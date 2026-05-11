【新戦略】toBeマーケティング×Magic Moment共同開催！「全ての営業活動」の入力をAIにお任せ！
toBeマーケティング株式会社（本社：東京都中央区京橋1-6-13 VORT京橋II 5F、代表取締役 小池 智和）は、営業・マーケティング領域の高度化を支援するソリューション「Magic Moment」を提供する株式会社Magic Moment（本社：東京都港区虎ノ門4丁目1－1 WeWork神谷町トラストタワー 21階、代表取締役CEO 村尾祐弥）と共同で、セミナーを開催することをお知らせいたします。
▼セミナー詳細・お申し込みはこちら
https://tobem.jp/seminar/20260519-magicmoment-salesforce
【本イベントの3つの見どころ】
・運用×現場のリアルを語るトークセッション
多くのSalesforce支援ノウハウを持つtoBeマーケティング株式会社の矢作と、営業現場におけるSFA定着の課題に深く向き合ってきた株式会社Magic Momentの齊藤が登壇。「AIを取り入れた理想の運用」や「入力が滞りがちな現場の壁の乗り越え方」など、これからのCRMのあり方について語り尽くします。
・「自動記録」1ヶ月間の実践レポート初公開
現場の入力負荷をなくし、Agentforceを機能させるデータはどう集めるのか？toBeマーケティング営業部での検証結果をもとに、実例に基づくノウハウをお届けします。
・同じ課題を持つ参加者様同士のネットワーキング
WeWorkのクローズドな空間を貸切し、終始カジュアルスタイルのイベントとなっています。
セミナー後は軽食とドリンクを飲みながら、Salesforce運用やDXを担う参加者様同士でのざっくばらんな情報交換の場としてもお楽しみください。
▼セミナー詳細・お申し込みはこちら
https://tobem.jp/seminar/20260519-magicmoment-salesforce
toBeマーケティング株式会社は、株式会社Magic Momentと共同で、AIエージェント「Agentforce」に不可欠なデータを自動収集・同期する新ソリューションの提供を開始します。
「手入力は人類の失敗である」という共通認識のもと、現場の負荷を排除しながら、AIの燃料となる「鮮度の高い活動データ」をSalesforceへリアルタイムに供給。当社の強みであるAccount Engagement活用ノウハウを掛け合わせ、マーケティングから営業まで一気通貫したデータ基盤を構築します。
本協業を記念し、Agentforce時代の勝機を掴むための「データ戦略」をテーマとした特別セミナーを開催いたします。
株式会社Magic Momentが提唱する営業活動の自動入力に焦点を当て、現場に負担を強いることなく、高精度なAI推論を実現するための具体策を提示します。
次世代の営業DXを模索する経営層・マネジメント層の皆様のご参加を、心よりお待ちしております。
【セミナー概要】
主催：toBeマーケティング株式会社/株式会社Magic Moment
日時：2026年5月19日(火) 18:00～19:45 (受付開始：17:45~)
費用：無料
会場：〒105-6923東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F
WeWork神谷町トラストタワー 23F Speakeasy
マップはこちら
アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅（4a 4b出口）直結
東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩5分
申込：https://tobem.jp/seminar/20260519-magicmoment-salesforce
【登壇者紹介】
●株式会社Magic Moment 営業統括部 担当執行役員 Enterprise Sales 齊藤 三朗 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348851/images/bodyimage1】
購買、会計、人事労務、MA、CRM/SFAなど、一貫して業務アプリケーション領域の営業に従事。中堅・大手企業向け購買システムにおいてトップセールスとなり、会計ソフト freee では社内受注記録を更新するなどの実績を重ねる。 株式会社Magic Momentには創業メンバーとして参画。現在は執行役員として、エンタープライズ企業を対象としたSales / Marketing領域のオペレーション改善と売上拡大に取り組む。Salesforce連携による営業データ基盤の構築など、顧客のAI活用を見据えた実践的な支援を多数手がけている。
●toBeマーケティング株式会社 執行役員 兼 営業統括部長 矢作 英樹
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348851/images/bodyimage2】
BtoBマーケティング専門会社にて、約10年程、マーケティング支援事業の事業責任者に従事。新規顧客開拓支援、ナーチャリング設計、ABM戦略立案などデータベースマーケティングを中心に大手IT企業のDX支援、インサイドセールス構築支援を担当。2018年にtoBeマーケティングに参画、Account Engagementの活用支援、DX支援に従事し、コンサルティングチームのマネージャ、部長職を経て2023年4月より現職。
▼当日は各社代表も挨拶いたします
●株式会社Magic Moment 代表取締役CEO 村尾祐弥
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348851/images/bodyimage3】
●toBeマーケティング株式会社代表取締役 小池 智和
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348851/images/bodyimage4】
toBeマーケティング株式会社は、今後も企業の成長を支援するため、先進的なテクノロジーとノウハウの提供を通じて、マーケティングおよび営業活動の高度化に貢献してまいります。
【会社概要】
■toBeマーケティング株式会社
toBeマーケティング株式会社は、IT/デジタルテクノロジーを活用したマーケティングと営業活動の仕組みつくりによって企業とその先のお客様のエンゲージメントを実現します。
所在地：〒104-0031東京都中央区京橋一丁目6番13号VORT京橋II 5F
https://tobem.jp/
■株式会社Magic Moment
株式会社Magic Momentは、AI営業エンゲージメントプラットフォーム「Magic Moment Playbook」と、AI×人のハイブリッド営業支援「Revenue BPaaS」を提供しています。Googleやfreeeで営業組織構築をリードしてきた村尾祐弥が2018年に創業。「GO TRUE WAY」を合言葉に、本質的な価値追求を通じて、日本企業の生産性革命を牽引しています。
所在地：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1－1 WeWork神谷町トラストタワー 21階
