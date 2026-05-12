外資就活ドットコム、AI選考対策シリーズにおける新機能「AI面接対策」を提供開始

株式会社ハウテレビジョン

「世界で挑戦できる人材を育み、未来を創る」を掲げ、ユーザーファーストを追求したキャリアプラットフォーム「外資就活ドットコム」を運営する株式会社ハウテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役：音成洋介）は、就職活動における選考対策をAI活用で効率化するAI選考対策シリーズにおける新機能「AI面接対策」を提供開始しました。本機能は外資就活ドットコムに蓄積された25年卒～27年卒学生の選考体験記（最終面接通過、インターンシップ参加のみ）、約5,600件をもとにしており、個社の選考で聞かれるリアルな質問による面接体験や、各社の評価軸をもとにした的確なフィードバックが特徴です。

AI面接対策機能とは、志望企業の選考（本選考・インターンシップ）における想定質問をAIが音声で出題し、それに対し口頭で回答を行う（※1）ことで、インタラクティブに面接練習ができる機能です。回答に対し、論理性・コミュニケーション力・志望意欲・問題解決能力など計13項目から、企業ごとに重要度の高い軸を選定してフィードバックを行います。フィードバックの内容は回答者の強みや改善点などの定性評価に加え、具体的なアクションも提示します。本機能は、AI選考対策シリーズにおける新機能の第一弾で、年内にはエントリーシート添削や業界研究をサポートする機能も提供予定です。

■サービスページ：

AI面接対策機能

https://gaishishukatsu.com/career_adviser/interview_training

AI選考対策機能

https://gaishishukatsu.com/report_analytics/search

AI面接対策機能の対象企業数はインターンシップ304社、本選考が373社で、想定質問の生成や回答に対するフィードバックの評価軸は主に25年卒～27年卒学生の選考体験記、約5,600件をもとに策定されます。外資就活ドットコムにおける選考体験記は最終面接を通過した学生、インターンシップに参加した学生のみで、各投稿は1,000文字以上の情報量となっており、それらをもとにした質の高い面接対策が可能となります。AI選考対策機能は2024年7月の提供開始からこれまで累計65,000人が利用（※2）しており、過去1年以内に検索された企業ランキングでは優秀層の学生に人気の企業群が上位を占めております。

■AI選考対策機能にて検索された企業ランキング（本選考/インターンシップ）

近年の就職活動では学生のタイムパフォーマンス（タイパ）意識が高まっており、就職活動の早期化・長期化による学業との両立、情報過多への対策として効率性が重要視されており、その両側面から学生のAI活用が急速に普及しております。このような背景のもと、外資就活ドットコムでは既存機能にAIをかけ合わせ、2024年7月に「AI選考対策機能」、2026年1月に統合管理ツール「就活コパイロット」を実装し、新たなユーザー体験を提供してまいりました。当社は2010年の創業からキャリアプラットフォーム事業を展開し、これまで累計70万人（※3）の優秀層のキャリア支援を行ってまいりました。それらの実績や知見を元にAI活用を推進することで、外資就活ドットコムに蓄積された約5,600件の選考体験記を活用した、当社独自の能力開花を目指した就職活動のサポートを実現します。当社が提供するのは、単なる答えを提示するAI機能ではなく、利用者の思考をサポートするAI機能です。AI活用により就職活動の課題を解消し、多くの学生がポテンシャルを最大限に発揮して、納得感のあるキャリアを踏み出せるよう、引き続きサービス改善に尽力してまいります。

※1：出題・回答にはテキストでのコミュニケーションを選択することも可能です。Androidアプリでは現状テキスト入力のみの対応で、音声対応は後日となります

※2：外資就活ドットコム調べ、2026年3月末時点

※3：外資就活ドットコム調べ、2026年3月末時点

■「外資就活ドットコム」について

「世界で挑戦できる人材を育み、未来を創る」を掲げ、ユーザーファーストを追求した大学生向けキャリアプラットフォーム。次世代リーダーを目指す上で必要な羅針盤と方法論を提示すべく、豊富なコンテンツを取り揃えています。登録学生の7割は上位大学に在籍しており、累計会員登録学生数は50万人を突破。厳選した本選考情報ならびにインターンシップの情報とその体験談を提示するとともに、これらを学習したAIによる自動ToDo作成や選考アドバイスを提供しています。また、キャリアを深掘りしたコラム記事、学生同士のコミュニケーション機能、社会で活躍するプロフェッショナルから直接回答が得られるOB/OG相談室など、プラットフォーム上で就活のすべてを完結できるよう設計しております。

サービスページ：https://gaishishukatsu.com/

企業様向けページ：https://biz.gaishishukatsu.com/