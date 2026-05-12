拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：技術別、コンポーネント別、用途別、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均18.47%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場調査レポートを発行・販売します。
「拡張現実（AR）および仮想現実（VR）レポート」では没入型技術が、実験的なパイロット段階から、業界を横断して戦略的な運用能力および顧客対応能力へと移行している現状に関する権威ある概説を言及するほか、ハードウェアのモジュール化、成果ベースの調達、エコシステムのオーケストレーションにおける融合が、没入型テクノロジーの導入における競争優位性をどのように再定義しているかを分析します。
世界の拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場規模は、2025年に501億2,000万米ドルと評価され、2026年の590億9,000万米ドルから2032年には1,642億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2010961-augmented-virtual-reality-market-by-technology.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：技術別
第9章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：コンポーネント別
第10章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：用途別
第11章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：エンドユーザー別
第12章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：地域別
第13章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：グループ別
第14章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：国別
第15章 米国拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場
第16章 中国拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・拡張現実（AR）および仮想現実（VR）の技術別のセグメンテーション分析はどのようになっていますか？
製品エコシステムは拡張現実（AR）と仮想現実（VR）に分類され、ARには位置情報ベース、マーカーベース、マーカーレス、投影型、重ね合わせ型などの実装形態があります。
・地域ごとの産業構造が没入型導入に与える影響は何ですか？
地域ごとのダイナミクスが没入型導入のペースと性質を形作っており、南北アメリカでは商用導入が後押しされています。
・没入型テクノロジーにおける競争上の位置づけを決定づける要因は何ですか？
プラットフォームプロバイダー、ハードウェア専門企業、システムインテグレーター、コンテンツスタジオが独自の差別化要因を提供しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場調査レポートを発行・販売します。
「拡張現実（AR）および仮想現実（VR）レポート」では没入型技術が、実験的なパイロット段階から、業界を横断して戦略的な運用能力および顧客対応能力へと移行している現状に関する権威ある概説を言及するほか、ハードウェアのモジュール化、成果ベースの調達、エコシステムのオーケストレーションにおける融合が、没入型テクノロジーの導入における競争優位性をどのように再定義しているかを分析します。
世界の拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場規模は、2025年に501億2,000万米ドルと評価され、2026年の590億9,000万米ドルから2032年には1,642億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2010961-augmented-virtual-reality-market-by-technology.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：技術別
第9章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：コンポーネント別
第10章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：用途別
第11章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：エンドユーザー別
第12章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：地域別
第13章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：グループ別
第14章 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場：国別
第15章 米国拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場
第16章 中国拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・拡張現実（AR）および仮想現実（VR）の技術別のセグメンテーション分析はどのようになっていますか？
製品エコシステムは拡張現実（AR）と仮想現実（VR）に分類され、ARには位置情報ベース、マーカーベース、マーカーレス、投影型、重ね合わせ型などの実装形態があります。
・地域ごとの産業構造が没入型導入に与える影響は何ですか？
地域ごとのダイナミクスが没入型導入のペースと性質を形作っており、南北アメリカでは商用導入が後押しされています。
・没入型テクノロジーにおける競争上の位置づけを決定づける要因は何ですか？
プラットフォームプロバイダー、ハードウェア専門企業、システムインテグレーター、コンテンツスタジオが独自の差別化要因を提供しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
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