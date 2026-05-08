ミチシロカ、ドキュメンタリー先行上映会を6月12日（金）札幌で開催

中央コンピューターサービス株式会社先行上映会参加お申込みはこちら :https://michishilocadocumentarysapporo.peatix.com/

ミチシロカ ドキュメンタリー先行上映会 ～地域との関わり方を、映像と対話で考える90分～

日時：2026年6月12日（金）18:30～20:00ごろ ※18:00開場

会場：HOTnet共創空間 Akallabo

札幌市中央区北2条西4丁目1-3 札幌三井JPビルディング（赤れんがテラス）14F

中央コンピューターサービス株式会社（本社：北海道中標津町、代表取締役社長：所 達也、以下「CCS」）は、2026年6月12日（金）、札幌市内のHOTnet共創空間 Akallaboにて、地域創生・人材育成プログラム「ミチシロカ」のドキュメンタリー先行上映会を開催します。

本イベントでは、2025年夏に北海道中標津町を舞台に実施した「ミチシロカ in 北海道中標津町」の様子を記録したドキュメンタリーを初披露します。

上映後には、ミチシロカを運営するCCS、受け入れ地域である北海道中標津町、そして実際に参加した学生が登壇し、それぞれの立場から「地域との関わり方」について語ります。自治体・企業・学生がどのように関わり合えるのか、地域創生と人材育成をどのように両立できるのかを、映像と対話を通じて考える90分です。



本取り組みにご関心のある自治体・大学・企業の皆さまのご参画を、心よりお待ちしております。

地域創生は「人を呼び込む」だけではなく、「関わり方」を問い直す時代へ。“コンピューター”会社が、地域創生と人材育成に取り組む。

私たちCCSは、1981年北海道中標津町での創業以来、「お客様に頼られる地域のITパートナー」を理念に掲げ、地域の皆様と共に様々な課題に真摯に向き合ってきました。

単に人を呼び込むだけでなく、「誰もが埋もれることなく、働く意味や生きる目的を実感し、才能をいかんなく発揮できる社会」を創ることこそが、地域の活力に繋がると確信しています。

この思いを具現化し、新たな価値を創造する場が「ミチシロカ」です。

2022年夏から、北海道真狩村・音更町・中標津町・更別村で開催を重ね、地域にとっては外からの視点による魅力の再発見を、学生にとっては人生や働き方を考えるきっかけを生み出してきました。

今夏には、更別村での開催を予定しています。

北海道中標津町を舞台に実施した「ミチシロカ」を映像化

2025年夏、6回目の開催となる「ミチシロカ」は、北海道中標津町を舞台に実施されました。

テーマは、「中標津町“だからこそ”の、私たちにできること」。

参加学生は、あらかじめ用意された正解をたどるのではなく、中標津町で出会う人・仕事・暮らしの中から自ら問いを立て、主体的にフィールドワークを進めました。

今回のドキュメンタリーでは、学生たちが地域の中で何を感じ、どのような問いを見つけ、地域とどのように向き合ったのかを記録しています。

本上映会では、ドキュメンタリーを完成した作品として鑑賞するだけでなく、映像をきっかけに、参加者とともに地域との関わり方を考える対話の時間を設けます。

本上映会でみなさんとともに考えたいこと

本上映会では、ドキュメンタリーの上映後、学生・自治体・事務局それぞれの視点から、以下のような問いについて考えます。

- 地域の魅力は、どのように見つかり、広がっていくのか- 若者の視点は、地域にどんな問いをもたらすのか- 自治体・企業・学生は、どのように関わり合えるのか- 地域創生と人材育成を、どう両立できるのか

地域との関わり方に、ひとつの正解はありません。だからこそ、映像を見たあとに、それぞれの立場から感じたことや問いを持ち寄る時間をつくりたいと考えています。

地域創生や人材育成に関心のある方、自治体・企業・学生による地域連携のあり方を考えたい方に向けた、映像と対話の90分です。

こんな方におすすめです

開催概要

- ミチシロカの取り組みに関心がある方- 地域創生に興味・関心がある方- 地域連携の仕事に携わる企業関係者- 若者の移住・働き方に関わる地方自治体職員- 学生による地域創生の取り組みに関心がある方- 地域と企業・若者の新しい接点を考えたい方- 人材育成、越境学習、探究型プログラムに関心がある方- 北海道の地域づくりに関心がある方

イベント名

ミチシロカ ドキュメンタリー先行上映会

地域との関わり方を、映像と対話で考える90分

日時

2026年6月12日（金）18:30～20:00ごろ

※18:00開場

会場

HOTnet共創空間 Akallabo

札幌市中央区北2条西4丁目1-3

札幌三井JPビルディング（赤れんがテラス）14F

Google map：https://maps.app.goo.gl/7J4h4UtDwxY3Pmww7

アクセス

地下歩行空間直結

JR札幌駅 徒歩5分／地下鉄大通駅 徒歩5分

参加費

無料

内容

・「ミチシロカ in 北海道中標津町」ドキュメンタリー上映

・当事者3名によるトークセッション

・参加者間での意見交換会

※上映後、企業・自治体・学生それぞれの視点から、地域との関わり方を考える時間を予定しています。

出演者

入交 里奈

中央コンピューターサービス株式会社

生涯学習事業本部 執行役員

伊與部 浩輝

中標津町役場

総務部政策推進課

文川 美英

ミチシロカ卒業生／日本大学4年

主催

中央コンピューターサービス株式会社（CCS）／ミチシロカ事務局

協力

北海道中標津町

申込ページ

下記のPeatixページよりお申し込みください。

https://michishilocadocumentarysapporo.peatix.com/

ミチシロカについて

ミチシロカ公式サイト :https://michishiloca.jp/「らしさ”をつくる、まちづくり。“らしさ”を見つける、ひとづくり」をモットーに、北海道から地域と人のロールモデルを創る、地域創生プロジェクトです。2023年度グッドデザイン章受賞。

これまでのミチシロカ参加学生などのインタビューは下記のnoteよりご覧いただけます。

ミチシロカ公式note :https://note.com/michishilocanoteでは、フィールドワークに参加した学生や自治体職員のインタビューをお送りします。

本プログラムに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

ミチシロカ事務局（中央コンピューターサービス株式会社内）

担当：青砥（あおと）

電話：050‑3614‑1115 ／ Mail：michishiloca@ccs1981.jp



本取り組みにご関心のある自治体・大学・企業の皆さまのご参画を、心よりお待ちしております。