世絵の美を堪能いただけます。さらに、江戸時代に刷られた実物の浮世絵や、明治時代以降に版木が彫られた復刻版の浮世絵も展示し、浮世絵の歴史や江戸の文化、浮世絵師たちについて日本語・英語・中国語など多言語で解説します。

このほか、老舗とのコラボレーションによるオリジナルグッズを展開するミュージアムショップや、実物の浮世絵の展示・販売を行う画廊（ギャラリー）も併設し、江戸文化を五感で体感し、持ち帰っていただけます。

会場内は全て写真・動画の撮影が可能で、幻想的な浮世絵の世界に飛び込んで撮影いただけます。

時代を超えて世界を魅了し続ける浮世絵の傑作の数々がダイナミックに躍動し、実物の浮世絵や解説を通じて浮世絵の奥深さを学べる日本文化体験施設「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」に、ぜひご期待ください。

施設概要

【名称】動き出す浮世絵ミュージアム GINZA（英語名称：Ukiyoe Immersive Art Museum GINZA）

【所在地】東京・銀座 ※詳細は後日発表します。

【オープン日】 2027年春 ※詳細は後日発表します。

【開館時間】10:00～20:00（最終入場受付：19:00） ※予定

【休館日】 施設の休館日に準ずる

【チケット】※詳細は後日発表します。

※修学旅行、団体ツアー等団体割引あり

【企画制作】一旗、テレビ愛知

【浮世絵・江戸文化監修】 堀口茉純

【「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」公式ウェブサイト】

https://www.ukiyoeimmersiveart.com/ginza

【公式インスタグラム】 @ukiyoeimmersiveart

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【本件に関するお問い合わせ・協業のご相談窓口】

「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」では、2027年春のオープンに向けて、企業・団体等からの各種ご相談を受け付けています。

■修学旅行、団体ツアー等のご予約・ご相談

■企業・団体の貸切イベント、タイアップ企画のご相談

■企業協賛、スポンサー企画のご相談

■ミュージアムショップにおけるオリジナルグッズ、商品取り扱いのご相談

■近隣ホテル、施設等の宿泊パッケージプラン、チケット連携等のご相談

■メディア等からの先行取材、番組収録等のご相談

＜お問い合わせ先＞

動き出す浮世絵ミュージアム GINZA 開業準備室

メール：info@ukiyoeimmersiveart.com

※お問い合わせ内容により、提携会社よりご連絡させていただく場合があります。