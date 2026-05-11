「サントリー生ビール〈夏生〉」夏季限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「サントリー生ビール〈夏生〉」を７月７日（火）から全国で数量限定新発売します。

「サントリー生ビール」は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、“飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品です。昨年１２月から「沁(し)みわたるのどごし」の生ビールとして中味・パッケージを刷新し、１-４月の販売数量は対前年１１５％と好調に推移しています。

近年、気候変動による夏の気温上昇や猛暑日の増加が話題となる中、猛暑下におけるお客様のビールの飲用実態を調査※したところ、ビールの苦味やコクが飲みにくさにつながることを理由に、ビール以外のお酒を選ぶことが増えるお客様が約７割を占めることがわかりました。

※当社ＷＥＢ調査（２０２６年４月実施 ｎ＝９３１）

今回は、暑い夏にこそおいしく感じる生ビールをお届けしたいという思いで、「猛暑限定」の生ビール「サントリー生ビール〈夏生〉」を発売します。

また、「サントリー生ビール」ブランドの夏季プロモーション施策を通じて、多くのお客様に「沁(し)みわたるのどごし」の爽快な生ビール体験をお届けすることを目指します。

●「サントリー生ビール〈夏生〉」について

中味は、希少品種カリスタホップ・サファイアホップを一部使用するとともに仕込条件を工夫することで、爽やかな香り立ちと、“スムースなのど通り”を目指しました。

パッケージは、白色を背景に、爽やかな青色の「夏生」という商品名、「猛暑限定」のアイコンをあしらうことで、中味の特長や商品を通じてお届けしたい価値を表現しました。

●「サントリー生ビール」ブランド 夏季プロモーション施策について

「電動サン生急冷器」が当たる「サントリー生ビール」６缶パックを、７月７日（火）から数量限定新発売します。

また、飲食店においてキンキンに冷やした瓶ビールを提供する「キン冷サン生」プロモーションを継続実施するとともに、全国６都市での野外イベント開催・出店を予定しています。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・アルコール度数

サントリー生ビール〈夏生〉

３５０ml・５.５％

５００ml・５.５％

※希望小売価格は設定していません

▼発売期日 ２０２６年７月７日（火）

▼発売地域 全国（数量限定）

▼品目 ビール

▼「サントリー生ビール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/suntorynama/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上