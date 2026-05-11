コードレス式インパクトドライバーの世界市場2026年、グローバル市場規模（18V、20V、36V）・分析レポートを発表
2026年5月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コードレス式インパクトドライバーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コードレス式インパクトドライバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、コードレス式インパクトドライバー市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は2100百万ドルと評価され、2031年には3036百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.5%であり、建設や住宅改修需要の拡大に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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コードレス式インパクトドライバーは、充電式電池を内蔵し、電源コードなしで穴あけやねじ締めを行う電動工具です。
木材、金属、プラスチックなどさまざまな材料に対応でき、多用途性に優れています。コードレス設計により作業の自由度が高く、屋外作業や電源の確保が難しい環境でも効率的に使用できます。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。
種類別では18V、20V、36Vに分かれており、用途別ではオンライン販売とオフライン販売に分類されています。電子商取引の拡大によりオンライン販売の重要性が高まっています。
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主要企業としては、HiKOKI、DeWALT、Makita、Milwaukee、Metabo、Festool、Worx、Bosch、Erbauer、Einhellなどが挙げられます。さらにGazelle、Hilti、Ryobiなども市場において重要な役割を担っています。
これら企業は製品性能の向上やブランド戦略により競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米や欧州では建設および改修需要の増加により市場が拡大しています。
一方でアジア太平洋地域でも都市化の進展に伴い需要が増加しています。
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市場成長の要因としては、建設需要の増加、作業効率向上ニーズ、電動工具の高性能化が挙げられます。
一方で、価格競争やバッテリー性能の課題が存在します。また、軽量化や高出力化技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コードレス式インパクトドライバーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コードレス式インパクトドライバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、コードレス式インパクトドライバー市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は2100百万ドルと評価され、2031年には3036百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.5%であり、建設や住宅改修需要の拡大に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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コードレス式インパクトドライバーは、充電式電池を内蔵し、電源コードなしで穴あけやねじ締めを行う電動工具です。
木材、金属、プラスチックなどさまざまな材料に対応でき、多用途性に優れています。コードレス設計により作業の自由度が高く、屋外作業や電源の確保が難しい環境でも効率的に使用できます。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。
種類別では18V、20V、36Vに分かれており、用途別ではオンライン販売とオフライン販売に分類されています。電子商取引の拡大によりオンライン販売の重要性が高まっています。
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主要企業としては、HiKOKI、DeWALT、Makita、Milwaukee、Metabo、Festool、Worx、Bosch、Erbauer、Einhellなどが挙げられます。さらにGazelle、Hilti、Ryobiなども市場において重要な役割を担っています。
これら企業は製品性能の向上やブランド戦略により競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米や欧州では建設および改修需要の増加により市場が拡大しています。
一方でアジア太平洋地域でも都市化の進展に伴い需要が増加しています。
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市場成長の要因としては、建設需要の増加、作業効率向上ニーズ、電動工具の高性能化が挙げられます。
一方で、価格競争やバッテリー性能の課題が存在します。また、軽量化や高出力化技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