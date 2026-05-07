一戸建て住民の約67％が自宅の防犯に不安。見落とされがちな「外構」からの侵入リスクとは

株式会社NEXER

■相次ぐ侵入犯罪の報道。家の中の対策はしていても、家の外はどうですか？

ニュースで目にしない日がないほど、住宅を狙った強盗・侵入犯罪の報道が続いています。

鍵を二重にしたり、補助錠を付けたりと、家の中の対策を意識する人が多いのではないでしょうか。

一方で、門扉やフェンス、シャッターといった「家の外」の備えはどうでしょう。

実は、ここに大きな盲点が潜んでいるかもしれません。

ということで今回はエクスショップと共同で、事前調査で「現在一戸建てに住んでいる」と回答した全国の男女400名を対象に「一戸建て住まいの『外からの脅威』に関する不安実態」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとエクスショップによる調査」である旨の記載

・エクスショップ（https://www.ex-shop.net/）へのリンク設置

「一戸建て住まいの『外からの脅威』に関する不安実態調査」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月10日～4月24日

調査対象者：全国の一戸建てにお住まいの男女

有効回答：400サンプル

質問内容：

質問1：最近の強盗・侵入犯罪のニュースを見て、自宅の防犯に対して不安を感じることはありますか？

質問2：どのような不安を感じることがあるか教えてください。

質問3：自宅の防犯対策として、現在取り組んでいることはありますか？当てはまるものをすべて選んでください。（複数選択可）

質問4：「家の中（鍵・窓）」の対策はしているが、「家の外（門扉・フェンス・シャッター）」の対策はできていないと感じますか？

質問5：自宅の外構（門扉・フェンス・シャッター）の防犯強化を検討したことはありますか？

質問6：外構の防犯リフォームを実施しなかった最大の理由は何ですか？

質問7：外構の防犯対策が充実している家と充実していない家では、侵入リスクに差があると思いますか？

質問8：そう思う理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■67.3％が、強盗・侵入犯罪のニュースに「不安を感じる」と回答

まず、最近の強盗・侵入犯罪のニュースを見て、自宅の防犯に対して不安を感じることがあるか聞いてみました。

その結果「非常に感じる」が17.5％、「やや感じる」が49.8％で、合わせて67.3％の方が不安を感じていることがわかりました。一方で「あまり感じない」は24.5％、「全く感じない」は8.3％にとどまっています。

不安を感じると回答した方に、どのような不安があるか聞いてみたので、一部を紹介します。

どのような不安を感じることがあるか教えてください。

・鍵を開けられたり窓を割って侵入されるとか。（20代・女性）

・留守している時が心配。（20代・女性）

・夜間に泥棒などが庭から侵入するんじゃないかという不安。（30代・女性）

・電気やカメラや砂利など対策はしているけどどんどん新しい犯罪でてきてどこまで対策すればいいか悩む。（40代・女性）

・鍵をかけていても窓を破って入ってきたとニュースで見たから。（40代・女性）

「窓からの侵入」「留守中の不安」「対策をしていても追いつかない感覚」といった声が多く寄せられました。すでに防犯対策を講じている人からも「どこまで対策していいか悩む」という戸惑いがうかがえる結果となっています。

■45.8％が、防犯対策として「特に何もしていない」と回答

続いて、自宅の防犯対策として現在取り組んでいることを聞いてみました。

最も多かったのは「特に何もしていない」で45.8％でした。

次いで「室内の鍵・補助錠の強化」が35.0％、「センサーライトの設置」が26.8％、「防犯カメラの設置」が17.0％、「門扉・フェンスの強化」が6.0％という結果になりました。

不安を感じている方が多い一方で、約半数は明確な防犯アクションを取っていない実態が浮かび上がります。さらに、対策をしている人でもその内容は屋内の鍵まわりに偏りがちで、外構（門扉・フェンス・シャッター）の強化にまで踏み込んでいる人は1割にも届きません。

