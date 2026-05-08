『名探偵コナン』の期間限定グッズショップが5月15日(金)より広島PARCOで開催

株式会社パルコ

大人気作品『名探偵コナン』の物販イベント「名探偵コナンプラザ」が、2026年5月15日(金)より広島PARCO(所在地：広島県広島市中区本通10-1)で開催いたします。会場では、名探偵コナンプラザ限定イラストのお買い上げ特典をご用意するほか、4月10日(金)より公開となる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のビジュアルを使用した新商品が続々と登場いたします。劇場版最新作を楽しんだ後は「名探偵コナンプラザ」にて、限定グッズのお買い物をお楽しみください。

■開催概要

タイトル：名探偵コナンプラザ

会 場 ：広島PARCO 本館6F PARCO FACTORY（広島県広島市中区本通10-1 本館6F）

会 期 ：2026年5月15日(金)～31日(日) 10:00-20:30 ※最終日18:00閉場

入場料：無料 ※混雑時は予告なく入場制限、整理券配布等を行う場合がございます。

イベントページ：https://hiroshima.parco.jp/event/detail/?id=37000

広島PARCO公式HP：https://hiroshima.parco.jp/

■名探偵コナンプラザ限定商品

メインビジュアル オーロラアクリルスタンド 全2種 1,870円風の女神・萩原千速クッキー(プレーン味）1,620円オープニング場面写Tシャツ 全5種 M / L（4,950円）アンティーク ダイカットステッカー 全5種 440円パスポートケース 3,300円ラゲッジタグ 全5種 2,200円

※一部商品となります。

※価格は税込です。

※商品はなくなり次第販売終了となります。

※お客様のご来店状況により購入数を制限させていただく場合がございます。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

■ご購入特典

全3種類

期間中、「名探偵コナンプラザ」の商品を1会計税込5,500円以上ご購入で「オリジナルトートバッグ」1点プレゼント。

※イラストはイメージです。変更になる場合がございます。

※特典は無くなり次第終了となります。

※オリジナルトートバッグは3種のうち1枚お選びいただけます。

■謎解きイベント「謎にチャレンジ!!」

レジにて参加料（1コース1回 税込440円）をお支払いいただき、4つのコースからお好きなコースをお選びください。

当日中に正解して缶マグネットとお引き換えください。

※参加受付は、各日閉場30分前までとさせていただきます。

※マグネットはランダムでお渡しします。