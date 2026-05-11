【事前登録受付中！】5月下旬にCAMPFIREにて登場：冒険の勇気にも、日常の安らぎにも。 究極の3-in-1多機能キャンプライト「Hadrsion Z6」
株式会社tonex
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【プロジェクト公開日時】5月下旬予定
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すべての人に、進化した「灯り」を
光る、照らす、充電する1台3役の次世代LEDライト
◇ ランタン、懐中電灯、モバイルバッテリーを1台に集約
◇ 2000lm無段階調色&4色切り替え可能
◇ 360°可動×3段階の明るさを持つ懐中電灯
◇ 10,050mAh大容量×18W急速充電
◇ 1.4mまで伸縮自在＆IPX5防水規格
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