・コーポレートサイト: https://www.magicmoment.jp/
・採用情報: https://www.magicmoment.jp/recruit/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348851/images/bodyimage5】
配信元企業：toBeマーケティング株式会社
▼セミナー詳細・お申し込みはこちら
https://tobem.jp/seminar/20260519-magicmoment-salesforce
・運用×現場のリアルを語るトークセッション
多くのSalesforce支援ノウハウを持つtoBeマーケティング株式会社の矢作と、営業現場におけるSFA定着の課題に深く向き合ってきた株式会社Magic Momentの齊藤が登壇。「AIを取り入れた理想の運用」や「入力が滞りがちな現場の壁の乗り越え方」など、これからのCRMのあり方について語り尽くします。
・「自動記録」1ヶ月間の実践レポート初公開
現場の入力負荷をなくし、Agentforceを機能させるデータはどう集めるのか？toBeマーケティング営業部での検証結果をもとに、実例に基づくノウハウをお届けします。
・同じ課題を持つ参加者様同士のネットワーキング
WeWorkのクローズドな空間を貸切し、終始カジュアルスタイルのイベントとなっています。
セミナー後は軽食とドリンクを飲みながら、Salesforce運用やDXを担う参加者様同士でのざっくばらんな情報交換の場としてもお楽しみください。
▼セミナー詳細・お申し込みはこちら
https://tobem.jp/seminar/20260519-magicmoment-salesforce
toBeマーケティング株式会社は、株式会社Magic Momentと共同で、AIエージェント「Agentforce」に不可欠なデータを自動収集・同期する新ソリューションの提供を開始します。
「手入力は人類の失敗である」という共通認識のもと、現場の負荷を排除しながら、AIの燃料となる「鮮度の高い活動データ」をSalesforceへリアルタイムに供給。当社の強みであるAccount Engagement活用ノウハウを掛け合わせ、マーケティングから営業まで一気通貫したデータ基盤を構築します。
本協業を記念し、Agentforce時代の勝機を掴むための「データ戦略」をテーマとした特別セミナーを開催いたします。
株式会社Magic Momentが提唱する営業活動の自動入力に焦点を当て、現場に負担を強いることなく、高精度なAI推論を実現するための具体策を提示します。
次世代の営業DXを模索する経営層・マネジメント層の皆様のご参加を、心よりお待ちしております。
【セミナー概要】
主催：toBeマーケティング株式会社/株式会社Magic Moment
日時：2026年5月19日(火) 18:00～19:45 (受付開始：17:45~)
費用：無料
会場：〒105-6923東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F
WeWork神谷町トラストタワー 23F Speakeasy
マップはこちら
アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅（4a 4b出口）直結
東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩5分
申込：https://tobem.jp/seminar/20260519-magicmoment-salesforce
【登壇者紹介】
●株式会社Magic Moment 営業統括部 担当執行役員 Enterprise Sales 齊藤 三朗 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348851/images/bodyimage1】
購買、会計、人事労務、MA、CRM/SFAなど、一貫して業務アプリケーション領域の営業に従事。中堅・大手企業向け購買システムにおいてトップセールスとなり、会計ソフト freee では社内受注記録を更新するなどの実績を重ねる。 株式会社Magic Momentには創業メンバーとして参画。現在は執行役員として、エンタープライズ企業を対象としたSales / Marketing領域のオペレーション改善と売上拡大に取り組む。Salesforce連携による営業データ基盤の構築など、顧客のAI活用を見据えた実践的な支援を多数手がけている。
●toBeマーケティング株式会社 執行役員 兼 営業統括部長 矢作 英樹
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348851/images/bodyimage2】
BtoBマーケティング専門会社にて、約10年程、マーケティング支援事業の事業責任者に従事。新規顧客開拓支援、ナーチャリング設計、ABM戦略立案などデータベースマーケティングを中心に大手IT企業のDX支援、インサイドセールス構築支援を担当。2018年にtoBeマーケティングに参画、Account Engagementの活用支援、DX支援に従事し、コンサルティングチームのマネージャ、部長職を経て2023年4月より現職。
▼当日は各社代表も挨拶いたします
●株式会社Magic Moment 代表取締役CEO 村尾祐弥
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348851/images/bodyimage3】
●toBeマーケティング株式会社代表取締役 小池 智和
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348851/images/bodyimage4】
toBeマーケティング株式会社は、今後も企業の成長を支援するため、先進的なテクノロジーとノウハウの提供を通じて、マーケティングおよび営業活動の高度化に貢献してまいります。
【会社概要】
■toBeマーケティング株式会社
toBeマーケティング株式会社は、IT/デジタルテクノロジーを活用したマーケティングと営業活動の仕組みつくりによって企業とその先のお客様のエンゲージメントを実現します。
所在地：〒104-0031東京都中央区京橋一丁目6番13号VORT京橋II 5F
https://tobem.jp/
■株式会社Magic Moment
株式会社Magic Momentは、AI営業エンゲージメントプラットフォーム「Magic Moment Playbook」と、AI×人のハイブリッド営業支援「Revenue BPaaS」を提供しています。Googleやfreeeで営業組織構築をリードしてきた村尾祐弥が2018年に創業。「GO TRUE WAY」を合言葉に、本質的な価値追求を通じて、日本企業の生産性革命を牽引しています。
所在地：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1－1 WeWork神谷町トラストタワー 21階
・コーポレートサイト: https://www.magicmoment.jp/
・採用情報: https://www.magicmoment.jp/recruit/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348851/images/bodyimage5】
配信元企業：toBeマーケティング株式会社
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