東京都台東区ふるさと納税返礼品に「VOICEPEAK」「Synthesizer V 2」が登場!

株式会社AHS

株式会社AHS（東京都台東区、代表取締役 兼 CTO：フア カンル）は、東京都台東区ふるさと納税返礼品に「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」をはじめとするAHS製品があらたに加わることを発表いたします。

東京都台東区ふるさと納税返礼品「VOICEPEAK」「Synthesizer V 2」一覧

東京都台東区のふるさと納税返礼品として、入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」、また「VOICEPEAK」シリーズ及び「Synthesizer V 2」シリーズのAHSキャラクター製品が登場いたしました。

「VOICEPEAK」は入力した文章を読み上げ・保存することができる高性能音声合成ソフトウェアです。

最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。

商用・業務利用が可能な「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」は個人・法人・教育機関等で幅広くご利用可能で、高い音声品質はお客様からご好評をいただいており、2022年3月の発売より個人・法人を問わず多くのお客様にご利用いただいております。

「Synthesizer V 2」は、強力な音声処理エンジンを搭載し、ハイクオリティで自然な歌声を簡単に作ることができる歌声合成ソフトウェアです。直感的で柔軟なユーザーインターフェースにより快適な制作環境を提供します。最新のAI合成音声エンジンにより更なるレンダリングの高速化、ピッチ編集機能の最適化を実現し、スムーズでより高速な編集を可能にします。

本取り組みは、弊社が東京都台東区に所在している地域性を活かし、実現に至ったものです。

この機会にぜひ、ふるさと納税返礼品としてVOICEPEAK、およびSynthesizer V 2をお選びいただければ幸いです。

返礼品概要

プレスリリース/寄附受付開始：2026年5月11日(月)

関連リンク

株式会社AHS ふるさと納税返礼品- VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット- VOICEPEAK 彩澄しゅお/彩澄りりせ/弦巻マキ/桜乃そら/フリモメン/水奈瀬コウ/水奈瀬リト/宮舞モカ- Synthesizer V 2 AI 彩澄しゅお/彩澄りりせ/弦巻マキ/桜乃そら/氷山キヨテル/フリモメン/miki/宮舞モカ

ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/city/product/13106

ANAのふるさと納税

https://furusato.ana.co.jp/donation/top/13106/

JRE MALL

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/prd/reg3/pre13/mak19519/

楽天ふるさと納税

https://www.rakuten.co.jp/f131067-taito/

ふるなび

https://furunavi.jp/municipal_single.aspx?municipalid=634

VOICEPEAK シリーズ製品ページ

https://www.ah-soft.com/voice/

Synthesizer V シリーズ製品ページ

https://www.ah-soft.com/synth-v/

Dreamtonics 公式ホームページ

https://dreamtonics.com/ja/

株式会社AHSについて

株式会社AHSは、VOCALOID(TM)やSynthesizer V、Recotte Studio、VOICEPEAK、CeVIO、VOICEROIDシリーズなどのクリエイト系ソフトウェア、Cloneシリーズ、ぴた声をはじめとした素材集、その他各種ソフトウェア、教育や3Dなど各種ソリューションまで幅広く企画、販売を行っております。またOEMやライセンス販売、開発受託なども行っており、日本市場にとどまらず世界に通用する製品を常に提供していくことを目指しております。

※各商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

Synthesizer V (C)Dreamtonics

VOICEPEAK (C)Dreamtonics