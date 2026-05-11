シャーレーポピー見頃です（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団大草原フラワーガーデン（2026年5月11日撮影）

国営ひたち海浜公園の「大草原フラワーガーデン」では、約35.4万本のシャーレーポピーが5月11日から見頃を迎えました。今年の見頃時期は平年並みで、5月25日頃まで続くと予想しています。ガーデンでは赤とピンクの絨毯を敷き詰めたような美しい風景と、和紙のような薄い花びらがやさしい初夏の風になびく情景をお楽しみいただけます。

シャーレーポピーの基本情報

シャーレーポピーはケシ科ケシ属で、ヨーロッパ中部を原産とする一年草です。細い茎の先に和紙のように繊細で、色鮮やかな赤や桃色の花を咲かせます。草丈は60～80cmほどで、毛の生えた蕾は初め下を向いていますが開花直前に上を向き、蕾の先端が2つに割れて直径5～8cmほどの花が咲きます。和名は「ひなげし」、別名は「コクリコ」や「虞美人草（ぐびじんそう）」などと呼ばれています。

【シャーレーポピー】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/752_1_76cf8bd383e04b75fd8b03ea8d3fff8a.jpg?v=202605111251 ]

今年は高い場所から花畑を見渡せるように、みはらし台を設置しました

みはらし台（2026年5月9日撮影）フォトスポットの扉（2026年5月9日撮影）

今年新しく設置されたみはらし台からは大草原フラワーガーデンを見渡せます。また、観覧車を背景にシャーレーポピーとフォトスポットの扉を1枚に収めることができます。

周辺で咲くアグロステンマ、ヤグルマギクも見頃です。

アグロステンマ（2026年5月9日撮影）ヤグルマギク（2026年5月11日撮影）

これから色とりどりの花が咲きそろい、大草原周辺が一年で最も華やかな季節を迎えます。

アグロステンマは、風に揺れるようなやわらかな草姿と、可憐で美しいピンクの花が魅力です。青を基調としたヤグルマギクの花畑の差し色となるよう播種しました。名前はギリシャ語の「agros（畑）」と「stemma（王冠）」に由来し、野原に咲く花冠のような愛らしい姿から名づけられました。

初夏の風に、青や白、ピンク赤などの花々がそよそよ揺れるように咲いているヤグルマギクは、端午の節句に飾る鯉のぼりの先端につけられる“矢車”に似ていることから、その名がつけられました。

【アグロステンマ、ヤグルマギク】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/752_2_9b6f1adf595549357bc0c8d1088cb8fa.jpg?v=202605111251 ]

国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



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