医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年4月18日に開催されたアカカベ健康フェア2026において、第230回ホロニクス公開医学講座の出張講座を実施し、その講座動画を2026年5月7日に公開しました。本講座では健康寿命の延伸をテーマに、生活習慣の見直しや健診の重要性、病院の活用方法について解説しています。会場では出張週末検診や都市養蜂展示も行い、健康への理解を深める機会となりました。 URL https://youtu.be/1ZfVWSMQIwg

健康寿命延伸と生活習慣病予防の重要性

医療法人医誠会では毎月ホロニクス公開医学講座を開催しています。医療の専門知識をわかりやすく伝えることで、地域の皆さんが主体的に健康管理に取り組める環境づくりに取り組んでいます。 今回の講座は、アカカベ健康フェア2026における出張形式で実施され、普段医療機関に足を運ぶ機会が少ない方にも情報を届ける機会となりました。会場には約5200名が来場し、講座には約120名が参加するなど、多くの関心が寄せられました。 講座では「人生100年時代に健康寿命を延ばす3つのカギ」として、予防、健診、病院活用の3つの視点から解説が行われました。 講師は医誠会国際総合病院 出張健診センターの中村芳子医師が務め、健診と検診の違いやメタボ健診の役割について整理し、適切なタイミングでの受診が健康維持にどのようにつながるかを解説しました。加えて、体調不良時だけでなく、予防の観点から医療機関を活用する重要性についても伝えました。 講座後には質疑応答の時間が設けられ、参加者から多くの質問が寄せられるなど、健康への関心の高さがうかがえる内容となりました。 講座動画は2026年5月7日に公開しており、会場に来られなかった方にも内容を視聴できる機会を提供しています。

体験型出張健診と健康フェアでの取り組み

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=1ZfVWSMQIwg

当日は講座に加え、体験型の出張週末健診として眼底検査を実施しました。眼底検査は眼底カメラを用いて網膜や視神経、血管の状態を観察し、緑内障や糖尿病網膜症、高血圧性網膜症などの兆候がないかをスクリーニング的に確認する検査です。来場者が実際に体験することで、検査の重要性を理解する機会となりました。 また、会場では医誠会国際総合病院の屋上で行っている都市養蜂によるハチミツ「医誠会ハニー」の試食・販売も実施しました。医誠会ハニーは大阪産（もん）にも認定されており、都市部における環境への取り組みの一環として展開しています。 都市養蜂は、ミツバチの活動を通じて植物の受粉を促し、生物多様性の維持に寄与する取り組みです。今回の健康フェアでは、医療だけでなく環境への取り組みについても紹介する機会となりました。 今後も医療法人医誠会は、公開医学講座や出張形式の取り組みを通じて、地域の皆さんが健康について考える機会を提供していきます。

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による