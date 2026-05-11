ANTEC、ATX 3.1、PCIe 5.1対応 高効率高耐久電源ユニット「NE PLATINUM ATX 3.1シリーズ」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、ATX 3.1、PCIe 5.1対応、80PLUS PLATINUM 認証を取得した高効率高耐久電源ユニットANTEC NE PLATINUM ATX 3.1シリーズを2026年5月16日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆ANTEC NE PLATINUM ATX 3.1シリーズ
ANTEC NE PLATINUM ATX 3.1シリーズは、80PLUS PLATINUM 認証を取得した高効率高耐久電源ユニットです。ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラーケーブルを採用し、奥行き140 mmのコンパクト設計で、小型システムに最適な電源ユニットです。PCIe5.1をサポートしているので最新のグラフィックボードにも対応しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348779/images/bodyimage1】
◆ANTEC NE PLATINUM ATX 3.1シリーズ 製品特徴
・80PLUS PLATINUM 認証取得
80PLUS PLATINUM 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。
・ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラー仕様
フルモジュラーケーブルを採用しています。必要なケーブルのみ配線できるので、裏配線時のケーブルマネジメントのエアフロー、美観を実現します。
・奥行140mmのコンパクト設計を採用
奥行140 mmのコンパクト設計を採用しています。限られたスペースにも無理なく簡単に組み込むことが可能です。
・アクティブPFC＆ユニバーサル入力に対応
力率改善回路アクティブPFCは、入力電圧の波形を調整し電源の力率を改善します。提供される電力が損失されることなく、効率的に利用できます。またユニバーサルAC入力（100-240 VAC）機能により、切り替えスイッチを操作する手間が解消されています。
・Antec Quality 10年間保証
Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は10年間です。
【発売詳細】
◆型番
NE850 PLATINUM ATX 3.1
NE1000 PLATINUM ATX 3.1
NE1200 PLATINUM ATX 3.1
◆発売日
2026年5月16日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-ne850-platinum-atx-3-1/
https://www.links.co.jp/item/antec-ne1000-platinum-atx-3-1/
https://www.links.co.jp/item/antec-ne1200-platinum-atx-3-1/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/Antec-NE-Platinum-ATX3.1-850W-17.zip
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/Antec-NE-Platinum-ATX3.1-1000W-25.zip
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/Antec-NE-Platinum-ATX3.1-1200W.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆ANTEC NE PLATINUM ATX 3.1シリーズ
ANTEC NE PLATINUM ATX 3.1シリーズは、80PLUS PLATINUM 認証を取得した高効率高耐久電源ユニットです。ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラーケーブルを採用し、奥行き140 mmのコンパクト設計で、小型システムに最適な電源ユニットです。PCIe5.1をサポートしているので最新のグラフィックボードにも対応しています。
◆ANTEC NE PLATINUM ATX 3.1シリーズ 製品特徴
・80PLUS PLATINUM 認証取得
80PLUS PLATINUM 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。
・ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラー仕様
フルモジュラーケーブルを採用しています。必要なケーブルのみ配線できるので、裏配線時のケーブルマネジメントのエアフロー、美観を実現します。
・奥行140mmのコンパクト設計を採用
奥行140 mmのコンパクト設計を採用しています。限られたスペースにも無理なく簡単に組み込むことが可能です。
・アクティブPFC＆ユニバーサル入力に対応
力率改善回路アクティブPFCは、入力電圧の波形を調整し電源の力率を改善します。提供される電力が損失されることなく、効率的に利用できます。またユニバーサルAC入力（100-240 VAC）機能により、切り替えスイッチを操作する手間が解消されています。
・Antec Quality 10年間保証
Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は10年間です。
【発売詳細】
◆型番
NE850 PLATINUM ATX 3.1
NE1000 PLATINUM ATX 3.1
NE1200 PLATINUM ATX 3.1
◆発売日
2026年5月16日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-ne850-platinum-atx-3-1/
https://www.links.co.jp/item/antec-ne1000-platinum-atx-3-1/
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◆高解像度
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https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/Antec-NE-Platinum-ATX3.1-1000W-25.zip
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※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
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