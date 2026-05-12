スマホが社員証やホテルの鍵に！Hanx(株)、Smart Approach社（台湾）と提携し、Apple/Google公式認定の認証システム『PassPRO』を国内販売開始

Hanx株式会社

Hanx株式会社（本社：横浜市西区、代表取締役：森 佳昭、以下「Hanx」）は、高度な認証技術を提供するSmart Approach社（本社：台湾新竹県、以下「Smart Approach」）と日本国内における販売代理店契約を締結いたしました。これに伴い、HanxはECP2.0に対応したAppleおよびGoogleの公式認定を受けたウォレット連携型の認証システム「PassPRO（パスプロ）」の国内提供を正式に開始いたします。

PassPROの利用例：PassPROで作成されたウォレット内の社員証で鍵を開ける様子

■ 背景と目的：カードや鍵の管理を「過去のもの」へ

これまでオフィスやホテルの入館には、専用のICカードや物理的な鍵が不可欠でした。しかし、管理側にとっては紛失時のセキュリティリスクや再発行の手間、発行コストが課題となり、利用者にとっては「カードを持ち歩く・探す」という小さなストレスが日常的に発生していました。

Hanxは、Apple WalletおよびGoogle Walletの標準機能を活用した「PassPRO」を導入することで、スマートフォンをかざすだけであらゆる認証を完結できる、ストレスフリーで安全なデジタル社会の実現を目指します。

■ 「PassPRO」の主な特長と導入メリット

「PassPRO」は、Apple WalletやGoogle Walletにデジタル認証証を直接格納できる、世界有数のAppleならびにGoogleの認証を受けた世界基準の認証システムです。

1. OS標準機能による圧倒的な利便性

AppleおよびGoogleの公式認定を受けており、OS標準のウォレット機能に完全対応しています。独自の専用アプリをインストールしたり、その都度立ち上げたりする手間は一切不要。EPC2.0に対応しており、スマートフォンの画面が消えた状態（スリープ状態）でも、リーダーにかざすだけで瞬時に認証が完了します。

2. 物理カードからの脱却によるコスト削減とSDGsの推進

社員証や会員証、ルームキーのデジタル化により、物理カードの作成・郵送・廃棄コストをゼロにします。プラスチックゴミを削減し、企業の環境負荷低減（SDGs）にも大きく貢献します。

3. リアルタイムな権限管理と強固なセキュリティ

クラウド上の管理画面から、認証証の発行や権限の変更・停止をリアルタイムに行えます。万が一のスマートフォン紛失時も、遠隔操作で即座にアクセス権を無効化できるため、物理カードよりも迅速かつ確実なセキュリティ対策が可能です。

4. 既存システムとのスムーズな連携

API連携により、企業の勤怠管理システムやホテルの予約管理システム（PMS）との統合が可能です。これにより、予約からチェックイン、入室までを完全に自動化・非対面化することも可能になります。

5. ECP2.0に対応したNFCモジュールやNFCカードリーダーも提供

「PassPRO」の性能を最大限に引き出す、ECP2.0準拠のNFCモジュールおよびカードリーダーを提供します。既存のゲートや鍵への組み込みが容易で、Apple/Googleのウォレットとの高い親和性を確保。ハード・ソフト両面からのサポートにより、安定した認証環境をスピーディーに構築できます。

■ 主な活用シーン

■ 今後の展望

- スマートオフィス： 社員証をデジタル化し、入退室管理や複合機の利用認証に。- ホテル・宿泊施設： 事前チェックインと連動し、ゲストのスマホをそのままルームキーに。- コワーキングスペース・フィットネスジム： 会員証兼入館証として。利用期間に応じた期間限定キーの発行も容易。- イベント・展示会： 来場者証をデジタル化し、スムーズな入場受付と回遊データ計測を実現。

Hanxは、スマートオフィスを推進する企業、および非接触・省人化を検討する宿泊施設を中心に日本国内における「PassPRO」の導入支援を行ってまいります。今後は日本国内の主要なドアロックメーカーやシステムインテグレーターとのパートナーシップを強化し、日本のライフスタイルに最適化したスマート認証エコシステムの構築を加速させていきます。

【製品URL】

https://hanx.jp/passpro/

【本件に関するお問い合わせ先】

Hanx株式会社 お問い合わせフォーム

https://hanx.jp/contact/business_mail/

【Smart Approach社（速碼波科技）について】

Smart Approach社は、台湾のシリコンバレーとも呼ばれる新竹に拠点を置く、最先端のNFCおよび認証技術のスペシャリスト集団です。AppleおよびGoogleの両社から公式に認証証発行の認可を受けている、世界でも数少ないテクノロジー企業です。

所在地：3F.-5, No. 1, Taiyuan 2nd St., Zhubei City, Hsinchu County 30288, Taiwan (R.O.C.)

事業内容：Apple/Googleデジタルカード発行サービス、NFCアクセス制御ソリューションの開発

URL: https://www.smart-approach.com.tw/

【Hanx株式会社について】

「半歩先を無限の可能性に」をキャッチコピーとするデザイン家電メーカーならびにITテクノロジーカンパニーです。国内外の優れた技術を日本市場に適合させ、新しい価値を創造します。

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5階

代表取締役：森 佳昭

URL：https://hanx.jp/