■61.3％が「家の外」の対策はできていないと「感じる」と回答

続いて、「家の中（鍵・窓）」の対策はしているが、「家の外（門扉・フェンス・シャッター）」の対策はできていないと感じるかを聞いてみました。

その結果「非常にそう感じる」が21.5％、「ややそう感じる」が39.8％で、合わせて61.3％の方が「外側の備えが手薄」だと感じていることがわかりました。「あまり感じない」は29.8％、「全く感じない」は9.0％でした。

家の中の鍵を強化することはできても、その手前にある門扉やフェンスまではなかなか意識が向かないようです。多くの人が、頭ではわかっていながら手をつけられていない領域なのかもしれません。

■67.8％が、外構の防犯強化を「考えたことがない」と回答

続いて、自宅の外構（門扉・フェンス・シャッター）の防犯強化を検討したことがあるか聞いてみました。

その結果「考えたことがない」が67.8％と最も多く、「検討したが実施していない」が24.0％、「検討・実施したことがある」はわずか8.3％にとどまりました。

さらに「検討したが実施していない」と回答した方に、外構の防犯リフォームを実施しなかった最大の理由を聞いてみました。

最も多かったのは「費用がいくらかかるか分からない」で39.6％でした。

次いで「効果があるか不明」が31.3％、「どこに相談すればいいか分からない」が21.9％、「優先度が低かった」が7.3％という結果になりました。

注目したいのは、上位3つの理由がいずれも「情報が足りない」ことに起因している点です。

どれも事前に見通しが立てば判断しやすくなる項目ばかりで、心理的なハードルというより情報のハードルが行動を止めていることがうかがえます。

■76.5％が、外構の防犯対策の有無で侵入リスクに「差がある」と回答

最後に、外構の防犯対策が充実している家と、充実していない家とでは、侵入リスクに差があると思うかを聞いてみました。

その結果「大きく差があると思う」が28.5％、「やや差があると思う」が48.0％で、合わせて76.5％の方が「差がある」と感じていることがわかりました。「あまり差はないと思う」は18.0％、「全く差はないと思う」は5.5％にとどまっています。

外構の防犯対策の有無で侵入リスクに差があると思う理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

外構の防犯対策の有無で侵入リスクに差があると思う理由

・侵入の難易度が違うから。（20代・女性）

・しっかりガードすれば侵入は防げそう。（20代・男性）

・この家は防犯対策しているな、と思わせるだけで狙われにくそうだから。（30代・女性）

・犯行に及ぼうというときに、防犯対策をしているのが一目でわかる家は手間やリスクからわざわざ選ばれないと思うから。（40代・女性）

・簡単に敷地内に入れないことが防犯の初歩だと思う。（40代・男性）

「侵入の難易度が違う」「狙われにくくなる」「敷地に入らせないことが初歩」といった声が多く寄せられました。表現は違っても、外から見える備えそのものに、犯罪を踏みとどまらせる力があると考えている人が多いことがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、一戸建て住まいの方の約67％が強盗・侵入犯罪のニュースに不安を感じる一方で、約46％が「特に何もしていない」と回答していることがわかりました。

さらに6割超が「家の外」の対策の手薄さを自覚しながら、実際に外構の防犯強化を「検討したが実施していない」または「検討・実施したことがある」と回答した人は合わせて32.3％にとどまり、行動に移した人は1割未満となっています。

家の中の鍵を強化するだけでなく、門扉やフェンス、シャッターといった「外からの最初の一線」をどう整えるかが大切です。まずは情報を集めるところから、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとエクスショップによる調査」である旨の記載

・エクスショップ（https://www.ex-shop.net/）へのリンク設置

【エクスショップについて】

社名：株式会社エクスショップ

本社：〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番

代表取締役：加島 雅子

TEL：078-846-4409

業務内容：インターネットを利用した大型住宅設備機器等の販売、インターネットを介したエクステリア外構工事等の全国展開

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作