振袖＆フォトスタジオ エイル相模原店、リニューアルオープン記念「振袖セール」を開催中！

株式会社紅輪

振袖＆フォトスタジオ エイル相模原店（まるやま・京彩グループ）は、4月25日（土）～5月10日（日）の期間、リニューアルオープンを記念した「相模原振袖セール」を開催中です。

本イベントは、これから「はたちのつどい（成人式）」を迎えるお嬢様とそのご家族様を対象に、最新トレンドの振袖から定番の古典柄までを一堂に揃えた特別企画。最新作振袖の入荷とレンタル振袖返却が重なる、この時期ならではのタイミングにより、300枚以上の振袖を展示する大規模イベントとなっています。

リニューアルオープン記念やご成約6大特典のほか、ママ振袖相談、前撮りプラン、当日お仕度など、「はたちのつどい（成人式）」をトータルサポートいたします。

■ 開催概要

イベント名： エイル相模原店振袖セール

期間：2026年4月25日（土）から5月10日（日）

時間：10:00～18:30

会場：振袖＆フォトスタジオ エイル相模原店

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原8-1-6 パルティール田代 1F

お問い合わせ：042-866-9198

店舗URL:https://www.kimonoyasan.co.jp/store/ailes-sagamihara/

ご案内ページ：https://www.ka-furisode.com/ailes_sagamiharafurisode/

内容：振袖展示販売、試着、リニューアルオープン特典、ママ振袖無料相談会

※来場は事前予約推奨。詳細はご案内ページをご確認ください。

相模原店 振袖セールご案内はこちら :https://www.ka-furisode.com/ailes_sagamiharafurisode/

エイル相模原店 期間限定 リニューアルオープン記念

■ リニューアルオープン記念特典

エイル相模原店リニューアルオープンを記念し、期間限定で特典をご用意。

振袖に合わせて帯や小物で自由にコーディネートを楽しめる、

ランクアップ小物 最大30,000円分（税込）プレゼント。

※初回ご来店時のみ対象。他の企画との併用不可。

※165,000円（税込）以上のご成約の方限定。

エイル相模原店 期間限定 ご成約6大特典



■来店予約＆ご成約特典

WEB来場予約のうえ、親子でご来店し、110,000円（税込）以上ご成約の方へ

有名ハイブランドコスメのリップ、アイシャドウ、 コーヒーショップ・ショップカード（3,000円分）よりお好きなものを1つプレゼント。

※お一組様おひとり限り。再来店は対象外です。



■「はたちのつどい（成人式）」当日のお支度ご優待

着付・ヘアメイク、当日のお支度すべてをご優待。

2029年・2030年・2031年に「はたちのつどい（成人式）」をお迎えの方は、当日のお支度無料。

※当日のお支度ご優待について、ご成約合計税込金額110,000円以上の方が対象です。

※2030年・2031年のお支度無料については、ご成約合計税込金額198,000円以上の方が対象です。

※お支度料金は、ご成約時期やご成約金額により異なります。

■前撮り撮影

振袖姿での前撮り撮影時の着付・ヘアメイク無料。

（ヘアセット／メイク／着付）

※ご成約合計税込金額110,000円以上が対象です。





■前撮りお写真

写真3ポーズ〈台紙付き〉プレゼント！

（アップ／立ち／座り）

※ご成約合計税込金額198,000円以上で3ポーズ。

税込金額110,000円以上198,000円未満の方は、1ポーズとなります。

■家族撮影

家族の思い出に、大切なご家族との家族写真無料。

※お嬢様の前撮り撮影時限定です。

※別途、お写真代がかかります。

■卒業式サポート

指定無地袴レンタル無料。刺繍・ブランド袴レンタル8,800円OFF。

※ご成約合計税込金額110,000円以上が対象です。

※無地袴について、弊社指定の袴となります。

早期予約は今がお得！早い者勝ちの振袖選び

レンタル振袖が返却される今の時期だからこそ、店内には300枚を超える振袖を大量展示しています。豊富なラインナップの中から実物を見比べて選べるのは、この時期ならではの魅力。

さらに、最新作の振袖も多数入荷しており、今なら最新振袖も選択可能です。

振袖だけでなく、帯締め、帯揚げ、重ね衿などの振袖小物も充実。こだわりの小物を組み合わせることで、あなただけのコーディネートが完成します。振袖のプロのスタッフが丁寧にサポートいたします。

また、好みが変わっても後から振袖の選び直しが可能なので、安心して振袖選びを進めていただけます。（※詳細は振袖変更特典をご確認ください）

さらに、ママ振袖の相談も無料で承ります。お母様やお姉様の振袖をお持ちの方で、サイズが合うか不安な方や、不足しているものがある方、今風にアレンジしたい方もお気軽にご相談ください。

相模原店振袖セールご案内はこちら :https://www.ka-furisode.com/ailes_sagamiharafurisode/

※内容・特典は予告なく変更または終了する場合がございます。

※モニター環境などにより、実際の商品の色とは異なる場合がございます。

※掲載画像は、イメージを含みます。

※イベントの詳細および最新情報につきましては、公式ご案内HPをご確認ください。

企業情報

<きもの京彩＆エイルについて>

きもの京彩＆エイルは、神奈川に9店舗・町田市に1店舗を構える55周年を迎えるまるやま・京彩グループの呉服店＆フォトスタジオです。名だたる着物の逸品から一般呉服、振袖、卒業袴を取り揃えております。

＜まるやま・京彩グループについて＞

まるやま・京彩グループは、創業55周年となる老舗呉服専門店です。2024年に、全国100店舗を達成いたしました。創業以来「きものを着たい人を着る人に」をメインテーマに努力研鑽を重ね、今後も幸せと喜びが溢れるきものライフを創造していきます。

※本プレスリリースは「きもの京彩＆エイル」が所属する「まるやま・京彩グループ」の本部「株式会社紅輪」が発信しています。

＜株式会社紅輪＞

住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階

電話： 044-281-4529（月～金／10:00～17:00 土・日休み）