株式会社ヨセミテ、総額約15億円の資金調達を実施

株式会社ヨセミテ

株式会社ヨセミテ（本社：東京都千代田区、代表取締役：菊川 航希、以下ヨセミテ）は、第三者割当増資および融資により、総額約15億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

なお、第三者割当増資は、B Dash Ventures、Dual Bridge Capital、BRICKS FUND TOKYO（三菱地所のCVC）、Value Chain Innovation Fund（Spiral Innovation Partnersが運営）の4社を引受先として実施いたしました。

■資金調達の背景

YOSEMITEの資金調達

ヨセミテは、「世界を動かす、次世代のコマースプラットフォームを創る」というミッションのもと、世界最大の成長産業の一つとされるコマース・ライフスタイル領域において、生産・物流・販売機能を一気通貫で提供して参りました。

特に、グッズ・アパレル領域を中心に、「YOSEMITE Factory」（生産支援）「YOSEMITE Trade」（輸入支援）「YOSEMITE Brand Studio」（販売）の3つの事業を展開しております。

YOSEMITEの事業ドメイン

創業以来、展開してきたこれらの事業を拡張するため、各事業で1件以上のM&Aを実施しており、これまで約1年半で合計4件のM&Aを実施して参りました。

今後も、コマースプラットフォーム構築に向けた非連続な成長を目的として、関連領域における事業承継・M&Aを継続的に推進すべく、本資金調達を実施いたしました。

■ヨセミテが目指すコマースプラットフォーム

ヨセミテグループは、「共に、より壮大な景色を」というビジョンのもと、今後も、コマース・ライフスタイル領域における生産・物流・販売に関わる事業の承継を連続的に実行してまいります。

日本においては、経営者の高齢化および生産人口の減少を背景に、中小企業約350万社のうち約半数が後継者不在とされております。これは、最大で約650万人の雇用および約22兆円規模のGDPに影響を及ぼし得る、極めて深刻な社会課題です。

とりわけ、コマース・ライフスタイル領域は、インターネットの登場前から存在する巨大な市場であり、優れた事業を持ちながらも、後継者不足や経営資源の制約により、持続的でない形になるケースも数多く存在します。

ヨセミテグループは、このような構造的課題に対し、事業承継とその後の事業成長を一体で担っていきます。実際に、直近で実施したM&Aのうち、買収後1年で収益規模を約3倍にした実績も有しており、今後は、こうした取り組みをさらに加速させ、価値ある事業・資産の継続と進化、そしてそれらの垂直的な統合を通して、コマースプラットフォームの構築をこれまで以上に実現して参ります。

■ヨセミテの採用情報

ヨセミテは、グループ全体で4社、海外3拠点、グローバルで約50名を超える組織となりました。さらなる事業拡大や事業承継を見据え、特に下記ポジションにおいて当社の今後の成長を共に牽引していただける人材の募集をしております。

- 事業責任者- 子会社役員候補- 経営企画、M&A・PMI責任者

詳細については、下記の求人一覧ページからご確認ください。

■会社概要

- 採用ページ：https://corp.yose-mite.co.jp/recruit- 名称：株式会社ヨセミテ- 代表取締役：菊川 航希- 設立：2022年3月- 事業内容：コマースプラットフォームの開発・運営- 会社サイトURL：https://corp.yose-mite.co.jp/

また、ヨセミテでは、取材・インタビューを受け付けております。ご希望いただけるメディア様はお気軽に広報担当までご連絡ください。

株式会社ヨセミテ 広報担当： pr@yose-mite.co.jp