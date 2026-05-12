小諸の夏が動き出す！「第54回 こもろドカンショ」参加連を大募集

こもろ市民まつり実行委員会では、2026年8月1日（土）に開催される小諸の夏の風物詩「第54回 こもろ市民まつり ドカンショ」への参加連を募集いたします。

「ドカンショ」は、浅間山の噴火の響きと、小諸の力強い活気を表現した伝統ある市民まつりです。例年、多くの市民や団体が独自の衣装や掛け声で参加し、夏の夜の街を華やかに彩ります。

初心者の方や久しぶりに参加を検討される団体様も安心して練習できるよう、講習用DVDの貸出やテレビ放送、YouTubeでの動画配信など、手厚いサポート体制を整えました。職場、学校、友人同士など、自由なグループでのご応募をお待ちしております。

開催概要

開催日時： 2026年8月1日（土） 18:45 ～ 20:30（予定・休憩1回あり）

参加申し込みについて

申込締切： 2026年6月30日（火）必着

申込方法： 所定の申込書に必要事項（連の紹介文100字程度など）を記入し、小諸商工会議所までお申し込みください。

【参加者説明会】

日時：7月15日（水） 19:00 ～（予定）

会場：市民交流センター内ステラホール（小諸市相生町3-3-3）

※各団体1名以上の出席をお願い致します。

踊り講習について

以下の方法で練習いただけます。

・DVD貸出： 小諸商工会議所・小諸市商工観光課にて貸出中。（数に限りあり）

・テレビ放送： コミュニティテレビこもろ（7/1～7/14）「旬鮮情報」にて講習用ＤＶＤと同様の内容を放映（1日6回放送）

①7:30頃 ②12:30頃 ③13:30頃 ④16:30頃 ⑤19:00頃 ⑥23:30頃

※放映時間が多少前後する場合がございます

・オンライン： 7月1日以降、小諸商工会議所HP「旬鮮情報」バックナンバー（YouTube

小諸商工会議所）より視聴可能。

【問い合わせ・申込先】

小諸商工会議所

電話： 0267-22-3355

FAX： 0267-23-9030

窓口受付時間： 平日 9:00 ～ 17:00

公式サイト： http://www.komoro-cci.or.jp/

詳しくはこちら

https://www.city.komoro.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoushinkoubu/shokokankoka/2/1/ibennto/16357.html

小諸市の魅力を紹介｜山城館





小諸城址懐古園の本丸内に構える、情緒あふれる手打ちそば処。かつて文豪・島崎藤村も通ったというこの場所では、まさに「歴史の息吹」とともに食事を楽しむ贅沢が叶います。

自慢の蕎麦は、売り切れ御免の本格派。まずはそのまま、次に塩、そして秘伝のタレでいただく「出汁そば」は、蕎麦本来の甘みが弾ける至福の一杯です。豪華な「大名そば」を囲めば、お城の中で大名気分に浸れる特別なひとときが始まります。

春は桜、秋は紅葉と、四季折々の絶景に包まれる宴会も格別。散策途中に嬉しい甘味も揃っています。小諸の歴史と四季、そして熟練の技が織りなす「最高の休日」を、ぜひここで体験してください！

【詳細情報】

電話：0267-22-0415

営業時間：11:00～ 夜営業有り（時間はお問合せ下さい）

定休日：不定休

〒384-0804 小諸市丁314-2

詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/member/id_1121/