アバレアヘルス、日本市場へ本格進出、アドバイザリー、メディカル、マーケティングを統合したフルサービスを提供、業界ベテランの横川淳二が統率





アバレアヘルスジャパンは患者さんの治療体験を全般的に見据え、市場アクセス、メディカル、マーケティングのすべての視点を統合し、戦略的なコンサルティングを提供する精鋭チームとして始動します。

東京, 2026年5月11日 /PRNewswire/ -- ヘルスケア業界におけるグローバル戦略コンサルティングパートナーであるアバレアヘルスは、本日、東京オフィスの開設をもって日本市場への本格進出を達成したと発表しました。本拠点の設立は、同社のグローバル展開における重要な拡張を意味するとともに、日本のバイオ医薬品企業に対し、製品ライフサイクル全体を通じたエンドツーエンドの戦略支援を提供する新たなサービスの立ち上げとなります。



Junji Yokokawa and Amar Urhekar, Avalere Health



最高経営責任者（CEO）のアマー・ウルヘカーは次のように述べています。

「日本の医薬品市場は、がん領域を中心に急速な成長を遂げており、糖尿病、免疫、希少疾患といった分野でも高い需要が見られます。これらは、アバレアヘルスが深い専門性を有する領域です。今回の日本進出は自然な流れであると同時に、『すべての患者さんにリーチする』という当社のグローバルな使命とコミットメントを体現するものです。」

東京の中心部に拠点を構え、旧インターパブリックグループ（IPG）での豊富な経験を持つ横川淳二が率いるアバレアヘルスジャパンは、バイオ医薬品企業に対して独自の価値提案を行います。小規模エージェンシーや大規模ネットワークとは一線を画し、設立当初からヘルスケアの重要課題に対して統合的なソリューションを提供できる体制を整えています。また、アジア太平洋地域におけるネットワークおよびエージェンシー構築の豊富な経験を有するグローバルリーダーシップチームとも緊密に連携します。ウルヘカーは、旧マッキャンヘルスグループにおいて日本法人社長兼アジア太平洋地域エグゼクティブ・バイスプレジデントを5年間務めたほか、同地域で計10年以上にわたり要職を歴任しています。

アバレアヘルスジャパンの戦略性と機動力を兼ね備えたチームは、ヘルスケアマーケティング、市場アクセス、メディカルの専門性を融合し、日本における医療製品ローンチの複雑性に対応します。日本市場への深い理解とグローバルのベストプラクティスを組み合わせることで、規制、薬価、医師および患者エンゲージメントといった課題に対応し、アクセスの加速と価値の可視化、そして上市時からその後にかけた持続的で強固な成功の実現を支援します。

横川淳二は次のように述べています。

「『すべての患者さんの可能性を実現する』という明確な使命を掲げるアバレアヘルスに参画できることを、大変光栄に思います。日本は世界でも最先端の医療制度を有する国の一つである一方、急速な高齢化、患者さんの経済的負担、地方における医療アクセス格差など、重要な課題にも直面しています。私たちは、事業の成功と患者さんへの実質的な価値提供の双方を実現するため、最適な専門性を備えたチームを構築しました。」

さらにウルヘカーは次のように付け加えています。

「本地域特有のヘルスケア課題に対応するため、適切なスキルと経験を持つトップレベルの専門家を慎重に選抜し、医療のバリューチェーン全体にわたり真の変革を推進できる体制を整えました。」

同社のアプローチは、科学的卓越性、精緻な実行力、そして日本の医師および医療関係者に対する文化的理解に根ざしたエンゲージメントに基づいています。厳格なコンプライアンス、高品質なメディカルコミュニケーション、最適化されたオムニチャネル戦略を組み合わせることで、製薬・ヘルスケア関連企業の価値最大化、リスク低減、そして持続的なインパクト創出を支援します。

アバレアヘルスについて

アバレアヘルスは「すべての患者さんの可能性を実現する」という揺るぎない使命のもと、あらゆる患者さんに光があたり、等しく治療され、支援され、ケアされる世界の実現を目指しています。

同社のAdvisory、Medical、Marketingの各エキスパートチームが有機的かつ戦略的に連携し、従来にない発想で新たな価値を創出。医療が障壁とならず、ひとりの患者さんも取り残されることのない未来の構築に貢献します。

アバレアヘルスはヘルスケアにおける最大の課題を迅速かつ大胆に解決するために組織されたグローバル戦略コンサルティングパートナーです。製品ライフサイクル全般にわたる統合的な視点を通じて、人々の健康と生活のあらゆる側面を深く理解し、価値創出を実現します。

詳細は www.avalerehealth.com/jp をご覧ください。LinkedInでも情報を発信しています。

本件に関するメディアからのお問い合わせ先

Hiroyuki Baba | Hiroyuki.Baba@avalerehealth.com



Avalere Health announces expansion to Japan.



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（日本語リリース：クライアント提供）

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