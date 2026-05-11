日本の城を基礎から応用まで学ぶ日本名城検定がWEB受験で開催されます！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348733/images/bodyimage1】
検定資格を専門に取り扱う一般社団法人 日本総合検定資格センターは、
2026年7月26日（日）に「日本名城検定」をＷＥＢ受検にて全国一斉に開催します。
検定試験は、受験の方の利便性を考えＷＥＢでの受検となっております。
ご自宅や会社等でより安心して受検が可能です。
■日本名城検定は、まず始めに受検する基本としてベーシックが３つに分かれており、
東日本の日本名城全般とお城に関する知識全般を問うベーシック「日本名城検定 （東日本） 」と
中日本の日本名城全般とお城に関する知識全般を問うベーシック「日本名城検定 （中日本） 」と
西日本の日本名城全般とお城に関する知識全般を問うベーシック「日本名城検定 （西日本） 」の３つが同日開催となります。
時間帯は別々ですので、併願が可能となっております。
受検料・・ベーシック日本名城検定 各8,600円
※合格者には、日本名城検定合格証カードと日本名城検定合格証書が発行され郵送されます。
テキスト代・・2,900円（税込・送料込み）
テキスト詳細申込み https://meijyou-kentei.jp/guide/
■「日本名城検定」とは？
日本の名城を通じて、日本の歴史・文化をより深く学び、確かにそこにあった名城の記憶・ロマンをより身近に感じてもらいたい。
そんな想いから作られたのが「日本名城検定」です。
名城と言っても、思い描く城はひとそれぞれでしょう。
立派な天守閣がある城、名将ゆかりの城、旅先で尋ねた城。名前を聞いたことがある程度の城も、それぞれの歴史や物語があります。
故郷にある誇りの城や、自身のお気に入りの城があるという人も少なくないと思います。
ただ漠然と眺めていた城も学び知ることによって、より多くのことを学ぶことができるでしょう。
当検定では物理的な建造物だけでなく、その遺構や跡地を含めて城と捉え、東日本・中日本・西日本と日本を3つのエリアに分け、エリアごとに魅力ある名城を厳選し計100城選出しました。
城の基礎知識をベースに、憧れの偉人ゆかりのエリアからでも、故郷のエリアからでも、自分のペースで学びを進めて実力を試してもらえればと思います。
日本名城検定詳細
https://meijyou-kentei.jp/
日本名城検定試験日程
https://meijyou-kentei.jp/kentei/index/
＜事業内容＞
検定資格試験の開催
公共団体などでの企画運営
会社・学校等での一括団体受験開催
法人への検定資格制度の導入
検定正規認定店の公式認定など
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人
日本総合検定資格センター 城田
〒813-0034
福岡県福岡市東区多の津 3-14-6
URL：https://meijyou-kentei.jp/
お問い合わせ先: https://meijyou-kentei.jp/contact/
配信元企業：一般社団法人 日本総合検定資格センター
検定資格を専門に取り扱う一般社団法人 日本総合検定資格センターは、
2026年7月26日（日）に「日本名城検定」をＷＥＢ受検にて全国一斉に開催します。
検定試験は、受験の方の利便性を考えＷＥＢでの受検となっております。
ご自宅や会社等でより安心して受検が可能です。
■日本名城検定は、まず始めに受検する基本としてベーシックが３つに分かれており、
東日本の日本名城全般とお城に関する知識全般を問うベーシック「日本名城検定 （東日本） 」と
中日本の日本名城全般とお城に関する知識全般を問うベーシック「日本名城検定 （中日本） 」と
西日本の日本名城全般とお城に関する知識全般を問うベーシック「日本名城検定 （西日本） 」の３つが同日開催となります。
時間帯は別々ですので、併願が可能となっております。
受検料・・ベーシック日本名城検定 各8,600円
※合格者には、日本名城検定合格証カードと日本名城検定合格証書が発行され郵送されます。
テキスト代・・2,900円（税込・送料込み）
テキスト詳細申込み https://meijyou-kentei.jp/guide/
■「日本名城検定」とは？
日本の名城を通じて、日本の歴史・文化をより深く学び、確かにそこにあった名城の記憶・ロマンをより身近に感じてもらいたい。
そんな想いから作られたのが「日本名城検定」です。
名城と言っても、思い描く城はひとそれぞれでしょう。
立派な天守閣がある城、名将ゆかりの城、旅先で尋ねた城。名前を聞いたことがある程度の城も、それぞれの歴史や物語があります。
故郷にある誇りの城や、自身のお気に入りの城があるという人も少なくないと思います。
ただ漠然と眺めていた城も学び知ることによって、より多くのことを学ぶことができるでしょう。
当検定では物理的な建造物だけでなく、その遺構や跡地を含めて城と捉え、東日本・中日本・西日本と日本を3つのエリアに分け、エリアごとに魅力ある名城を厳選し計100城選出しました。
城の基礎知識をベースに、憧れの偉人ゆかりのエリアからでも、故郷のエリアからでも、自分のペースで学びを進めて実力を試してもらえればと思います。
日本名城検定詳細
https://meijyou-kentei.jp/
日本名城検定試験日程
https://meijyou-kentei.jp/kentei/index/
＜事業内容＞
検定資格試験の開催
公共団体などでの企画運営
会社・学校等での一括団体受験開催
法人への検定資格制度の導入
検定正規認定店の公式認定など
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人
日本総合検定資格センター 城田
〒813-0034
福岡県福岡市東区多の津 3-14-6
URL：https://meijyou-kentei.jp/
お問い合わせ先: https://meijyou-kentei.jp/contact/
配信元企業：一般社団法人 日本総合検定資格センター
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