『電気自動車用リチウムイオン電池』の技術、規制、サプライチェーンの最新動向を解説する無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『EVバッテリー：先進セルケミストリー、パックトレンド、進化するサプライチェーン』と題したウェビナーを、2026年5月14日（木）に開催します。
リチウムイオン電池パックは、EV市場における電動化の取り組みの中核をなすものです。セル、モジュール、パックの各レベルのバッテリー技術は、航続距離、充電、寿命を含む車両全体の性能に大きな影響を及ぼします。EVバッテリーには、個々のセル部材（負極、正極、電解質）から、パック部材（熱管理システム、防火材料）、パック設計（セル・ツー・パック、800V）、バッテリーマネジメントシステム（ソフトウェア、ハードウェア、通信システム）に至るまで、多数の技術が含まれています。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストのDaniel Parrが市場を包括的に分析した調査結果をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『EVバッテリー：先進セルケミストリー、パックトレンド、進化するサプライチェーン』
（EV Batteries - Emerging Cell Chemistries, Pack Trends, and Evolving Supply Chains）
開催日時： 2026年5月14日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/Li-ionBatteryforEVWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348794/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- セルレベルのリチウムイオン技術紹介と自動車用途におけるバッテリー要件
- リチウムイオン電池の各種バッテリーケミストリーの長所と短所
- セル価格動向と材料価格の変動性分析
- 欧州、中国、米国における規制分析（米国のセルサプライチェーン現地化の取り組みなど）
- 完成品バッテリーパックのベンチマーク評価と重要数値指標動向
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを4月に発行しました。
『電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム 2026-2036年：技術、予測、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/li-ion-batteries-and-battery-management-systems-for-electric-vehicles/1155
各種EV（乗用車、バス、トラック、LCV、マイクロEV）向けリチウムイオン電池の世界市場。セル・パックレベルのエネルギー密度、材料、設計トレンド、完成品バッテリーパックのベンチマーク評価と分析、各地の規制、サプライチェーン、詳細な市場予測。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
リチウムイオン電池パックは、EV市場における電動化の取り組みの中核をなすものです。セル、モジュール、パックの各レベルのバッテリー技術は、航続距離、充電、寿命を含む車両全体の性能に大きな影響を及ぼします。EVバッテリーには、個々のセル部材（負極、正極、電解質）から、パック部材（熱管理システム、防火材料）、パック設計（セル・ツー・パック、800V）、バッテリーマネジメントシステム（ソフトウェア、ハードウェア、通信システム）に至るまで、多数の技術が含まれています。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストのDaniel Parrが市場を包括的に分析した調査結果をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『EVバッテリー：先進セルケミストリー、パックトレンド、進化するサプライチェーン』
（EV Batteries - Emerging Cell Chemistries, Pack Trends, and Evolving Supply Chains）
開催日時： 2026年5月14日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/Li-ionBatteryforEVWebinar
当日カバーする内容（予定）
- セルレベルのリチウムイオン技術紹介と自動車用途におけるバッテリー要件
- リチウムイオン電池の各種バッテリーケミストリーの長所と短所
- セル価格動向と材料価格の変動性分析
- 欧州、中国、米国における規制分析（米国のセルサプライチェーン現地化の取り組みなど）
- 完成品バッテリーパックのベンチマーク評価と重要数値指標動向
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを4月に発行しました。
『電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム 2026-2036年：技術、予測、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/li-ion-batteries-and-battery-management-systems-for-electric-vehicles/1155
各種EV（乗用車、バス、トラック、LCV、マイクロEV）向けリチウムイオン電池の世界市場。セル・パックレベルのエネルギー密度、材料、設計トレンド、完成品バッテリーパックのベンチマーク評価と分析、各地の規制、サプライチェーン、詳細な市場予測。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
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